Картина дня: премии "За духовное возрождение", новая услуга "Белавиа" и погода в январе

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Общество 09.01.2019 | 07:00

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Картина дня 8 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства.

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2018 года.

Спецфонд Президента Беларуси выделит почти Br358 тыс. на поддержку талантливой молодежи.

Гранты Президента Беларуси на 2019 год будут предоставлены 103 работникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны и получил максимально возможные в ЕАЭС таможенные преимущества.

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Транзитные пассажиры авиакомпании "Белавиа", следующие с пересадкой через Национальный аэропорт Минск, теперь могут воспользоваться перелетом с остановкой (стоповером) в Минске на срок от 24 до 72 часов.

Республиканская благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" стала межконфессиональной, сообщила журналистам секретарь ЦК ОО "БРСМ", координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова. На встрече с участниками акции митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси заявил, что имея веру в Бога, любовь друг к другу, сплоченность, солидарность, можно пережить любую беду.

В Белгидромете сообщили, что в Беларуси 2018-й стал одним из самых теплых годов. Синоптики прогнозируют, что январь в Беларуси будет холоднее нормы, крещенские морозы в этом году тоже будут.

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110 лет назад родился Козлов Михаил Федорович, белорусский гидрогеолог, доктор геолого-минералогических наук (1979), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1981). Автор научных работ по проблемам современной гидрогеологии Беларуси. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982). Умер в 1995 году.

100 лет назад родился Кардаш Иван Брониславович, белорусский ученый в области гигиены и санитарии, кандидат медицинских наук (1968), профессор (1976), заслуженный врач Беларуси (1964). Умер в 1993 году.

90 лет назад родился Сачек Михаил Григорьевич, белорусский ученый в области хирургии, доктор медицинских наук (1976), профессор (1978), заслуженный деятель науки Беларуси (1981). Автор научных работ по вопросам торокальной хирургии, проблемам реактивности организма при послеоперационных гнойных осложнениях.

85 лет назад родился Кравчук Леонид Макарович, украинский политический и государственный деятель, первый президент Украины (1991-1994).

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