Картина дня: Президент о развитии АПК Витебской области, логотип молодежной столицы Беларуси и итоги "Дакара"

ВЧЕРА
Картина дня. 28 января
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области. Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением. Вместе с тем, ориентируя людей на интенсивную работу, необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату. Глава государства предложил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать. Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев, заявил Президент.
Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве. Соответствующее предложение озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на совещании у главы государства о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области.
Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, вызванной коронавирусом. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сформировать и в самое ближайшее время направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью.
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с многочисленными жертвами стихийного бедствия в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту.
Совет Министров постановлением №42 от 24 января 2020 года утвердил специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения.
Банк развития в 2020 году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий Br966,77 млн. Соответствующий план финансирования утвержден постановлением Совета Министров №41 от 24 января.
Результаты работы по подготовке дорожной карты со Всемирным банком власти учтут в программе развития Беларуси до 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на встрече с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.
Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля составит Br239,87.
Минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты вырастут с 1 февраля.
Доля вкладов в валюте за последние три года в Беларуси снизилась почти на 10 процентных пунктов, рассказал заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.
Беларусь и Узбекистан скоординировали шаги по дальнейшей кооперации.
Министерство спорта и туризма Беларуси рекомендует временно воздержаться от поездок в Китай.
Иностранные граждане могут покинуть регионы китайской провинции Хубэй на основании официального запроса посольства, сообщили в белорусской дипломатической миссии в Китае.
В Национальном аэропорту Минск наладят двойной контроль из-за коронавируса. Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано.
Страны ЕАЭС выработали мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции.
Передавать личные данные физлиц из одной торговой сети в другую запретят законодательно.
Уровень инфекционной заболеваемости в Минской области в 2019 году снизился на 12%.
В 2020 году в Минске продолжат эксперимент по капитальному ремонту жилых домов кварталами. Об этом сообщил главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов. В Минске в этом году планируют увеличить объемы жилья, которое введут в эксплуатацию после капремонта.
Командный результат МАЗов на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар-2020" можно признать хорошим. Такое мнение высказал руководитель белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович в пресс-центре БЕЛТА. Капотный МАЗ полностью реализовал свой потенциал на ралли-рейде. Успешное выступление белорусских грузовиков на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар-2020" положительно влияет на узнаваемость белорусской техники во всем мире.
Определена очередность выступлений финалистов национального отбора на конкурсе песни "Евровидение-2020". Жеребьевка прошла в Белтелерадиокомпании.
В Пинске подвели итоги городского конкурса на создание логотипа "Молодежная столица Республики Беларусь - 2020".
СЕГОДНЯ
Анонсы на 29 января
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Система борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Беларусь. Особенности профилактики, диагностики и лечения рака", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится круглый стол, посвященный празднованию 90-летнего юбилея журнала "Беларусь. Belarus" на тему: "Беларусь. Belarus": уникальный имиджевый проект о стране - как для зарубежных, так и для отечественных читателей".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 30 января
120 лет назад родился Дунаевский Исаак Осипович, российский композитор, народный артист России (1950). С 1924-го руководитель музыкальной части Московского театра сатиры, в 1929-1934 годах музыкальный руководитель и главный дирижер Ленинградского мюзик-холла. Крупнейший мастер советской массовой песни: "Песня о Родине", "Моя Москва", "Летите, голуби". Один из создателей советской оперетты: "Золотая долина", "Белая акация". Автор музыки к фильмам: "Веселые ребята", "Вратарь", "Цирк", "Волга-Волга" и др. В свою музыку включал интонации белорусских народных песен, звучание свирели, создал обработку белорусской народной песни "Бульба". Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1951). Умер в 1955 году.
50 лет назад родился Хмыль Олег Владимирович (г.Минск), белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). В составе национальной сборной команды Беларуси занял 4-е место на XIX зимних Олимпийских играх (2002) и 5-8-е - на XVIII зимних Олимпийских играх (1998). Чемпион мира в группе В (1997). Обладатель кубка Европы (1996). Серебряный призер чемпионата России (1997). Чемпион Беларуси (1993-95).
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