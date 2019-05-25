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Картина дня: Президент о благоустройстве страны, переговоры премьеров в Москве и красивейшие парки Европы

Общество 25.05.2019 | 09:00

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Картина дня. 24 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска. В благоустройстве страны нельзя останавливаться, заявил глава государства. Президенту доложили о выполнении его поручений по поддержанию в надлежащем эксплуатационном состоянии кольцевой автомобильной дороги и транспортных развязок вокруг Минска, благоустройстве и развитии прилегающих к МКАД территорий. Президенту также продемонстрировали пассажирский транспорт, который будет использоваться во время Европейских игр. Александр Лукашенко подчеркнул, что сроки строительства и внешнего благоустройства объектов ни в коем случае не должны превышать трех лет. К инвесторам, которые срывают свои обязательства, необходимо применять жесткие санкции, потребовал глава государства.

Александр Лукашенко во время посещения МКАД
Александр Лукашенко во время посещения МКАД

Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Беларусь и Россия также договорились о поставке дополнительной нефти на "Нафтан" для полной загрузки завода. Премьер-министры Беларуси и России проведут встречу в Минске во время II Европейских игр.

Дмитрий Медведев и Сергей Румас
Дмитрий Медведев и Сергей Румас

Беларуси и России над инновационным законодательством в сфере цифровизации экономики нужно работать сообща. Об этом журналистам заявил председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Артем Туров.

Совместную компанию для строительства ж/д терминала создадут в "Великом камне". Строительство железнодорожного терминала обсудили на встрече первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и генеральный директор, председатель правления акционерного общества "Дуйсбургер Хафен" Эрих Штааке.

Александр Турчин
Александр Турчин

На пленарной части XVI Гомельского экономического форума подписано 9 документов на общую сумму более $130 млн.

Во время работы форума
Во время работы форума

Минстройархитектуры Беларуси готовит программу строительства индивидуального жилья индустриальным способом, сообщил начальник управления жилищной политики министерства Александр Авраменко. Многоквартирные дома для граждан, состоящих в Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, долевым способом предлагается строить в Руденске.

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Р80 Слобода - Паперня идет опережающими темпами, сообщила пресс-секретарь Госкомимущества Елена Костюкова.

В Беларуси может быть снижена плата за право заключения договоров аренды земельных участков.

В посольстве Бразилии в Минске открывается консульский отдел.

Награды спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов вручили в БГУ.

Олег Руммо вручает награду Илье Климко
Олег Руммо вручает награду Илье Климко

Более 100 участников объединила летняя школа журналистики, которая открылась на XIV Белорусском международном медиафоруме в Бресте.

Звезда мирового уровня станет хедлайнером церемонии открытия 21 июня II Европейских игр в Минске, заявил начальник управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич. На церемонии открытия зрители увидят шоу с эффектами дополненной реальности.

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Витебская художница Тома Прокофьева изобразила знаковые места и строения, события и известных людей страны, создав "Беларускі алфавіт".

Тома Прокофьева
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об отставке.

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В Троицком предместье в Минске 25 мая торжественно откроется летний культурно-туристический сезон. Также в этот день откроется представительство центра "Карты гостя" с музеем, галереей, сувенирной лавкой и прочими точками притяжения туристов.

Молодежь Минска 25 мая презентует патриотический проект "Летом 44-го...", посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"МТЗ-Холдинг" 26 мая приглашает на день открытых дверей, посвященный 73-й годовщине со дня основания тракторного завода.

VIII Фестиваль куликов пройдет в Турове по 26 мая. Фестиваль пройдет рядом с Туровским лугом - одним из важнейших мест в Европе для гнездования и остановки во время миграций водно-болотных птиц.

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26 мая

В Республике Беларусь - День химика.

80 лет назад родился Коротков Аркадий Тимофеевич (г.Полоцк Витебской обл.), белорусский архитектор. Основные работы в Новополоцке: застройка микрорайонов №5 и 7, школа рабочей молодежи в микрорайоне №3, 13-этажное общежитие и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

50 лет назад родилась Варум Анжелика, российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации (2011), член Международного союза деятелей эстрадного искусства.

27 мая

105 лет назад родился Белевич Антон Петрович (д.Дубровка Узденского р-на Минской обл.), белорусский поэт. Автор поэтических сборников "Радуга над полем", "Живая река", "За соловьиными рощами" и др. Писал также сатирические и юмористические произведения, стихи и поэмы для детей, выступал как прозаик и публицист. Переводил на белорусский язык произведения А.Прокофьева, А.Твардовского, М.Лермонтова и А.Мицкевича. На слова А.Белевича написали песни Н.Аладов, А.Богатырев, Е.Тикоцкий и др. Умер в 1978 году.

75 лет назад родился Бартосик Валерий Анатольевич (г.Барнаул, Россия), российский и белорусский режиссер. В 1978-88-х годах - режиссер Гомельского областного драматического театра. Поставил спектакли: "Живи и помни" В.Распутина, "Мачеха" О.Бальзака, "Жестокие игры" А.Арбузова и др. Умер в 2007 году.

55 лет назад родилась Дмитриева-Балаш Анна Ярославовна (г.Минск), белорусский художник декоративно-прикладного искусства. Художник-постановщик телефильма "Песня пра зубра". Оформила сценические костюмы ансамблям "Харошкі", "Крупіцкія музыкі", "Камерата" и др.

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