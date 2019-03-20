Картина дня: Президент о развитии ИКТ, акцизы на топливо и гарантии для молодых специалистов

ВЧЕРА

Картина дня. 19 марта

Вопросы состояния и дальнейшего развития рынка телекоммуникаций в Беларуси рассматривались на совещании у главы государства Александра Лукашенко. Президент отметил, что Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ и соответствующей инфраструктуры.

Во время совещания

В Беларуси в скором времени планируется завершить создание сетей 4G и на этой базе приступить к развитию 5G, заявил первый вице-премьер Александр Турчин. Он также сообщил, что на совещании у Президента обсуждались вопросы ценовой политики и возможные инвестиции на рынке телекоммуникаций в Беларуси.

Участники совещания - начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, председатель Совета Республики Михаил Мясникович

Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в интервью газете "Звязда". Он отметил, что Беларусь рассчитывает на изменение нормативов распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с 2020 года. Игорь Петришенко также пояснил позицию Беларуси по установлению тарифов на транзит газа в ЕАЭС при формировании общего рынка газа союза.

Беларусь и ОБСЕ готовы развивать сотрудничество в части совершенствования законодательства о СМИ. Об этом шла речь на встрече депутатов Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий.

Нурсултан Назарбаев. Фото КАЗИНФОРМ

Оборот услуг в сотрудничестве Беларуси и Австрии по своим объемам превысил оборот торговли товарами, сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко после заседания белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Беларусь и Австрия обсуждают возможность совместных проектов в пищевой промышленности и энергетике.

Фото МИД

Ставки акцизов на автомобильное топливо повышены в Беларуси. В "Белнефтехиме" рассказали, как повышение ставок акцизов повлияет на цену автомобильного топлива.

Белорусско-китайский исследовательский центр по разработке современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций открыли в Университете гражданской защиты МЧС.

Начальник кафедры автоматических систем безопасности Университета гражданской защиты МЧС Валерий Пармон

Белорусско-итальянское соглашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере подписано в Минске.

Директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун и президент итальянского благотворительного фонда Aiutiamoli a Vivere ONG Фабрицио Пачифичи во время подписания соглашения

Министерство образования Беларуси рассказало о гарантиях и льготах для молодых специалистов во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Все выпускники учреждений высшего образования бюджетной формы обучения в 2019 году будут обеспечены первым рабочим местом, сообщила консультант управления высшего образования Минобразования Ольга Мущинская. Преимущественное право на распределение выпускников имеют организации - заказчики кадров. Учреждения образования помогут выпускникам при любых проблемах с трудоустройством по распределению.

Во время оналйн-конференции

Национальная стратегия по сохранению генетических ресурсов растений разработана в Беларуси.

Беларусь перейдет на новые стандарты ВОЗ при лечении мультирезистентного туберкулеза, сообщил координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков. Беларуси планируется выделить допфинансирование Глобального фонда на лечение туберкулеза.

Республиканскую организацию "Белводоканал" планируют создать в Беларуси.

Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании февраля.

Фото из архива

Более 300 человек почтили память узников лагерей смерти у мемориального комплекса в Озаричах.

Представитель Беларуси Даниил Дубарь стал участником эксперимента SIRIUS-19, имитирующего полет на Луну.

Даниил Дубарь. Фото Института медико-биологических проблем Российской академии наук

Нестеренко, Корнелюк и Тео станут факелоносцами эстафеты огня II Европейских игр в Брестской области.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 марта

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В Национальном пресс-центре в 11.00 пройдет пресс-конференция, посвященная Дню работников гидрометеорологической службы Республики Беларусь.

В Национальном пресс-центре в 12.30 пройдет пресс-конференция: "Результаты, задачи и актуальные вопросы по производству и продажам отечественных автомобилей завода "БелДЖИ" в 2019 году".

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Уплата страховых взносов в Фонд социальной защиты населения".

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Благоустройство городов и населенных пунктов Беларуси. Год малой Родины".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 марта

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день лесов.

Международный день кукольного театра.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Всемирный день поэзии.

Всемирный день людей с синдромом Дауна.

Международный день Навруз.

75 лет назад родился Дудченко Николай Григорьевич (г.Челябинск, Россия), хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси. С 1966 года организатор и художественный руководитель хореографического ансамбля "Веснянка" в Могилеве. С 1974 года организатор (с В.Гаевой) и художественный руководитель, с 1997-го директор и главный балетмейстер ансамбля "Хорошки". Балетмейстер-постановщик опер "Дикая охота короля Стаха" В.Солтана, "Кармен" Ж.Бизе. Автор сценариев и постановщик юбилейных мероприятий, в т.ч. международных, главный балетмейстер белорусской делегации на XXII Олимпийских играх в Москве, 500-летия со дня рождения Ф.Скорины, праздников города Минска (1986, 1987, 1988, 1996) и других белорусских городов.

55 лет назад родился Ходоско Олег Игоревич (Казахстан), белорусский композитор. Автор произведений в области симфонической и хоровой музыки. Среди произведений: опера "Тень" по пьесе Е.Шварца, балет "Золушка", симфонии, симфоническая поэма "Сымон-музыкант", кантаты "Песни Белой Руси", "Псалмы-колядки", "Литургия Иоанна Златоуста", струнные квартеты, камерно-инструментальная музыка, музыка к спектаклям и кинофильмам и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

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