Картина дня: Президент о Конституции, штрафы за курение и лучшие фото БЕЛТА в мае

ВЧЕРА
Картина дня. 31 мая
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с руководителями конституционных судов зарубежных государств. Глава государства заявил, что для Беларуси представляет интерес опыт зарубежных стран в сфере конституционного права. В ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или будут вноситься правки в действующую. Президент обратил внимание, что, развивая в 1990-е годы Конституцию и другие правовые акты, в Беларуси исходили из существующих реалий. В этой связи Александр Лукашенко ответил на упреки власти в авторитаризме. Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах, отметил Президент.
Полномочия между ветвями власти необходимо перераспределить на конституционном уровне, заявил председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики. Александр Лукашенко убежден, что реализация договоренностей и осуществляемые при поддержке Президента Азербайджана совместные проекты будут способствовать дальнейшему наращиванию потенциала обеих стран, укреплению традиций дружбы и взаимопомощи между белорусским и азербайджанским народами.
Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Ашхабаде (Туркменистан). Главы правительств стран СНГ подписали пакет документов о сотрудничестве. Совет глав правительств СНГ поручил разработать проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года.
На пространстве СНГ нужно сформировать полноценную зону свободной торговли, заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам заседания Совета глав правительств СНГ. Беларусь предлагает связать новую стратегию экономического развития СНГ на период до 2030 года с инициативой "Пояс и путь".
Сенаторы поддержали декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией. Совет Республики одобрил поправки в законы о вспомогательных репродуктивных технологиях и о трансплантации.
Новые заводы в Светлогорске и Добруше позволят лесному комплексу увеличить экспорт до более чем $2,5 млрд. Об этом на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики сообщил заместитель премьер-министра Владимир Дворник. Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили экспорт продукции глубокой обработки за январь-апрель 2019 года на 11,5% до $190,8 млн.
В Минсельхозпроде Беларуси прокомментировали информацию о ложных транзитерах через РФ.
Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано. Идет работа над альтернативными вариантами, сообщил замминистра финансов Дмитрий Кийко.
Профицит республиканского бюджета в январе-апреле 2019 года составил Br2,2 млрд. Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,3% до $16,7 млрд.
ИНТЕРВЬЮ: Дом для бизнесменов, или Как готовят молодых предпринимателей в Минске
Федерация профсоюзов Беларуси работает над предложениями по изменению порядка начисления пенсий для работающих во вредных и тяжелых условиях труда, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.
За четыре месяца этого года штрафы за курение в неположенных местах заплатили около 3,5 тыс. человек, сообщили в МВД.
Молодых педагогов приглашают к участию в программе "Учитель для Беларуси".
В Беларуси 1 июня завершается регистрация на основной этап ЦТ по учебным предметам.
Лучшие фото БЕЛТА в мае.
Энциклопедия "Янка Купала" получила Гран-при конкурса стран СНГ "Искусство книги".
Впервые в истории ВС Беларуси знаком "Доблесть и мастерство" награждена девушка.
В агрогородке Мир открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс со стрельбищем лыжероллерной трассы Барановичского района. Мероприятие приурочено к ІІ Европейским играм.
Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали мая
СЕГОДНЯ
Анонсы на 1-2 июня
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Фестиваль семьи "Город счастливых людей", приуроченный к Международному дню защиты детей, 1 июня пройдет в Минске на территории Центрального детского парка имени М.Горького.
Шестой международный литературный фестиваль "Славянская лира - 2019" пройдет в Республиканском центре национальных культур и Доме Москвы в Минске по 2 июня.
V Фестиваль исторической реконструкции "Эпоха рыцарства" пройдет в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта по 2 июня.
Фестиваль водного туризма "Мотольская регата" пройдет по 2 июня на территории Березовского и Ивановского районов.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
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2 июня
В Республике Беларусь - День мелиоратора.
95 лет назад родилась Кабатникова Вера Рафаиловна (г.Чита, Россия), белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси. Среди лучших ролей: Софья ("Горе от ума" А.Грибоедова), Елизавета ("Мария Стюарт" Ф.Шиллера), Эпифания ("Миллионерша" Б.Шоу) и др. Умерла в 1997 году.
100 лет назад родился Тимошенко Юрий Трофимович, украинский артист эстрады, народный артист УССР. Выступал на эстраде вместе с Е.И.Березиным, с которым создал комический дуэт (Тарапунька и Штепсель). Умер в 1986 году.
3 июня
Всемирный день велосипеда.
95 лет назад родился Лукашевич Алексей Степанович (д.Черносово Крупского р-на Минской обл.), участник партизанского движения на территории Могилевской области в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С апреля 1942 года разведчик-подрывник партизанских отрядов "Сергей" и 28-го. Пустил под откос 9 вражеских эшелонов, дважды повреждал линию связи со ставкой немецко-фашистского главнокомандования. В ноябре 1943 году, попав в засаду, тяжело раненный, Лукашевич последней гранатой подорвал себя и гитлеровцев.
110 лет назад родилась Цесарская Эмма Владимировна (1909-1990), российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Бабы рязанские", "Когда казаки плачут", "Тихий Дон" и др. Умерла в 1990 году.
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