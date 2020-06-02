Картина дня: Президент о госбезопасности, #простодети и лучшие фото БЕЛТА

ВЧЕРА

Картина дня. 1 июня

В Беларуси знают, откуда дуют ветры на ее землю, и в стране научились с ними бороться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком. Майданов в Беларуси не будет, заявил Президент. Государственная безопасность - основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с Президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства.

Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик

Ничего удивительного и неожиданного в настоящее время в стране, в том числе на фоне проходящей избирательной кампании, не происходит. Об этом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Валерий Вакульчик

В белорусском парламенте считают недопустимым использовать сбор подписей избирателей не для поддержки потенциальных кандидатов в президенты, а для нагнетания социальной напряженности. Об этом говорится в заявлении Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №182, которым внесены изменения в отдельные положения указа №178 от 27 марта 2008 года "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №186, которым корректируются указы, касающиеся деятельности ДОСААФ.

Новые цены на газ и тарифы на электроэнергию действуют с 1 июня.

ЕАБР первым из международных финорганизаций получил статус участника торгов на фондовом рынке БВФБ.

Фото из архива

Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей.

Международные стандарты аудиторской деятельности вводятся в Беларуси с 1 июля. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 мая 2020 года №308.

В Минске в два раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли с учетом текущей эпидемиологической обстановки и предложений Минздрава доработало рекомендации по минимизации риска возникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, при осуществлении деятельности в области торговли, бытового обслуживания населения и общественного питания.

Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение для реанимаций, сообщили в пресс-службе Минздрава по итогам подписания соответствующих документов, которое впервые в истории министерства состоялось онлайн.

В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19.

Фото из архива

Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси.

Кондитерская фабрика "Витьба" за апрель увеличила экспорт на 78%.

Интересы подрастающего поколения находятся в фокусе первостепенного внимания государственной политики Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в видеообращении по случаю Международного дня защиты детей. Министр присоединился к акции в соцсетях, инициированной МИД к Международному дню защиты детей, и разместил на странице в Facebook свои детские фото и рассказ о детских мечтах.

Белорусский союз женщин 1 июня провел в регионах страны серию мероприятий, направленных на поддержку детей и детских учреждений, популяризацию семейных ценностей. Как рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, работа в данном направлении проводится постоянно и является важной составляющей деятельности БСЖ.

ИНТЕРВЬЮ: В Беларуси стремятся возродить традиции большой и крепкой семьи

1 июня - Международный день защиты детей. Самая счастливая пора - в архивных фото БЕЛТА

Фото из архива

В Беларуси охрана детства - одно из приоритетных направлений деятельности государства, заявила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Алеся Савко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню защиты детей. С начала года в Беларуси 285 детей вернулись в семью, заявила сегодня главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова. Получение медсправки в школу и детский сад упростили, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси Татьяна Бурдь.

Во время круглого стола

Семейный капитал - это своеобразная подушка безопасности для многодетной семьи. Такое мнение высказал многодетный отец из Дрогичина Владимир Снитчук.

Фаер-шоу и сладкий сюрприз - витебские десантники поздравили воспитанников детского дома с Днем защиты детей.

Во время поздравления

РЕПОРТАЖ из дома, где согревают детские сердца.

#ПРОСТОДЕТИ: в Минске художники поддержали акцию в День защиты детей

В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены.

В Беларуси выпустили новый исторический атлас.

Проект Всемирного банка поддержит создание многопрофильного исследовательского центра на базе БГУ.

Июнь в 2020 году ожидается нежарким, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Лучшие фото БЕЛТА в мае.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 июня

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В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Вопросы эффективного использования мелиорированных территорий. Реконструкция и эксплуатация мелиоративных систем", приуроченная ко Дню мелиоратора. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "О состоянии окружающей среды г.Минска", приуроченная ко Дню охраны окружающей среды. Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 июня

Всемирный день велосипеда.

85 лет назад родился Зуенок Василь (Василий Васильевич), белорусский поэт, прозаик, критик, литературовед, кандидат филологических наук (1973). В 1959 году окончил БГУ. Работал в газете "Пiянер Беларусi", был заместителем, главным редактором журнала "Маладосць", главным редактором журнала "Бярозка". Автор сборников лирической поэзии "Селение", "Черная лестница", "Письма с того света", книг для детей, зарисовок и очерков. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1974), Государственной премии Беларуси (1982).

80 лет назад родился Коляда Андрей Андреевич (д.Понемонь Новогрудского р-на Гродненской обл.), белорусский актер, театральный педагог, кандидат педагогических наук (1974), профессор (1993). В 1962 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1962-1966 годах работал актером в Белорусском театре им. Я.Купалы, с 1966 года преподавал в Минском педагогическом институте, Белорусской академии музыки (в 1989-2000 годах проректор). Основатель и руководитель (до 1991 года) Минского народного литературного театра "Живое слово" при Белорусском педагогическом университете. Автор учебных и методических пособий для студентов и преподавателей, а также ряда литературно-драматических композиций.

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