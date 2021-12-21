Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 21 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:09 Пресс-конференция о направлениях зимнего туристического сезона пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Лукашенко: Республиканский клинический медцентр вносит достойный вклад в сохранение здоровья нации Президент
07:00 Картина дня: Президент о переменах в структуре МИДа, развитие энергоотрасли и самый красивый гол Общество
00:55 В NASA сообщили, что сделают все возможное для продолжения эксплуатации МКС до 2030 года В мире
00:29 Число жертв взрыва бензовоза в Гаити выросло до 90 В мире
20.12.21
20.12.21 23:59 В итальянской столичной области Лацио возвращают обязательное ношение масок на улице В мире
20.12.21 23:29 ФОТОФАКТ: В Минском суворовском училище прошел новогодний бал Культура
20.12.21 22:59 Хоккеисты минского "Динамо" победили рижан в чемпионате КХЛ Спорт
20.12.21 22:29 ВОЗ не исключает, что омикрон-штамм позволит победить пандемию В мире
20.12.21 21:53 Экспозицию советского Минска откроют в Раковском предместье Регионы
20.12.21 21:47 Совмин уточнил перечень граждан, подлежащих самоизоляции в связи с COVID-19 Общество
20.12.21 21:40 Благотворительная акция пройдет в 10 детских домах и интернатах Минской области 22-25 декабря Регионы
20.12.21 21:24 Более 2 тыс. октябрят и пионеров поучаствовали в республиканском конкурсе игрушек "Новогодний бум" Общество
20.12.21 21:16 КХЛ представила формы для участников Матча звезд в Челябинске Спорт
20.12.21 21:04 На областной профсоюзной елке в Витебске соберутся почти 600 ребят Регионы
20.12.21 20:51 ВОЗ: более 3,3 млн человек умерли из-за коронавируса в 2021 году В мире
20.12.21 20:42 При крушении грузового судна у берегов Мадагаскара погибли 17 человек В мире
20.12.21 20:34 Международная федерация тяжелой атлетики определила новые олимпийские весовые категории Спорт
20.12.21 20:26 Полонез, полька и брейк-данс: в Могилеве прошел рождественский кадетский бал Регионы
20.12.21 20:13 Белорусские студенты победили в международном конкурсе "Палата арбитров" Общество
20.12.21 19:52 Правительство Великобритании выделило $37 млн на вакцинацию бездомных от COVID-19 В мире
20.12.21 19:41 Более 700 мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 23 декабря Регионы
20.12.21 19:34 Дополнительный доход в старости с госгарантией: зачем нужно страхование накопительной пенсии по указу №367 Общество
20.12.21 19:32 Китаянка Цяньтин Тан выиграла золото ЧМ на короткой воде в Абу-Даби Спорт
20.12.21 19:17 В Париже вооруженный мужчина захватил двух женщин в заложницы В мире
20.12.21 19:15 Беженцев-езидов из ТЛЦ под Гродно готова принять езидская община в Армении Общество
20.12.21 19:05 Беларусь и Турция обсудили взаимодействие в торгово-экономической и консульской сферах Политика
20.12.21 19:01 Житель Каменецкого района приговорен к 1,5 года ограничения свободы за оскорбительный комментарий в соцсети Происшествия
20.12.21 18:45 Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси Спорт
20.12.21 18:37 Минфин: доверие и интерес к страхованию дополнительной пенсии растет Общество
Все новости
Все новости
Общество
21 декабря 2021, 07:00

Картина дня: Президент о переменах в структуре МИДа, развитие энергоотрасли и самый красивый гол

ВЧЕРА

Картина дня. 20 декабря

Президенту Беларуси Александру Лукашенко представлены предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений. Соответствующие вопросы обсуждались на докладе главе государства министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам доклада Президенту Беларуси. Владимир Макей в разговоре с журналистами рассказал о главных требованиях, которые предъявляются к дипломатам на современном этапе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Комитета государственной безопасности с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности. Глава государства выразил уверенность, что сплоченный, боеспособный коллектив КГБ и впредь будет с честью выполнять все поставленные задачи.

Фото из архива
Фото из архива

Более 66% белорусов не видят проблем, требующих срочного решения со стороны органов власти. Такие данные социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем" привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. Более четверти белорусов возлагают на себя ответственность за качество жизни. Около 60% белорусов считают, что их материальное положение за последний год не изменилось или улучшилось.

Постановлением Совета Министров от 15 декабря 2021 года №722 определен комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2021-2025 годы.

Объединенный рынок электроэнергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА. Беларусь и Россия разрабатывают межправсоглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом БелАЭС. Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Экспорт электроэнергии в Украину в этом году составит 1,1-1,2 млрд кВт.ч. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел Дрозд в пресс-центре БЕЛТА.

КОММЕНТАРИЙ: Как в Беларуси развиваются стартап-движение и малый инновационный бизнес

Следственным комитетом будет допрошен попросивший политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко.

ФОТОФАКТ: Фестиваль боевых искусств "Минский рубеж" в Минске

Во время соревнований
Во время соревнований

Акция "Безопасные каникулы" стартовала в Минской области.

Крепкие морозы, оттепель и снова похолодание: синоптики рассказали о погоде на этой неделе.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завершила год на 3-м месте общего зачета Кубка мира.

Автором самого красивого гола футбольного чемпионата Беларуси 2021 года признан Глеб Жердев. Таков результат голосования болельщиков, которое проводила ассоциация "Белорусская федерация футбола".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Актуальные направления зимнего туристического сезона" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30-303.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Организация досуга для детей и молодежи во время новогодних праздников и зимних каникул". Начало в 11.00.

Благотворительный показ новогодней интерактивной программы "Партизанский Новый год" для детей с ограниченными возможностями и детей-сирот пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Организаторы подготовили насыщенную программу: детей ждут встречи со сказочными персонажами, игровые задания и боевая миссия по спасению Деда Мороза. Участники мероприятия узнают, как отмечали Новый год в военное время и какие подарки готовили ребятам в партизанском лагере.

Минский международный Рождественский оперный форум - 2021 пройдет по 22 декабря в Большом театре Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 декабря

В Республике Беларусь - День энергетика.

75 лет назад родился Богин Владимир Георгиевич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (2001). Лауреат Государственной премии СССР (1986). Снимался в фильмах "Былое и думы", "Таланты и поклонники", "Хождение по мукам", "Отцы и дети" и др. Умер в 2017 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Пресс-конференция о направлениях зимнего туристического сезона пройдет сегодня в БЕЛТА
Фото из архива Совмин уточнил перечень граждан, подлежащих самоизоляции в связи с COVID-19
Фото БРПО Более 2 тыс. октябрят и пионеров поучаствовали в республиканском конкурсе игрушек "Новогодний бум"
Фото из архива Белорусские студенты победили в международном конкурсе "Палата арбитров"
Фото из архива Дополнительный доход в старости с госгарантией: зачем нужно страхование накопительной пенсии по указу №367
Беженцев-езидов из ТЛЦ под Гродно готова принять езидская община в Армении
Главное
Лукашенко представлены предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений
Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье
Кочанова: необходима более агрессивная профилактическая работа по противодействию незаконному обороту наркотиков
Щедрый Новый год в Minsk World! Выгодные цены и гибкие условия оплаты!
Топ-новости
Картина дня: Президент о переменах в структуре МИДа, развитие энергоотрасли и самый красивый гол
Белорусские врачи спасли 2-месячного ребенка с тяжелейшей пневмонией, вызванной коронавирусом
Пресс-конференция о направлениях зимнего туристического сезона пройдет сегодня в БЕЛТА
Новые подробности. Хронология нападения на посольство Беларуси и избиения консула
МВД: ходатайство Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца принято к рассмотрению
МИД Беларуси усматривает акт враждебности и агрессии в обсуждаемом в Литве "санкционном законе"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 657
В Беларуси некоторые больницы вернулись к профильной работе
Беженец из ТЛЦ: мы будем ждать, сколько потребуется, обратного пути для нас нет
Совмин уточнил перечень граждан, подлежащих самоизоляции в связи с COVID-19
Червяков: успешная работа региональных предприятий - прочная основа для пополнения местного бюджета
Артиллерийские дивизионы ВС Беларуси получили новые командирские машины управления
В седьмой раз отмечены лидеры потребительского рынка Беларуси
Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью
Определены мероприятия по развитию национальной инновационной системы до 2025 года
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.