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29 января 2020, 07:00

Картина дня: Президент о развитии АПК Витебской области, логотип молодежной столицы Беларуси и итоги "Дакара"

ВЧЕРА

Картина дня. 28 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области. Александр Лукашенко подчеркнул, что все работники предприятий АПК в Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением. Вместе с тем, ориентируя людей на интенсивную работу, необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату. Глава государства предложил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать. Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев, заявил Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве. Соответствующее предложение озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на совещании у главы государства о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области.

Анатолий Хотько
Анатолий Хотько

Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, вызванной коронавирусом. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сформировать и в самое ближайшее время направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с многочисленными жертвами стихийного бедствия в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту.

Совет Министров постановлением №42 от 24 января 2020 года утвердил специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения.

Банк развития в 2020 году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий Br966,77 млн. Соответствующий план финансирования утвержден постановлением Совета Министров №41 от 24 января.

Результаты работы по подготовке дорожной карты со Всемирным банком власти учтут в программе развития Беларуси до 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на встрече с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

Во время встречи
Во время встречи

Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля составит Br239,87.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты вырастут с 1 февраля.

Доля вкладов в валюте за последние три года в Беларуси снизилась почти на 10 процентных пунктов, рассказал заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Беларусь и Узбекистан скоординировали шаги по дальнейшей кооперации.

Фото МИД
Фото МИД

Министерство спорта и туризма Беларуси рекомендует временно воздержаться от поездок в Китай.

Иностранные граждане могут покинуть регионы китайской провинции Хубэй на основании официального запроса посольства, сообщили в белорусской дипломатической миссии в Китае.

В Национальном аэропорту Минск наладят двойной контроль из-за коронавируса. Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано.

Страны ЕАЭС выработали мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции.

Передавать личные данные физлиц из одной торговой сети в другую запретят законодательно.

Во время заседания
Во время заседания

Уровень инфекционной заболеваемости в Минской области в 2019 году снизился на 12%.

В 2020 году в Минске продолжат эксперимент по капитальному ремонту жилых домов кварталами. Об этом сообщил главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов. В Минске в этом году планируют увеличить объемы жилья, которое введут в эксплуатацию после капремонта.

Командный результат МАЗов на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар-2020" можно признать хорошим. Такое мнение высказал руководитель белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович в пресс-центре БЕЛТА. Капотный МАЗ полностью реализовал свой потенциал на ралли-рейде. Успешное выступление белорусских грузовиков на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар-2020" положительно влияет на узнаваемость белорусской техники во всем мире.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Определена очередность выступлений финалистов национального отбора на конкурсе песни "Евровидение-2020". Жеребьевка прошла в Белтелерадиокомпании.

Дарья Хмельницкая
Дарья Хмельницкая

В Пинске подвели итоги городского конкурса на создание логотипа "Молодежная столица Республики Беларусь - 2020".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 января

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Система борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Беларусь. Особенности профилактики, диагностики и лечения рака", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится круглый стол, посвященный празднованию 90-летнего юбилея журнала "Беларусь. Belarus" на тему: "Беларусь. Belarus": уникальный имиджевый проект о стране - как для зарубежных, так и для отечественных читателей".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 января

120 лет назад родился Дунаевский Исаак Осипович, российский композитор, народный артист России (1950). С 1924-го руководитель музыкальной части Московского театра сатиры, в 1929-1934 годах музыкальный руководитель и главный дирижер Ленинградского мюзик-холла. Крупнейший мастер советской массовой песни: "Песня о Родине", "Моя Москва", "Летите, голуби". Один из создателей советской оперетты: "Золотая долина", "Белая акация". Автор музыки к фильмам: "Веселые ребята", "Вратарь", "Цирк", "Волга-Волга" и др. В свою музыку включал интонации белорусских народных песен, звучание свирели, создал обработку белорусской народной песни "Бульба". Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1951). Умер в 1955 году.

50 лет назад родился Хмыль Олег Владимирович (г.Минск), белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). В составе национальной сборной команды Беларуси занял 4-е место на XIX зимних Олимпийских играх (2002) и 5-8-е - на XVIII зимних Олимпийских играх (1998). Чемпион мира в группе В (1997). Обладатель кубка Европы (1996). Серебряный призер чемпионата России (1997). Чемпион Беларуси (1993-95).

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