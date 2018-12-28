Картина дня: Президент принял участие в акции "Наши дети", план работы правительства и погода на Новый год

ВЧЕРА

Картина дня. 27 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в новогоднем благотворительном празднике для детей в рамках акции "Наши дети". Глава государства отметил, что дети - главное достояние Беларуси. У взрослых есть большое количество поводов гордиться подрастающим поколением белорусов.

Александр Лукашенко на новогоднем благотворительном празднике

Детям-сиротам легче адаптироваться, чувствуя заботу взрослых, заявил Управляющий делами Президента Виктор Шейман во время посещения Руденской вспомогательной школы-интерната в рамках акции "Наши дети". В качестве подарка он предложил детям в 2019 году посетить Березинский биосферный заповедник и съездить на озеро Нарочь.

Виктор Шейман на празднике в школе-интернате

У каждого ребенка накануне Нового года должно быть ощущение праздника, и акция "Наши дети" - возможность исполнить детские мечты. Такое мнение высказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, который поздравил воспитанников детского дома семейного типа в Логойске.

Александр Турчин дарит подарки детям

Администрации президентов Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве.

Комитетом государственного контроля Беларуси и Счетной палатой России подготовлено заключение по проекту декрета о бюджете Союзного государства на 2019 год.

2019 год в Беларуси и России пройдет под знаком двух знаменательных дат - 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. На этом акцентировал внимание государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в своем новогоднем поздравлении белорусам и россиянам.

Правительство Беларуси утвердило план работы на I полугодие 2019 года.

Создан организационный комитет по подготовке и проведению ЧМ по хоккею в 2021 году в Минске. Возглавил комитет премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Правительство согласовало продление срока санации Мозырского авторемонтного завода на 5 лет.

Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном за 10 месяцев текущего года увеличился до $400 млн. До конца года предполагается, что он возрастет до $450-500 млн, заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович. Он также сообщил, что в Азербайджане будет построено крупное фармацевтическое предприятие с белорусскими инвестициями. Беларусь планирует наладить регулярное железнодорожное сообщение с Азербайджаном.

Фото АЗЕРТАДЖ

Беларусбанк привлек синдицированный кредит на 151 млн евро.

Минздрав обновил перечень противопоказаний к управлению авто: беременные могут садиться за руль и после 30-й недели

Новогодняя елка возле Дворца спорта в Минске вошла в список лучших в Европе по версии Euronews.

В кинотеатрах Минска вводят билетные терминалы самообслуживания.

Систему управления автопотоками в Минске распространят на второе транспортное кольцо, сообщил заместитель начальника управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов в пресс-центре БЕЛТА.

Во время пресс-конференции

Денежную выплату к ордену Матери теперь можно будет получить не только в наличной форме, но и перечислением на банковский счет.

На вооружение зенитного ракетного полка в Островце поступили "Торы".

Во время церемонии

Список акционных направлений "Белавиа" пополнили Астана, Алматы, Прага и Санкт-Петербург.

Белгидромет открыл в Минске новую метеостанцию.

Запуск зонда

Синоптики рассказали о погоде на Новый год в Беларуси.

РЕПОРТАЖ: БРСМ помогает ОСВОД предотвращать чрезвычайные ситуации на водоема.

В ДТП с троллейбусом и автобусом в Минске пострадали 8 пассажиров.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 декабря

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "ДОСААФ - важный элемент системы национальной безопасности Республики Беларусь. Подготовка специалистов для силовых структур и народного хозяйства: итоги работы за 2018 год".

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.П. Андрейченко примет участие в общенациональной новогодней акции "Наши дети" и посетит государственное учреждение образования "Бегомльская вспомогательная школа-интернат Докшицкого района", где вручит детям сладкие подарки и компьютер.

Новогоднее благотворительное представление "Тепло вечной мерзлоты" в рамках акции "Наши дети" пройдет в Белорусском государственном цирке.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 декабря

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105 лет назад родилась Васильева Зинаида Анатольевна (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусская и русская балерина, педагог, народная артистка Беларуси. Постановщик и педагог в театрах оперы и балета Новосибирска и Одессы, Каирской балетной школы. Первая исполнительница партий на белорусской сцене: Ванда ("Соловей" М.Крошнера), Мария ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Коломбина ("Арлекинада" Р.Дриго) и др. Умерла в 1999 году.

80 лет назад родился Войт Йон, американский актер кино и театра. Снимался в фильмах "Полуночный ковбой", "Возвращение домой", "Чемпион" и др.

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