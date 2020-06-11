Картина дня: Президент о поддержке ЦИК, эксперимент по выпуску токенов и школа стартапов

ВЧЕРА

Картина дня.10 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации, которая складывается вокруг Центральной избирательной комиссии. Президент поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. Глава государства поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы.

Во время совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также его супруге Елене Зеленской белорусские вышиванки.

Закрытия границ между Россией и Беларусью, решение о котором было принято российской стороной из-за распространения CОVID-19, можно было избежать. Такое мнение высказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений двух стран. Ограничения на поставку продукции в Россию по-прежнему действуют в отношении более ста предприятий агропромышленного комплекса Беларуси. Дата физического пуска первого блока БелАЭС будет определена примерно через неделю, сообщил посол.

Российская сторона полагает, что российско-белорусская граница, закрытая по инициативе РФ из-за распространения CОVID-19, откроется в ближайшее время. Об этом во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Пандемия CОVID-19 оказала влияние на белорусско-российские отношения. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.

Белорусские военнослужащие будут участвовать в параде Победы в Москве 24 июня, сообщили в Минобороны Беларуси.

Фото из архива

Ученые хотят изучить предрасположенность белорусов и россиян к коронавирусу, сообщил заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский. Белорусские ученые предлагают коллегам из РФ объединить усилия для разработки вакцины против коронавируса.

В Беларуси выздоровели и выписаны 25 667 пациентов с COVID-19.

Правительство утвердило порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля.

Тарифы на зарядку электромобилей в Беларуси будут самыми низкими в Европе, сообщили в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Фото "Белоруснефть"

В Беларуси планируют эксперимент по выпуску банками токенов, соответствующий проект указа уже подготовлен, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В Беларуси в мае зафиксировали дефляцию 0,1%.

В Беларуси упростят процедуру получения иностранной безвозмездной помощи и усилят контроль за ее целевым использованием. На это нацелен декрет Президента от 25 мая 2020 года №3, сообщила член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Наталья Голуб.

Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 июня.

Строительство нефтепровода Гомель - Горки, который соединит на территории Беларуси две ветки магистрального нефтепровода "Дружба" и улучшит логистику для альтернативных поставок нефти, будет стоить около Br300 млн.

Белорусские лесхозы отправили второй контейнерный поезд с пиломатериалами в Китай, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Фото Министерства лесного хозяйства

Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами. Техническое задание на ведение переговоров по этому соглашению подписано на встрече министра экономики Беларуси Александра Червякова с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном.

Александр Червяков и Мустафа Озджан. Фото Минэкономики

Европейский союз и ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси запустили онлайн-программу обучения для предпринимателей "Школа стартапов", сообщили в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля.

Электронный билет на поезд можно оформить по номеру мобильного телефона.

Бесплатный Wi-Fi появится в трамваях Минска в ближайшее время.

Фото из архива

При проведении ЦТ будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, заявила заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович. РИКЗ назвал уважительные причины для прохождения ЦТ в резервные дни.

БГУ показал самые высокие позиции за всю историю участия в мировом рейтинге QS.

Ресторатор, концепт-художник, астрофизик - на вручении аттестатов выпускники поделились планами.

Выпускники

Купаловский театр возобновляет показы с 15 июня.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 июня

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Круглый стол "Дети и подростки в интернете: безопасность и риски" пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь. Технологии производства продукции для потребительского рынка". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Работа спасательных станций на пляжах столицы. Оснащение, специалисты, профилактика небезопасного поведения отдыхающих". Место проведения: спасательная станция МГО ОСВОД "Комсомольское озеро". Начало в 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 июня

Всемирный день действий за устранение детского труда.

70 лет назад родился Вячеслав Иванович Полунин, клоун-актер-мим, народный артист Российской Федерации (2001). Основатель клоун-мим-театра "Лицедеи". Лауреат российской премии "Триумф", премии Лоуренса Оливье (Великобритания) и др.

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