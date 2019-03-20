Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 марта 2019, Ср
0°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3903
USD 2.1064
RUB 3.2768
Главное
Высокие технологии и интернет вещей - Лукашенко обозначил вектор развития ИКТ в Беларуси
Президент
Ценовая политика и возможные инвестиции в сфере телекоммуникаций обсуждены на совещании у Лукашенко
Общество
Министерство образования рассказало о гарантиях и льготах для молодых специалистов
Общество
Больше кодов – больше шансов! 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла пенсионерка из Витебска
Общество
Компания "Софатэкс". Дизайнеры и покупатели разрушают мифы
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Международный турнир по волейболу пройдет в Городке
08:00 Спорт
Беларусь разместит в РФ ценные бумаги на сумму до 30 млрд российских рублей в 2019-2020 годах
07:46 Экономика
Фестиваль патриотической песни "Сердце земли моей" соберет молодых исполнителей в Гродно
07:40 Регионы
"Ярмарка безопасности" пройдет в Оршанском районе
07:29 Регионы
В Гродно девочка отравилась угарным газом
07:19 Происшествия
Дзюдоисты из десяти стран сразятся на татами турнира в Гомеле
07:08 Спорт
Белорусские футболисты сыграют с немцами на старте квалификации юношеского ЧЕ
07:01 Спорт
Лукашенко рассчитывает на сохранение положительной динамики взаимодействия с Тунисом
07:00 Президент
Картина дня: Президент о развитии ИКТ, акцизы на топливо и гарантии для молодых специалистов
07:00 Общество
Полиция Новой Зеландии 20 марта завершит идентификацию жертв терактов
01:09 В мире
В горах Высокие Татры погибла альпинистка
00:44 В мире
Трансплантологи впервые в мире осуществили сложный забор органов путем лапароскопии
00:10 Калейдоскоп
Число погибших в результате циклона в Мозамбике превысило 200 человек
23:40 В мире
Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia
23:08 Технологии
Палата общин Великобритании обсудит ситуацию с Brexit
22:26 В мире
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
22:02 В мире
Хоккеисты "Юности" обыграли "Динамо-Молодечно" в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги
21:22 Спорт
В Госкомимуществе рассказали об изменении границ трех областей
20:53 Общество
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым
20:30 Президент
Спортсмены из 10 стран примут участие в Кубке Европы по пауэрлифтингу в Ошмянах
19:50 Спорт
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: Президент о развитии ИКТ, акцизы на топливо и гарантии для молодых специалистов

Общество 20.03.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 19 марта

Вопросы состояния и дальнейшего развития рынка телекоммуникаций в Беларуси рассматривались на совещании у главы государства Александра Лукашенко. Президент отметил, что Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ и соответствующей инфраструктуры.

Во время совещания
Во время совещания

В Беларуси в скором времени планируется завершить создание сетей 4G и на этой базе приступить к развитию 5G, заявил первый вице-премьер Александр Турчин. Он также сообщил, что на совещании у Президента обсуждались вопросы ценовой политики и возможные инвестиции на рынке телекоммуникаций в Беларуси.

Участники совещания - начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, председатель Совета Республики Михаил Мясникович
Участники совещания - начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, председатель Совета Республики Михаил Мясникович

Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в интервью газете "Звязда". Он отметил, что Беларусь рассчитывает на изменение нормативов распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с 2020 года. Игорь Петришенко также пояснил позицию Беларуси по установлению тарифов на транзит газа в ЕАЭС при формировании общего рынка газа союза.

Беларусь и ОБСЕ готовы развивать сотрудничество в части совершенствования законодательства о СМИ. Об этом шла речь на встрече депутатов Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий.

Нурсултан Назарбаев. Фото КАЗИНФОРМ
Нурсултан Назарбаев. Фото КАЗИНФОРМ

Оборот услуг в сотрудничестве Беларуси и Австрии по своим объемам превысил оборот торговли товарами, сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко после заседания белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Беларусь и Австрия обсуждают возможность совместных проектов в пищевой промышленности и энергетике.

Фото МИД
Фото МИД

Ставки акцизов на автомобильное топливо повышены в Беларуси. В "Белнефтехиме" рассказали, как повышение ставок акцизов повлияет на цену автомобильного топлива.

Белорусско-китайский исследовательский центр по разработке современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций открыли в Университете гражданской защиты МЧС.

Начальник кафедры автоматических систем безопасности Университета гражданской защиты МЧС Валерий Пармон
Начальник кафедры автоматических систем безопасности Университета гражданской защиты МЧС Валерий Пармон

Белорусско-итальянское соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере подписано в Минске.

Директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун и президент итальянского благотворительного фонда Aiutiamoli a Vivere ONG Фабрицио Пачифичи во время подписания соглашения
Директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун и президент итальянского благотворительного фонда Aiutiamoli a Vivere ONG Фабрицио Пачифичи во время подписания соглашения

Министерство образования Беларуси рассказало о гарантиях и льготах для молодых специалистов во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Все выпускники учреждений высшего образования бюджетной формы обучения в 2019 году будут обеспечены первым рабочим местом, сообщила консультант управления высшего образования Минобразования Ольга Мущинская. Преимущественное право на распределение выпускников имеют организации - заказчики кадров. Учреждения образования помогут выпускникам при любых проблемах с трудоустройством по распределению.

Во время оналйн-конференции
Во время оналйн-конференции

Национальная стратегия по сохранению генетических ресурсов растений разработана в Беларуси.

Беларусь перейдет на новые стандарты ВОЗ при лечении мультирезистентного туберкулеза, сообщил координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков. Беларуси планируется выделить допфинансирование Глобального фонда на лечение туберкулеза.

Республиканскую организацию "Белводоканал" планируют создать в Беларуси.

Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании февраля.

Фото из архива
Фото из архива

Более 300 человек почтили память узников лагерей смерти у мемориального комплекса в Озаричах.

Представитель Беларуси Даниил Дубарь стал участником эксперимента SIRIUS-19, имитирующего полет на Луну.

Даниил Дубарь. Фото Института медико-биологических проблем Российской академии наук
Даниил Дубарь. Фото Института медико-биологических проблем Российской академии наук

Нестеренко, Корнелюк и Тео станут факелоносцами эстафеты огня II Европейских игр в Брестской области.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре в 11.00 пройдет пресс-конференция, посвященная Дню работников гидрометеорологической службы Республики Беларусь.

В Национальном пресс-центре в 12.30 пройдет пресс-конференция: "Результаты, задачи и актуальные вопросы по производству и продажам отечественных автомобилей завода "БелДЖИ" в 2019 году".

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Уплата страховых взносов в Фонд социальной защиты населения".

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Благоустройство городов и населенных пунктов Беларуси. Год малой Родины".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 марта

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день лесов.

Международный день кукольного театра.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Всемирный день поэзии.

Всемирный день людей с синдромом Дауна.

Международный день Навруз.

75 лет назад родился Дудченко Николай Григорьевич (г.Челябинск, Россия), хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси. С 1966 года организатор и художественный руководитель хореографического ансамбля "Веснянка" в Могилеве. С 1974 года организатор (с В.Гаевой) и художественный руководитель, с 1997-го директор и главный балетмейстер ансамбля "Хорошки". Балетмейстер-постановщик опер "Дикая охота короля Стаха" В.Солтана, "Кармен" Ж.Бизе. Автор сценариев и постановщик юбилейных мероприятий, в т.ч. международных, главный балетмейстер белорусской делегации на XXII Олимпийских играх в Москве, 500-летия со дня рождения Ф.Скорины, праздников города Минска (1986, 1987, 1988, 1996) и других белорусских городов.

55 лет назад родился Ходоско Олег Игоревич (Казахстан), белорусский композитор. Автор произведений в области симфонической и хоровой музыки. Среди произведений: опера "Тень" по пьесе Е.Шварца, балет "Золушка", симфонии, симфоническая поэма "Сымон-музыкант", кантаты "Песни Белой Руси", "Псалмы-колядки", "Литургия Иоанна Златоуста", струнные квартеты, камерно-инструментальная музыка, музыка к спектаклям и кинофильмам и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3903 BYN 2.388 BYN 2.395 BYN
USD
2.1064 BYN 2.106 BYN 2.11 BYN
RUB
3.2768 BYN 3.27 BYN 3.278 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

ОАО "Краснодворцы" готовится к посевной
Все видео

Фотоновости

Эксперты ЕАГ в ноябре представят результаты оценки белорусской системы борьбы с отмыванием денег
Все фото

Инфографика

Сотовая связь в Беларуси Услуги сотовой подвижной электросвязи в Беларуси оказывают три оператора: ЗАО "БеСТ", ООО "МТС" и УП "Велком".
Вся инфографика
Президент
Кезбан Нилвана Дарама и Александр Лукашенко Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Лукашенко рассчитывает на сохранение положительной динамики взаимодействия с Тунисом
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым
Политика
Фото из архива Беларусь и Китай обсудили подготовку к форуму "Один пояс, один путь"
"Белая Русь" приняла план подготовки и участия оргструктур в предстоящих избирательных кампаниях
Около 13 тыс. проживающих в Беларуси украинских граждан смогут проголосовать на выборах президента Украины
Экономика
Игорь Петришенко. Фото пресс-службы правительства-БЕЛТА Петришенко пояснил позицию Беларуси по установлению тарифов на транзит газа в ЕАЭС
Беларусь разместит в РФ ценные бумаги на сумму до 30 млрд российских рублей в 2019-2020 годах
В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов малого бизнеса
Происшествия
Фото из архива В Гродно девочка отравилась угарным газом
В Островецком районе обнаружили в машине тело мужчины
Двое жителей Орши незаконно продали часть чужой квартиры
Регионы
Виталий Вовк. Фото из архива Руководитель должен держать свое слово - Вовк
Фестиваль патриотической песни "Сердце земли моей" соберет молодых исполнителей в Гродно
"Ярмарка безопасности" пройдет в Оршанском районе
Спорт
Антон Сарока. Фото ФК БАТЭ Нападающий сборной Беларуси Антон Сарока подписал контракт с БАТЭ
Международный турнир по волейболу пройдет в Городке
Дзюдоисты из десяти стран сразятся на татами турнира в Гомеле
Технологии
Фото из архива Беларусь в обозримом будущем завершит создание сети 4G и на ее базе приступит к развитию 5G
Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia
Белорусские и китайские ученые запускают проект по созданию наноэлектронных датчиков
Культура
Фото из архива Большой театр Беларуси подготовил подарок зрителям - два билета по цене одного на "Седую легенду"
Победители конкурса детского творчества "Здравствуй, мир!" дадут гала-концерт в Минске
Монографию о Борисе Аракчееве презентуют в Национальном историческом музее 21 марта
В мире
Нурсултан Назарбаев. Фото КАЗИНФОРМ Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана с 20 марта 2019 года
Полиция Новой Зеландии 20 марта завершит идентификацию жертв терактов
В горах Высокие Татры погибла альпинистка
Калейдоскоп
Фото Esquire HBO запустил квест для фанатов "Игры престолов"
Трансплантологи впервые в мире осуществили сложный забор органов путем лапароскопии
Стартовали съемки фильма "Дюна" Дени Вильнева. Музыку к нему пишет Ханс Циммер
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ирина Гонтарева 14 марта Основные направления жилищного строительства в г.Минске Пресс-конференция Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров 13 марта Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь Пресс-конференция Георгий Катулин,
Иоанна Казана-Вишневецкий,
Вера Ильенкова 12 марта Подписание меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС Пресс-конференция Роман Лабазнов,
Александр Беганский,
Екатерина Истомина 4 марта О развитии гидрометеорологической службы в Республике Беларусь Пресс-конференция Геннадий Казакевич,
Алексей Александров,
Жанна Истомина,
Елена Игнатович 26 февраля Современные методы борьбы с распространением наркотиков, профилактики и лечения наркомании среди молодежи
Газета 7 дней
Мечта и судьба
БОЛЬШОЕ маленькое сердце
Взросление Земли. Новый взгляд
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КОВАЛЬЧУК. Ответственный экзамен и яркий праздник
Светлана САВКО. Устойчивое будущее начинается сегодня
Сяргей ЖОЛУД. На рагачоўскім рубяжы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия