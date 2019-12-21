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Общество
21 декабря 2019, 09:00

Картина дня: председательство Беларуси в ЕАЭС, ученый года и уникальная операция на сердце

ВЧЕРА

Картина дня. 20 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ, которые прошли в Санкт-Петербурге. Александр Лукашенко рассказал, как распределят посты в новом составе Коллегии ЕЭК. Лидеры стран утвердили решение о председательстве Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2020 году. Высший Евразийский экономический совет утвердил Михаила Мясниковича председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии. Во Время саммита также было подписано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза.

Александр Лукашенко во время заседания
Александр Лукашенко во время заседания

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией, в том числе по линии союзного строительства. Об этом он заявил в Санкт-Петербурге на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Александр Лукашенко также сообщил, что Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Сроки модернизации ОАО "Нафтан" должны быть выдержаны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. По ее словам, по итогам работы за девять месяцев и в третьем квартале предприятие выполнило прогнозные показатели.

Во время заседания
Во время заседания

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" нужна как детям, так и взрослым. Последним важно в своих ежедневных заботах помнить о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова во время посещения центра социального обслуживания населения
Наталья Кочанова во время посещения центра социального обслуживания населения

Китай перечислил Беларуси 3,5 млрд юаней (эквивалентно около $500 млн), предусмотренных соглашением о предоставлении срочного кредита.

Беларусь готова в любой день подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии и заинтересована сделать это как можно быстрее. Это подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Фото из архива
Фото из архива

Стратегия поэтапного изменения цен на топливо пока остается самым оптимальным вариантом для соблюдения баланса соотношения "цена-качество" продукции белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев. Об этом заявил в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима" заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков. Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 24 млн т российской нефти в год.

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Сотрудничество Гомельской области с российскими регионами основано на приоритетах внешней политики государства и взаимовыгодных интересах. На этом сделал акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области. Гомельская область предлагает Кировской техническое вооружение для агропромышленного комплекса.

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В РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию на сердце 11-летнему мальчику. Белорусские медики впервые в СНГ закрыли дефект межпредсердной перегородки под контролем внутрисердечного УЗИ.

Фото Минздрава
Фото Минздрава

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Беларусь присоединится к Метрической конвенции.

ФОТОФАКТ: В Минске появился самый маленький памятник

Как изменится график городского транспорта Минска из-за переносов рабочих дней в январе.

Белорусская железная дорога назначила 215 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, сообщили в пресс-центре БЖД.

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Анонсы на 21-22 декабря

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В Минске на базе Дворца детей и молодежи 21 декабря состоится "Новогодний бал во дворце".

Победителей республиканского турнира по эстетической гимнастике с предметом "Принцесса спорта. Зимняя сказка - 2020" 22 декабря наградят в Минске.

Православный фестиваль "Рождественская радость" по 6 января пройдет во Дворце искусства в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

22 декабря

В Республике Беларусь - День энергетика.

50 лет назад родилась Легчилова Анна Александровна, российская актриса театра и кино, режиссер. Снялась в фильмах "Дальнобойщики", "Московская сага", "Салями", "Стая" и др.

23 декабря

250 лет назад родился Рыминский Михал, танцовщик, певец и драматический актер. Крепостной А.Тизенгауза. Учился в его балетной школе в Поставах (позднее преподавал в ней). В 1785-1794 годах первый танцовщик труппы "Общество танцовщиков его королевского величества" в Варшаве, выступал на королевских сценах как драматический актер и певец и в Национальном театре. Во время Станислава Августа Понятовского был наиболее популярным балетным артистом. Среди партий: Гилас ("Гилас и Сильвия"), Адонис ("Венера и Адонис"), Марк Антоний ("Клеопатра и Марк Антоний") и др. Умер в 1797 году.

110 лет назад родился Беров Моисей Залманович, кинооператор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1967). В 1934-1978 годах работал на киностудии "Беларусьфильм", снимал научно-популярные и документальные фильмы. В годы Великой Отечественной войны был фронтовым оператором. Его кинорепортажи использованы в киноэпопее "Великая Отечественная". Среди лучших фильмов: "Беловежская пуща", "Жизнь на сцене", "В час тишины". Умер в 2003 году.

95 лет назад родился Водяной Михаил Григорьевич, украинский артист оперетты, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Неуловимые мстители". Умер в 1987 году.

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