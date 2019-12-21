Картина дня: председательство Беларуси в ЕАЭС, ученый года и уникальная операция на сердце

ВЧЕРА

Картина дня. 20 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ, которые прошли в Санкт-Петербурге. Александр Лукашенко рассказал, как распределят посты в новом составе Коллегии ЕЭК. Лидеры стран утвердили решение о председательстве Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2020 году. Высший Евразийский экономический совет утвердил Михаила Мясниковича председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии. Во Время саммита также было подписано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза.

Александр Лукашенко во время заседания

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией, в том числе по линии союзного строительства. Об этом он заявил в Санкт-Петербурге на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Александр Лукашенко также сообщил, что Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Сроки модернизации ОАО "Нафтан" должны быть выдержаны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. По ее словам, по итогам работы за девять месяцев и в третьем квартале предприятие выполнило прогнозные показатели.

Во время заседания

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" нужна как детям, так и взрослым. Последним важно в своих ежедневных заботах помнить о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова во время посещения центра социального обслуживания населения

Китай перечислил Беларуси 3,5 млрд юаней (эквивалентно около $500 млн), предусмотренных соглашением о предоставлении срочного кредита.

Беларусь готова в любой день подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии и заинтересована сделать это как можно быстрее. Это подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Фото из архива

Стратегия поэтапного изменения цен на топливо пока остается самым оптимальным вариантом для соблюдения баланса соотношения "цена-качество" продукции белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев. Об этом заявил в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима" заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков. Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 24 млн т российской нефти в год.

ФПБ организует горячие линии для мониторинга применения новой системы оплаты труда бюджетников.

Сотрудничество Гомельской области с российскими регионами основано на приоритетах внешней политики государства и взаимовыгодных интересах. На этом сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области. Гомельская область предлагает Кировской техническое вооружение для агропромышленного комплекса.

Никто не будет прощать пьянство за рулем или проезд на красный - Караев о новых рекомендациях для ГАИ.

В РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию на сердце 11-летнему мальчику. Белорусские медики впервые в СНГ закрыли дефект межпредсердной перегородки под контролем внутрисердечного УЗИ.

Фото Минздрава

Ученым года НАН Беларуси в 2019 году стал историк Александр Коваленя.

Беларусь присоединится к Метрической конвенции.

ФОТОФАКТ: В Минске появился самый маленький памятник

Как изменится график городского транспорта Минска из-за переносов рабочих дней в январе.

Белорусская железная дорога назначила 215 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, сообщили в пресс-центре БЖД.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21-22 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Минске на базе Дворца детей и молодежи 21 декабря состоится "Новогодний бал во дворце".

Победителей республиканского турнира по эстетической гимнастике с предметом "Принцесса спорта. Зимняя сказка - 2020" 22 декабря наградят в Минске.

Православный фестиваль "Рождественская радость" по 6 января пройдет во Дворце искусства в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

22 декабря

В Республике Беларусь - День энергетика.

50 лет назад родилась Легчилова Анна Александровна, российская актриса театра и кино, режиссер. Снялась в фильмах "Дальнобойщики", "Московская сага", "Салями", "Стая" и др.

23 декабря

250 лет назад родился Рыминский Михал, танцовщик, певец и драматический актер. Крепостной А.Тизенгауза. Учился в его балетной школе в Поставах (позднее преподавал в ней). В 1785-1794 годах первый танцовщик труппы "Общество танцовщиков его королевского величества" в Варшаве, выступал на королевских сценах как драматический актер и певец и в Национальном театре. Во время Станислава Августа Понятовского был наиболее популярным балетным артистом. Среди партий: Гилас ("Гилас и Сильвия"), Адонис ("Венера и Адонис"), Марк Антоний ("Клеопатра и Марк Антоний") и др. Умер в 1797 году.

110 лет назад родился Беров Моисей Залманович, кинооператор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1967). В 1934-1978 годах работал на киностудии "Беларусьфильм", снимал научно-популярные и документальные фильмы. В годы Великой Отечественной войны был фронтовым оператором. Его кинорепортажи использованы в киноэпопее "Великая Отечественная". Среди лучших фильмов: "Беловежская пуща", "Жизнь на сцене", "В час тишины". Умер в 2003 году.

95 лет назад родился Водяной Михаил Григорьевич, украинский артист оперетты, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Неуловимые мстители". Умер в 1987 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-