Картина дня: Президент об обеспечении нацбезопасности, чартеры в Турцию и температурные рекорды

ВЧЕРА

Картина дня.9 июня

Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности - сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

Александр Лукашенко во время совещания

Начальником Департамента охраны Министерства внутренних дел назначен полковник милиции Александр Шепелев. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 июня.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова побывала на ОАО "БЕЛАЗ", где пообщалась с трудовым коллективом, ознакомилась с технологическим процессом в производственных цехах.

Концерн "Белнефтехим" ожидает прибытия первой американской нефти на "Нафтан" 11 июня, сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Министры энергетики Беларуси и России обсудили газовое сотрудничество.

Проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций об изменении программ подготовки водителей вынесен на общественное обсуждение.

Фото из архива

Балльной системы в новом КоАП не будет. Более 2 тыс. предложений и замечаний поступило от белорусов по совершенствованию КоАП, сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Новый резидент "Великого камня" будет выпускать гаджеты для контроля здоровья.

В Беларуси выздоровели и выписаны 24 506 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии отмечает, что население столицы стало время от времени пренебрегать мерами безопасности, респираторного этикета и личной гигиены, хотя вероятность заражения различными инфекциями все еще высокая. Об основных превентивных мерах сегодня напомнила главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк.

Позитивное настроение помогает пациентам справляться с коронавирусом. Такое мнение высказал главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы Сергей Тихонович.

Сергей Тихонович

Научный совет по вирусологии МААН создан по инициативе НАН Беларуси.

Министерство обороны проделывает огромную работу по профилактике коронавируса. Об этом заявил заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко.

В РУП "Минскэнерго" разработан план мероприятий до 2023 года для последовательной цифровой трансформации энергообъектов, сообщили в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

Фото из архива

В глубинке не меньше перспектив - предприниматель из Жлобинского района о развитии дела.

Выдача сертификатов ЦТ начнется в Беларуси с 24 июля.

Вручение аттестатов пройдет в школах Беларуси 10-11 июня.

Фото из архива

В БГУ готовятся к старту приемной кампании. В 2020 году нововведения коснутся технических аспектов подачи документов и прохождения вступительных испытаний, сообщили в пресс-службе вуза.

Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища.

Выпускниками Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС стали 36 юношей.

Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля, сообщили в туркомпаниях, которые являются консолидаторами чартерных рейсов.

В Минске обновили график отключения горячей воды на июнь.

Оплатить проезд в минских маршрутках можно будет с помощью телефона.

Фото из архива

На конкурс "Минск - твои яркие ассоциации" прислали 56 работ, из которых жюри выбрало победителей. Об этом сообщил директор информационно-туристского центра "Минск" Алексей Русакевич.

ФОТОФАКТ: Около тысячи экспонатов размещается в музее Дубровенского льнозавода

ФОТОФАКТ: Концерты на балконе возобновились в Гродно

Сбитый в 1944 году штурмовик Ил-2 нашли под Жлобином.

Новые места отдыха, велосипедные и пешеходные маршруты появятся на Августовском канале.

Фото из архива

Температурные рекорды побиты в некоторых городах Беларуси.

Как избежать отравлений в жару - специалисты напоминают основные правила.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 июня

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Вступительная кампания. Издательские новинки в помощь абитуриенту". Начало в 11.00.

Международная конференция Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению" пройдет в онлайн-формате.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 июня

75 лет назад родился Крамаренко Виктор Владимирович (г.Гродно), белорусский архитектор. В 1968 году окончил БПИ. Работал в институте "Белгоспроект", в 1983-1988 годах был главным архитектором института "Минскпроект", в 1985-1999 годах преподавал в БПА. Среди работ: лечебный корпус санатория "Беларусь" в Друскининкае (Литва), здание Могилевского театра драмы и комедии им.В.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске, кинотеатр "Москва" в Минске, архитектурно-скульптурный комплекс "Минск - город-герой", здание Национальной библиотеки Беларуси и памятник Ф.Скорине перед ней. Лауреат Государственной премии Беларуси (2004, 2008).

110 лет назад родился Жак Ив Кусто, французский океанограф, зачинатель подводных исследований и киносъемок. В 1943 году испытал первый прототип акваланга, разработанный им совместно с Эмилем Ганьяном, что впервые позволило проводить длительные подводные исследования и в значительной степени способствовало улучшению современных знаний о подводном мире. Стал создателем водонепроницаемых камер и осветительных приборов, изобрел первую подводную телевизионную систему. Умер в 1997 году.

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