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Картина дня: Президент о Конституции, штрафы за курение и лучшие фото БЕЛТА в мае

Общество 01.06.2019 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 31 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с руководителями конституционных судов зарубежных государств. Глава государства заявил, что для Беларуси представляет интерес опыт зарубежных стран в сфере конституционного права. В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую. Президент обратил внимание, что, развивая в 1990-е годы Конституцию и другие правовые акты, в Беларуси исходили из существующих реалий. В этой связи Александр Лукашенко ответил на упреки власти в авторитаризме. Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах, отметил Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Полномочия между ветвями власти необходимо перераспределить на конституционном уровне, заявил председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич.

Петр Миклашевич
Петр Миклашевич

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики. Александр Лукашенко убежден, что реализация договоренностей и осуществляемые при поддержке Президента Азербайджана совместные проекты будут способствовать дальнейшему наращиванию потенциала обеих стран, укреплению традиций дружбы и взаимопомощи между белорусским и азербайджанским народами.

Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Ашхабаде (Туркменистан). Главы правительств стран СНГ подписали пакет документов о сотрудничестве. Совет глав правительств СНГ поручил разработать проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года.

Во время заседания
Во время заседания

На пространстве СНГ нужно сформировать полноценную зону свободной торговли, заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам заседания Совета глав правительств СНГ. Беларусь предлагает связать новую стратегию экономического развития СНГ на период до 2030 года с инициативой "Пояс и путь".

Сергей Румас
Сергей Румас

Сенаторы поддержали декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией. Совет Республики одобрил поправки в законы о вспомогательных репродуктивных технологиях и о трансплантации.

Во время заседания
Во время заседания

Новые заводы в Светлогорске и Добруше позволят лесному комплексу увеличить экспорт до более чем $2,5 млрд. Об этом на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики сообщил заместитель премьер-министра Владимир Дворник. Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили экспорт продукции глубокой обработки за январь-апрель 2019 года на 11,5% до $190,8 млн.

Выступает Владимир Дворник
Выступает Владимир Дворник

В Минсельхозпроде Беларуси прокомментировали информацию о ложных транзитерах через РФ.

Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано. Идет работа над альтернативными вариантами, сообщил замминистра финансов Дмитрий Кийко.

Профицит республиканского бюджета в январе-апреле 2019 года составил Br2,2 млрд. Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,3% до $16,7 млрд.

ИНТЕРВЬЮ: Дом для бизнесменов, или Как готовят молодых предпринимателей в Минске

Федерация профсоюзов Беларуси работает над предложениями по изменению порядка начисления пенсий для работающих во вредных и тяжелых условиях труда, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

За четыре месяца этого года штрафы за курение в неположенных местах заплатили около 3,5 тыс. человек, сообщили в МВД.

Молодых педагогов приглашают к участию в программе "Учитель для Беларуси".

В Беларуси 1 июня завершается регистрация на основной этап ЦТ по учебным предметам.

Лучшие фото БЕЛТА в мае.

Энциклопедия "Янка Купала" получила Гран-при конкурса стран СНГ "Искусство книги".

Фото посольства Беларуси в России
Фото посольства Беларуси в России

Впервые в истории ВС Беларуси знаком "Доблесть и мастерство" награждена девушка.

Наталья Онищук. Фото Министерства обороны
Наталья Онищук. Фото Министерства обороны

В агрогородке Мир открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс со стрельбищем лыжероллерной трассы Барановичского района. Мероприятие приурочено к ІІ Европейским играм.

На лыжероллерной трассе
На лыжероллерной трассе

Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали мая

Фото Press Association
Фото Press Association

СЕГОДНЯ

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Фестиваль семьи "Город счастливых людей", приуроченный к Международному дню защиты детей, 1 июня пройдет в Минске на территории Центрального детского парка имени М.Горького.

Шестой международный литературный фестиваль "Славянская лира - 2019" пройдет в Республиканском центре национальных культур и Доме Москвы в Минске по 2 июня.

V Фестиваль исторической реконструкции "Эпоха рыцарства" пройдет в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта по 2 июня.

Фестиваль водного туризма "Мотольская регата" пройдет по 2 июня на территории Березовского и Ивановского районов.

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2 июня

В Республике Беларусь - День мелиоратора.

95 лет назад родилась Кабатникова Вера Рафаиловна (г.Чита, Россия), белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси. Среди лучших ролей: Софья ("Горе от ума" А.Грибоедова), Елизавета ("Мария Стюарт" Ф.Шиллера), Эпифания ("Миллионерша" Б.Шоу) и др. Умерла в 1997 году.

100 лет назад родился Тимошенко Юрий Трофимович, украинский артист эстрады, народный артист УССР. Выступал на эстраде вместе с Е.И.Березиным, с которым создал комический дуэт (Тарапунька и Штепсель). Умер в 1986 году.

3 июня

Всемирный день велосипеда.

95 лет назад родился Лукашевич Алексей Степанович (д.Черносово Крупского р-на Минской обл.), участник партизанского движения на территории Могилевской области в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С апреля 1942 года разведчик-подрывник партизанских отрядов "Сергей" и 28-го. Пустил под откос 9 вражеских эшелонов, дважды повреждал линию связи со ставкой немецко-фашистского главнокомандования. В ноябре 1943 году, попав в засаду, тяжело раненный, Лукашевич последней гранатой подорвал себя и гитлеровцев.

110 лет назад родилась Цесарская Эмма Владимировна (1909-1990), российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Бабы рязанские", "Когда казаки плачут", "Тихий Дон" и др. Умерла в 1990 году.

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