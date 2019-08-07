Картина дня: Президент о строительстве спортобъектов, календарные планы выборов и duty free в самолетах

ВЧЕРА

Картина дня. 6 августа

Подготовка к строительству в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта обсуждена на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Эти объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая. Глава государства заявил, что строительство таких спортивных объектов в Минске в рамках сотрудничества Беларуси и Китая является беспрецедентным и должно стать примером для других проектов, которые планируется реализовать в будущем. Министр экономики Дмитрий Крутой сообщил, что на строительство стадиона и бассейна Китай выделит $235 млн. Спортивные объекты будут возводиться по стандартам Международной футбольной федерации и Международной федерации плавания.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу со своим другом и коллегой - экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым. Поводом для разговора стал 70-летний юбилей гостя, который он отметил несколько дней назад.

Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев

В Беларуси определен порядок беспошлинной торговли на бортах воздушных судов. Соответствующий указ №296 от 5 августа 2019 года подписал Президент Беларуси.

Правительство Беларуси рассчитывает на подписание с Европейским союзом соглашения об упрощении визового режима осенью этого года, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Беларусь планируется в октябре, сообщила Андреа Викторин.

Андреа Викторин

ЦИК Беларуси обнародовал календарные планы парламентских выборов. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики на парламентских выборах в Беларуси пройдет с 9 сентября по 8 октября включительно, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. Окружные избирательные комиссии на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва в Беларуси будут образованы по 2 сентября включительно. Беларусь направила приглашения наблюдать за парламентскими выборами таким международным организациям, как ПА ОБСЕ, Исполком СНГ, Шанхайская организация сотрудничества. На проведение парламентских выборов в Беларуси планируется потратить около Br23 млн.

Заседание ЦИК

Беларусь рассчитывает на активное вхождение машиностроительной продукции на индийский рынок, в первую очередь карьерных самосвалов БелАЗ, а также электробусов. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с почетными консулами Беларуси в Бангладеш, Индии, Непале и Шри-Ланке. Товарооборот Беларуси и Индии по итогам 2019 года может составить около $600 млн.

Во время встречи

Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября.

Важна четкая позиция работодателей по особой поддержке семейного человека на производстве, заявила председатель ОО "Белорусский союз женщин" Марианна Щеткина. Она отметила, сто человек должен полностью рассчитывать на понимание и поддержку со стороны нанимателя, равно как и на создание безопасных условий труда.

В Беларуси на начало августа открыто более 71,5 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму свыше $715 млн, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Инструкция о порядке обращения за пенсией, ее назначения и выплаты утверждена в Беларуси.

Форум "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" пройдет в столице 7-8 октября. Об этом сообщил директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман. Поясняя выбор темы для форума в этому году, эксперт отметил, что она может "показаться чрезмерно драматизированной", но такова ситуация, в которой оказалась Беларуси и другие страны.

В Беларуси обновлен общегосударственный классификатор "Страны мира".

Образовательные стандарты высшего образования I ступени утверждены постановлением Министерства образования №38 от 17 апреля 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Оптимальная экипировка школьников младших классов обойдется родителям в этом году в сумму до Br750, старшеклассников - до Br890, сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка МАРТ Наталья Мельникова. Предприятия концерна "Беллегпром" к учебному году 2019/2020 обновили на 70% ассортимент деловой одежды для школьников.

Фото из архива

В Минске материальную помощь к учебному году получат более 26,5 тыс. многодетных семей, сообщила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец.

РЕПОРТАЖ: Бизнесмен-меценат благоустраивает родную деревню в Кобринском районе.

Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Торонто.

Елена Пархоменко завоевала две серебряные медали на ЧЕ по водным лыжам в Украине.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 августа

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ГАИ с 7 по 17 августа проведет профилактическую акцию "Гостехосмотр". Она инициирована в связи с ростом происшествий из-за технических неисправностей автомобилей.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О готовности высших учебных заведений Беларуси к новому учебному году: модернизация инфраструктуры, новые специальности и учебные программы, изменения в стоимости обучения". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Итоги работы архитектурно-строительной отрасли за первое полугодие 2019 года и перспективы развития стройкомплекса Беларуси", приуроченная ко Дню строителя. Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Жатва: и хлебом едины". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 августа

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День АСЕАН. Отмечается по инициативе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в годовщину ее создания (1967).

110 лет назад родился Нельга Николай Александрович (г.Феодосия, Украина), белорусский педагог, специалист в области теории и методики физической культуры и спорта, заслуженный тренер Беларуси, кандидат педагогических наук, доцент. Играл в футбольных командах "Электросила" (Ленинград), "Крылья Советов" (Москва), "Динамо" (Тюмень). В 1959-1985 годах проректор Белорусского ИФК, заведующий кафедрой теории физвоспитания, председатель научного совета Спорткомитета Беларуси, заведующий проблемной научно-исследовательской лабораторией ИФК, член научного совета Спорткомитета СССР. Автор около 100 научных и методических работ. Награжден Почетным знаком "За большие заслуги в развитии физической культуры и спорта СССР". Умер в 2013 году.

75 лет назад родился Богданов Юрий Николаевич (Россия), белорусский поэт, критик, переводчик. С 1974 года работал в Государственном комитете БССР по кинематографии, был заместителем начальника, начальником отдела проката фильмов Госкино БССР. Одновременно был редактором журнала "На экранах Беларуси". Автор сборников поэзии "Взлетное поле", "Красная соль", "Примета счастья", венка сонетов "Клич", поэмы "Песня о Марии" и др. Переводил на русский язык отдельные произведения П.Панченко, А.Вертинского, Г.Буравкина и др. Отдельные стихи положены на музыку композиторами И.Лученком и Э.Носко.

75 лет назад родился Каморный Юрий Юрьевич, российский актер кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Зося", "Кремлевские куранты", "Быть человеком", "Игра без козырей" и др. Умер в 1981 году.

55 лет назад родился Высоцкий Никита Владимирович, российский актер, продюсер, создатель и директор Государственного культурного центра-музея В.С.Высоцкого "Дом Высоцкого на Таганке", учредитель и исполнительный директор Благотворительного фонда Владимира Высоцкого.

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