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Картина дня: Президент принял участие в акции "Наши дети", план работы правительства и погода на Новый год

Общество 28.12.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 27 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в новогоднем благотворительном празднике для детей в рамках акции "Наши дети". Глава государства отметил, что дети - главное достояние Беларуси. У взрослых есть большое количество поводов гордиться подрастающим поколением белорусов.

Александр Лукашенко на новогоднем благотворительном празднике
Александр Лукашенко на новогоднем благотворительном празднике

Детям-сиротам легче адаптироваться, чувствуя заботу взрослых, заявил Управляющий делами Президента Виктор Шейман во время посещения Руденской вспомогательной школы-интерната в рамках акции "Наши дети". В качестве подарка он предложил детям в 2019 году посетить Березинский биосферный заповедник и съездить на озеро Нарочь.

Виктор Шейман на празднике в школе-интернате
Виктор Шейман на празднике в школе-интернате

У каждого ребенка накануне Нового года должно быть ощущение праздника, и акция "Наши дети" - возможность исполнить детские мечты. Такое мнение высказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, который поздравил воспитанников детского дома семейного типа в Логойске.

Александр Турчин дарит подарки детям
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Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.П. Андрейченко примет участие в общенациональной новогодней акции "Наши дети" и посетит государственное учреждение образования "Бегомльская вспомогательная школа-интернат Докшицкого района", где вручит детям сладкие подарки и компьютер.

Новогоднее благотворительное представление "Тепло вечной мерзлоты" в рамках акции "Наши дети" пройдет в Белорусском государственном цирке.

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105 лет назад родилась Васильева Зинаида Анатольевна (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусская и русская балерина, педагог, народная артистка Беларуси. Постановщик и педагог в театрах оперы и балета Новосибирска и Одессы, Каирской балетной школы. Первая исполнительница партий на белорусской сцене: Ванда ("Соловей" М.Крошнера), Мария ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Коломбина ("Арлекинада" Р.Дриго) и др. Умерла в 1999 году.

80 лет назад родился Войт Йон, американский актер кино и театра. Снимался в фильмах "Полуночный ковбой", "Возвращение домой", "Чемпион" и др.

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