Картина дня: Президент о переменах в структуре МИДа, развитие энергоотрасли и самый красивый гол

ВЧЕРА

Картина дня. 20 декабря

Президенту Беларуси Александру Лукашенко представлены предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений. Соответствующие вопросы обсуждались на докладе главе государства министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам доклада Президенту Беларуси. Владимир Макей в разговоре с журналистами рассказал о главных требованиях, которые предъявляются к дипломатам на современном этапе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Комитета государственной безопасности с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности. Глава государства выразил уверенность, что сплоченный, боеспособный коллектив КГБ и впредь будет с честью выполнять все поставленные задачи.

Фото из архива

Более 66% белорусов не видят проблем, требующих срочного решения со стороны органов власти. Такие данные социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем" привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. Более четверти белорусов возлагают на себя ответственность за качество жизни. Около 60% белорусов считают, что их материальное положение за последний год не изменилось или улучшилось.

Постановлением Совета Министров от 15 декабря 2021 года №722 определен комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2021-2025 годы.

Объединенный рынок электроэнергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА. Беларусь и Россия разрабатывают межправсоглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом БелАЭС. Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%.

Во время пресс-конференции

Экспорт электроэнергии в Украину в этом году составит 1,1-1,2 млрд кВт.ч. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд в пресс-центре БЕЛТА.

КОММЕНТАРИЙ: Как в Беларуси развиваются стартап-движение и малый инновационный бизнес

Следственным комитетом будет допрошен попросивший политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко.

ФОТОФАКТ: Фестиваль боевых искусств "Минский рубеж" в Минске

Во время соревнований

Акция "Безопасные каникулы" стартовала в Минской области.

Крепкие морозы, оттепель и снова похолодание: синоптики рассказали о погоде на этой неделе.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завершила год на 3-м месте общего зачета Кубка мира.

Автором самого красивого гола футбольного чемпионата Беларуси 2021 года признан Глеб Жердев. Таков результат голосования болельщиков, которое проводила ассоциация "Белорусская федерация футбола".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 декабря

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Пресс-конференция "Актуальные направления зимнего туристического сезона" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30-303.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Организация досуга для детей и молодежи во время новогодних праздников и зимних каникул". Начало в 11.00.

Благотворительный показ новогодней интерактивной программы "Партизанский Новый год" для детей с ограниченными возможностями и детей-сирот пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Организаторы подготовили насыщенную программу: детей ждут встречи со сказочными персонажами, игровые задания и боевая миссия по спасению Деда Мороза. Участники мероприятия узнают, как отмечали Новый год в военное время и какие подарки готовили ребятам в партизанском лагере.

Минский международный Рождественский оперный форум - 2021 пройдет по 22 декабря в Большом театре Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 декабря

В Республике Беларусь - День энергетика.

75 лет назад родился Богин Владимир Георгиевич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (2001). Лауреат Государственной премии СССР (1986). Снимался в фильмах "Былое и думы", "Таланты и поклонники", "Хождение по мукам", "Отцы и дети" и др. Умер в 2017 году.

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