Картина дня: предварительные итоги выборов, осенний призыв и безбагажные тарифы "Белавиа"

ВЧЕРА

Картина дня. 18 ноября

Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси прошли на конкурентной основе, открыто и гласно. Такова позиция миссии наблюдателей от СНГ, которую озвучил ее глава Сергей Лебедев. Миссия ШОС признает парламентские выборы в Беларуси прозрачными и демократичными, заявил заместитель генерального секретаря ШОС, глава миссии наблюдателей Се Сяоюн.

Се Сяоюн

В Беларуси были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. В новый состав парламента прошли пять представителей Федерации профсоюзов Беларуси.

Михаил Орда. Фото из архива

Члены политических партий составляют 19,1% Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. На зарубежных участках для голосования на выборах депутатов Палаты представителей проголосовали 3276 человек.

Фото посольства Беларуси в Украине

Партнерство государства и бизнеса в сфере инноваций является необходимым условием динамичного развития страны, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на открытии Всемирной недели предпринимательства. Министр экономики Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства рассказал о первых результатах принятого два года назад декрета "О развитии предпринимательства". Министерство экономики планирует проверить работу бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства. В Беларуси в 2020 году планируется пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему.

Сергей Румас

Главы МИД Беларуси и России подписали программу согласованных внешнеполитических действий двух стран на 2020-2021 годы. Решение по белорусско-российскому соглашению о взаимном признании виз может быть принято в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Он также заявил, что Беларусь нацелена на создание партнерами по ЕАЭС полномасштабного экономического союза.

Беларусь в вопросах введения различных санкций занимает принципиальную позицию: их может вводить только Совет Безопасности ООН, завил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Беларусь рассчитывает, что НАТО услышит ее озабоченность, связанную с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры Альянса у белорусских границ.

Владимир Макей. Фото из архива

Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, которое опубликовано в Официальном журнале Европейского союза.

В Нур-Султане планируется создать совместное с "Амкодор" производство специальной коммунальной техники, заявил аким казахстанской столицы Алтай Кульгинов на встрече с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком.

Фото из архива

Около 12 тыс. призывников должны отправиться в армию до 29 ноября, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко.

"Белавиа" с 18 ноября вводит новую структуру тарифов, появятся в том числе безбагажные тарифы, вес ручной клади увеличивается с 8 до 10 кг.

Фото из архива

Щит "Алеся" завершил проходку второго тоннеля от станции метро "Вокзальная" до "Ковальской Слободы". Движение поездов метро со станции "Фрунзенская" до "Каменной горки" закроют на несколько дней в марте-апреле 2020 года для строительства стрелки, которая соединит третью линию метрополитена со второй.

Белорусы завоевали четыре медали на чемпионате мира по панкратиону, который прошел в Риме, сообщил пресс-секретарь Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств Александр Абдулхаков.

Белорусские рапиристки выиграли золото и серебро юниорского этапа КМ в Гватемале.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 ноября

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Пресс-конференция на тему "Поддержка одаренной и талантливой молодежи в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 15.00.

Палата представителей рассмотрит в первом чтении проект республиканского бюджета на 2020 год.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 ноября

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Всемирный день ребенка.

День индустриализации Африки.

120 лет назад родился Климкович Михась (Михаил Николаевич) (д.Селитренка Борисовского р-на Минской обл.), белорусский писатель, критик. Работал учителем, был на партийной и профсоюзной работе. В 1934-1939 годах председатель правления Союза писателей Беларуси. С 1943 году главный редактор Государственного издательства БССР. Выступал в печати в разных литературных жанрах. Разработал жанр драматической поэмы. Автор драматических поэм "Катерина Жерносек", "Возмездие", драматической трилогии "Георгий Скорина", текста Государственного гимна БССР (1944), либретто опер "Последний вечер на хуторе", "Кастусь Калиновский", балета "Князь-озеро", исследования "О животворном влиянии русской литературы на белорусскую литературу". Умер в 1954 году.

80 лет назад родился Ивченко Валерий Михайлович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (1994). Снимался в фильмах "Сирано де Бержерак", "Брежнев", "Дом на набережной" и др.

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