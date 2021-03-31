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31 марта 2021, 07:00

Картина дня: Президент о полномочиях ветвей власти, строительные нормы и праздник первой борозды

ВЧЕРА

артина дня. 30 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. При распределении полномочий во главу угла необходимо ставить незыблемые приоритеты - комфорт и благосостояние населения, отметил глава государства. В Беларуси в процессе конституционных изменений и перераспределения полномочий необходимо сохранить сильную президентскую власть, заявил Александр Лукашенко. Президент поставил задачу окончательно определиться с полномочиями ветвей власти в течение этого года. Земельные отношения должны оставаться под жесточайшим контролем государства, отметил Александр Лукашенко.

Фото из архива
Фото из архива

Решения о перераспределении полномочий будут приниматься не комплексно, единым документом, а точечно, отдельными нормативными правовыми актами. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти. Перераспределение полномочий с передачей дополнительных прав и ответственности на уровень местных органов власти направлено на раскрепощение инициативы в регионах.

Роман Головченко во время совещания
Роман Головченко во время совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №128 "О применении специальных мер". Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.

Ввозимые в Беларусь грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС. Это предусмотрено указом №123 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов", который подписал глава государства Александр Лукашенко.

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №125 которым утверждена поправка к соглашению о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития по проекту "Модернизация транзитного коридора". В соответствии с соглашением о займе, подписанном в 2015 году, МБРР предоставил Беларуси заем в размере $250 млн для реализации проекта реконструкции автомобильной дороги М6 Минск - Гродно.

Фото из архива
Фото из архива

Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай удостоен Благодарности Президента за многолетнюю активную общественно-политическую деятельность, значительный личный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

КОММЕНТАРИЙ: Условия консолидации общества в Год народного единства

Каждый вносит вклад в поддержание этноконфессионального мира и согласия в обществе. Это подчеркнул в разговоре с журналистами уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Александр Румак. Фото из архива
Александр Румак. Фото из архива

Доля клиентов-нерезидентов на Форекс-рынке в Беларуси за 2020 год превысила 82%. Об этом сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Национального банка Беларуси Дмитрий Набздоров. Национальный банк Беларуси предлагает расширить перечень базовых активов.

Фото из архива
Фото из архива

"Гомсельмаш" и "АгромашХолдинг KZ" (Казахстан) договорились о новых поставках гомельской сельхозтехники в 2021 году, сообщили на белорусском предприятии..

Электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года. Об этом сообщил на пресс-конференции "Транспортный налог для физических лиц в Беларуси. Особенности уплаты в 2021 году" начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. Физические лица в 2021 году уплатят около Br58 млн транспортного налога.

Фото из архива
Фото из архива

Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 27 ноября 2020 года №94.

В Беларуси обновлен перечень общественных организаций, имеющих льготы по аренде.

Президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний удостоен нагрудного знака "Серебряная медаль" Национальной академии наук Беларуси "За достижения в науке". Награду ученому вручил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Фото ukraine.mfa.gov.by
Фото ukraine.mfa.gov.by

ИНТЕРВЬЮ: Узоры и символы белорусского орнамента в Омане

За год работы инфолинии Белорусского Красного Креста в условиях COVID-19 поступило 2,3 тыс. звонков.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 794.

ФОТОФАКТ: Праздник первой борозды прошел в Добрушском районе

ФОТОФАКТ: Уникальную гравировальную доску ХVII века представили в Национальной библиотеке

В финале Dream Dance Fest на "Славянском базаре" Беларусь представит 21 коллектив.

Более 120 предложений минчан поступило на портал "Зеленый двор вместе".

Фото из архива
Фото из архива

В акции "Неделя леса" каждый ребенок получит сувенир, самые активные школы - подарки от лесхозов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 марта

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "О реализации Указа Президента Республики Беларусь № 107 "О биометрических документах". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "История страны, застывшая в скульптуре". Начало в 11.00.

Региональные электронные ярмарки вакансий пройдут с 10.00 до 12.00 на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости. Ознакомиться с предложениями нанимателей можно будет онлайн на сайте www.e-vacancy.by.

Шесть музеев Минска проведут по 23 мая культурно-познавательный проект "Музейныя лабірынты. Час сямейных адкрыццяў": Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Государственный литературный музей Янки Купалы, Музей истории театральной и музыкальной культуры, Музей истории города Минска, Литературный музей Петруся Бровки и филиал музея истории белорусской литературы "Беларуская хатка".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 апреля

День смеха.

Международный день птиц.

85 лет назад родился Ландарский Роберт Ефимович (г.Гомель), белорусский живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (2003). В 1966 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде. Среди произведений: "На Белом озере", "Баллада о матери", "В запрещенной зоне" и др.

80 лет назад родился Марченко Леонид Максимович (г.Бобруйск Могилевской обл.), белорусский график. В 1972 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в различных техниках станковой графики, в т.ч. в акварели. Автор серий литографий "Женщины Полесья", "Новостройки Беларуси", а также акварелей "Весна. Дождь", "Первый снег" и др. Умер в 1996 году.

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