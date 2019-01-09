Картина дня: премии "За духовное возрождение", новая услуга "Белавиа" и погода в январе

ВЧЕРА

Картина дня 8 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства.

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2018 года.

Спецфонд Президента Беларуси выделит почти Br358 тыс. на поддержку талантливой молодежи.

Гранты Президента Беларуси на 2019 год будут предоставлены 103 работникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны и получил максимально возможные в ЕАЭС таможенные преимущества.

"Беларуськалий" в 2018 году произвел рекордный объем удобрений.

Транзитные пассажиры авиакомпании "Белавиа", следующие с пересадкой через Национальный аэропорт Минск, теперь могут воспользоваться перелетом с остановкой (стоповером) в Минске на срок от 24 до 72 часов.

Республиканская благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" стала межконфессиональной, сообщила журналистам секретарь ЦК ОО "БРСМ", координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова. На встрече с участниками акции митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси заявил, что имея веру в Бога, любовь друг к другу, сплоченность, солидарность, можно пережить любую беду.

В Белгидромете сообщили, что в Беларуси 2018-й стал одним из самых теплых годов. Синоптики прогнозируют, что январь в Беларуси будет холоднее нормы, крещенские морозы в этом году тоже будут.

ИНФОГРАФИКА: Как и на чем безопасно кататься с горки

Иностранцы купили около 40% билетов на ЧЕ по фигурному катанию в Минске.

Александра Саснович одолела 10-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Сиднее.

Виктория Азаренко дважды обыграла канадку Эжени Бушар на выставочном турнире World Tennis Challenge в австралийской Аделаиде.

Эжени Бушар и Виктория Азаренко. Фото World Tennis Challenge

Гонщик белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский вошел в десятку сильнейших первого этапа престижного ралли-рейда "Дакар-2019".

Один взрослый погиб и 5 детей пострадали в Беларуси при катании с горок в выходные.

Правительство Франции готовит закон против агрессивных участников манифестаций.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Агроэкотуризм в Беларуси как национальный бренд. Как развивать экономику впечатлений" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь в 11.00 пройдет пресс-конференция: "Эпидемиологическая ситуация в Республике Беларусь. Профилактика ОРЗ, гриппа и других заболеваний, распространенных в зимний период" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

110 лет назад родился Козлов Михаил Федорович, белорусский гидрогеолог, доктор геолого-минералогических наук (1979), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1981). Автор научных работ по проблемам современной гидрогеологии Беларуси. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982). Умер в 1995 году.

100 лет назад родился Кардаш Иван Брониславович, белорусский ученый в области гигиены и санитарии, кандидат медицинских наук (1968), профессор (1976), заслуженный врач Беларуси (1964). Умер в 1993 году.

90 лет назад родился Сачек Михаил Григорьевич, белорусский ученый в области хирургии, доктор медицинских наук (1976), профессор (1978), заслуженный деятель науки Беларуси (1981). Автор научных работ по вопросам торокальной хирургии, проблемам реактивности организма при послеоперационных гнойных осложнениях.

85 лет назад родился Кравчук Леонид Макарович, украинский политический и государственный деятель, первый президент Украины (1991-1994).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-