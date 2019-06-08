Картина дня: Президент о развитии нефтепереработки, рост ЗВР и планы белорусского легпрома

ВЧЕРА

Картина дня. 7 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, во время которой посетил ОАО "Нафтан". Добыча своей нефти - одна из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса страны, заявил глава государства. Александр Лукашенко ориентирует руководство отечественных нефтеперерабатывающих предприятий исключительно в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларусь некондиционной российской нефти. Президент также высказал недовольство эффективностью продаж белорусских товаров за рубежом. На встрече с работниками "Нафтана" Александр Лукашенко заявил, что стратегические предприятия в Беларуси продавать не будут. Обеспечение Беларуси углеводородами и топливом является одним из важнейших факторов независимости, отметил глава государства.

Александр Лукашенко

В ОАО "Нафтан" рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития предприятия. О них Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложил генеральный директор "Нафтана" Александр Демидов. Пусконаладочные работы после модернизации НПЗ "Нафтан" запланированы на ноябрь.

Приняты дополнительные меры по совершенствованию строительной деятельности. Соответствующий указ №222 Президент Беларуси подписал 7 июня.

В Беларуси устанавливается порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве. Это предусмотрено указом №223, который Президент Беларуси подписал 7 июня.

Глава государства подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Из средств фонда направят более Br41 тыс. на поощрение 87 представителей талантливой молодежи и четырех творческих коллективов.

Беларусь примет на реабилитацию 16 детей из Китая. Для этого из резервного фонда Президента Беларуси выделяются денежные средства в размере около Br98,5 тыс. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

Беларусь и Польша договорились о новой программе сотрудничества, сообщил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на полях XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство". Он отметил, что Беларусь рассматривает Польшу как важного и перспективного партнера в Европейском союзе. Польша заинтересована в углублении экономического сотрудничества с Беларусью, заявил замминистра предпринимательства и технологий Польши Тадеуш Костинский.

Михаил Мясникович

Беларусь открыта для прихода в страну польского бизнеса, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. У Беларуси и Польши есть возможности преодолеть во взаимной торговле рубеж в $3 млрд, заявил посол Беларуси в Польше Владимир Чушев.

Правительство определило размеры денежной премии занесенным на Республиканскую доску Почета победителям соревнования за достижение в 2018 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до $8,1 млрд.

Фото из архива

Банк развития и ЕАБР подписали меморандум о взаимопонимании.

БелАЗ заключил крупные контракты на выставке технологий горных разработок в Новокузнецке.

Четыре белорусских предприятия расширят ассортимент молочной продукции, поставляемой в Китай.

Концерн "Беллегпром" выступает за честную конкуренцию на потребительском рынке Беларуси и подготовит предложения в правительство, Палату представителей, таможенный комитет по регулированию поставок в страну новой одежды под видом бывшей в употреблении, сообщила председатель концерна Татьяна Лугина. "Беллегпром" также планирует продвигать под единым брендом продукцию на зарубежные рынки, что позволит диверсифицировать экспорт. Оршанский льнокомбинат в 2019-2020 годах реализует инвестиционный проект по модернизации третьего производственного корпуса, сообщила Татьяна Лугина.

Для проведения вступительной кампании все готово, она должна пройти в комфортных условиях, четко и справедливо. Такие приоритеты обозначил председатель государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

Телефонные линии для абитуриентов созданы на базе центрального аппарата КГК и комитетов в областях.

Опыт Новогрудка в использовании возобновляемых источников энергии необходимо перенимать и другим городам страны. Такое мнение во время XV Республиканского экологического форума высказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Около 25% производимой в Новогрудке энергии - из возобновляемых источников, сообщил министр.

Андрей Худык

Гашение марки к 100-летию системы здравоохранения и 60-летию РНПЦ онкологии состоялось в Минске.

Участники церемонии

Около 500 белорусов поддержали мультимедийный флешмоб "Гимн 2.0".

Сотрудники столичной милиции столкнулись с новым видом краж - злоумышленники стали воровать электросамокаты, принадлежащие каршеринговой компании.

Белорусские боксеры завоевали семь наград на турнире в Польше.

Фото Белорусской федерации бокса

Санслужбы запретили купание в двух водоемах и ограничили в восьми.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8-9 июня

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В Минске на территории Верхнего города 8 июня с 12.00 до 16.00 пройдет широкомасштабный праздник "День многонациональной России", а на большой сцене у Дворца Спорта на пр.Победителей с 14.00 до 20.00 состоится грандиозный гала-концерт, посвященный Дню России.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019", посвященный Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет 8 июня на главных концертных площадках Молодечно.

Татаро-башкирский национальный праздник "Сабантуй-2019" состоится 9 июня в столичном Центральном детском парке им. М.Горького.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

9 июня

В Республике Беларусь - День работников легкой промышленности.

80 лет назад родилась Соломаха Елена Алексеевна (г.Архангельск, Россия), музыковед. Работала на Белорусском радио, в издательстве "Беларуская Савецкая Энцыклапедыя", в аппарате Союза театральных деятелей Беларуси, заведовала литературной частью Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Большинство публикаций связано с оперным искусством. Сценарист документальных фильмов "Голос" и "Опера".

70 лет назад родился Дорошкевич Виктор Иванович (д.Сосновый Бор Щучинского р-на Гродненской обл.), белорусский литературовед, критик, текстолог, переводчик, кандидат филологических наук. Исследовал историю древнебелорусской литературы. Подготовил к печати поэму М.Гусовского "Песнь о зубре". Составитель сборника документов и материалов "Франциск Скорина". Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2003 году.

10 июня

100 лет назад родился Деружинский Аверьян Софонович (д.Хлевно Кормянского р-на Гомельской обл.), белорусский поэт. В 1949-1984-х годах работал в издательствах "Беларусь", "Мастацкая літаратура", "Юнацтва". Автор сборников стихотворений для детей "Летели две птицы", "Ее зовут Катя", "Ласточка", "Золотой колосок" и др. Написал тексты популярных песен "Минский вальс", "Беларусь", "Метелица" и др. Умер в 2002 году.

80 лет назад родился Черня Хведар (Федор Николаевич) (д.Линки Воложинского р-на Минской обл.), белорусский поэт. Работал на Белорусском радио, в издательствах "Беларусь" и "Мастацкая літаратура". Автор ряда сборников поэзии "Доброе утро, люди!", "Сады юности", "Настроение", сатирического сборника "Женись, не журись...", поэмы "Разговор с памятью", книг для детей. Умер в 1983 году.

65 лет назад родился Хмельницкий Александр Ильич (г.Смолевичи Минской обл.), белорусский ученый в области биофизики, кандидат физико-математических наук, доцент. Автор научных работ по изучению биосенсоров, спектроскопии биоструктур и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

90 лет назад родилась Зыкина Людмила Георгиевна, российская певица, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда. С 1977 года художественный руководитель и солистка Государственного академического русского народного ансамбля "Россия". Лауреат Ленинской премии и Государственной премии России. Умерла в 2009 году.

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