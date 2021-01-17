ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 17 января 2021
Минск Сплошная облачность -19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:12 Отец и дочь погибли на пожаре в Островецком районе Происшествия
09:00 Картина дня: президентский прием, советы Нацбанка и вакцинация медиков Общество
00:57 Вулкан Семеру в Индонезии начал извергать клубы горячих облаков В мире
00:26 Шведские гандболисты одержали вторую победу на чемпионате мира в Египте Спорт
00:17 Более 688 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки В мире
16.01.21
16.01.21 23:51 В аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за бесхозного багажа задержаны два человека В мире
16.01.21 23:16 В Вашингтоне полиция Капитолия задержала мужчину с оружием В мире
16.01.21 22:39 В Шереметьево приземлился самолет с поврежденным шасси В мире
16.01.21 22:05 Народная артистка Беларуси Нина Шарубина провела экскурсию по фотовыставке о своем творчестве Культура
16.01.21 21:59 Тройное ДТП произошло на внутреннем кольце МКАД Происшествия
16.01.21 21:48 Шансы заразиться COVID-19 на улице невелики - эпидемиологи В мире
16.01.21 21:44 Гандболисты России победили словенцев на чемпионате мира в Египте Спорт
16.01.21 21:37 В заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных журавлей В мире
16.01.21 21:33 В Дании выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса В мире
16.01.21 21:25 Волейболистки "Жемчужины Полесья" обыграли "Коммунальник-ГрГУ" в матче чемпионата Беларуси Спорт
16.01.21 21:13 Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети Экономика
16.01.21 21:06 Минчанин приговорен к 3 годам колонии за порчу имущества и насилие над сотрудником милиции Происшествия
16.01.21 20:50 Почти 50 катков на открытом воздухе появится в Могилеве Регионы
16.01.21 20:49 В Великобритании из-за коронавируса за сутки умерли почти 1,3 тыс. человек В мире
16.01.21 20:38 Российский фристайлист Максим Буров выиграл этап КМ по лыжной акробатике в Ярославле Спорт
16.01.21 20:18 Белоруска Анна Гуськова заняла 5-е место на этапе КМ по лыжной акробатике в Ярославле Спорт
16.01.21 20:11 Профсоюзы Гомельской области делегируют 65 представителей на ВНС Регионы
16.01.21 19:53 Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Юность-Минск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
16.01.21 19:40 В Вене десятки тысяч противников коронавирусных ограничений вышли на демонстрацию В мире
16.01.21 19:08 Белорусские гандболисты победили корейцев на чемпионате мира в Египте Спорт
16.01.21 19:02 В Новой Боровой устранили проблемы с подачей тепла в жилые дома Регионы
16.01.21 18:41 Автомобиль наехал на пенсионерку с внуком на пешеходном переходе в Минске Происшествия
16.01.21 18:30 Сборная Беларуси заняла второе место в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе Спорт
16.01.21 18:27 Спортсмены "Витэна" проиграли "Кайрату" в Лиге чемпионов по мини-футболу Спорт
16.01.21 17:42 Определились победители республиканского легкоатлетического турнира "Минская зима" Регионы
Все новости
Все новости
Общество
17 января 2021, 09:00

Картина дня: президентский прием, советы Нацбанка и вакцинация медиков

ВЧЕРА

Картина дня. 16 января

Беларусь, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на приеме от имени Президента на старый Новый год. Также глава государства отметил, что сегодня не время для деликатности - чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами. Александр Лукашенко сказал, что белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.

Чем гордится Катар в дружбе с Беларусью - Мешааль Аль-Аттыя о 25-летии дипотношений.

Бельский: за годы президентства Александра Лукашенко Беларусь сделала колоссальный шаг вперед.

/society/view/belskij-za-gody-prezidentstva-aleksandra-lukashenko-belarus-sdelala-kolossalnyj-shag-vpered-424391-2021/

Валерий Бельский. Фото из архива
Валерий Бельский. Фото из архива

Гусеничные тракторы МТЗ будут собирать в Башкортостане.

Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Венгрии, Германии, Польши и Великобритании из-за птичьего гриппа.

Министерство энергетики Беларуси утвердило программу увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси увеличены тарифы на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 января 2021 года №1 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Энергетики усилили контроль за оборудованием с учетом морозов.

ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге.

Начинается вакцинация медицинских работников Беларуси, которые находятся в зоне риска.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1933 пациента с COVID-19, выписаны 2176.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси за первые 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тыс. гололедных и холодовых травм.

Минздрав: согреваться в горячей ванне после отморожения не следует.

В Беларуси активничают телефонные мошенники. Нацбанк дал советы.

Фото из архива
Фото из архива

Власти Минска рассказали о предстоящих изменениях в генплане столицы.

И в снег, и в ледяную воду! Люди-моржи, которым мороз нипочем на архивных фотографиях БЕЛТА.

Фото из архива
Фото из архива

Новые синтетические волокна и материалы для масок - над чем работают белорусские ученые-химики.

Три команды лицеистов БГУ завоевали дипломы на Всероссийской олимпиаде по программированию.

Белорусские школьники завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по информатике.

Акция "Птушкі ля кармушкі" проходит в Беларуси 16-17 января.

ФОТОФАКТ: Зима в белорусской глубинке

Кот в деревне Чуденичи
Кот в деревне Чуденичи

Главой правящей партии Германии избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля.

Белорусский государственный академический музыкальный театр приглашает всех любителей оперетты и мюзикла на свое 50-летие. В концертной программе будут представлены лучшие номера.

В Национальном художественном музее по 19 января проходит программа к зимним праздникам для детей.

В Брестском областном краеведческом музее по 20 января открыта выставка "Новогодние фантазии".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 января

85 лет назад родился Семуха Василий Сергеевич (бывший хутор Ясенец Пружанского р-на Брестской обл.), белорусский переводчик. В 1959 году окончил Московский университет. Работал в Белгосиздате, издательствах "Беларусь", "Мастацкая лiтаратура", газете "Лiтаратура i мастацтва". Перевел на белорусский язык произведения немецких, польских, латышских, украинских прозаиков и поэтов. Издал сборник избранных переводов "Приди, созидательный дух", перевел на белорусский язык "Высочайшую песню Соломона", "Новый завет. Псалтырь", "Библию". Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 2019 году.

100 лет назад было основано издательство "Беларусь". Издательство выпускает около 100 названий новых книг в год. Специализируется на выпуске общественно-политической, научно-популярной, художественно-публицистической, краеведческой, медицинской, справочной, учебной, музыкальной, сельскохозяйственной литературы. Одно из приоритетных направлений - издание книг и альбомов по изобразительному искусству, фотоальбомов, открыток, календарей.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Большинство молодых специалистов удовлетворены уровнем профподготовки в вузах
Валерий Бельский. Фото из архива Бельский: за годы президентства Александра Лукашенко Беларусь сделала колоссальный шаг вперед
Во время прохождения ТО. Фото из архива "Белтехосмотр" за 15 дней выдал почти 98 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении
Фото из архива Профсоюз инициировал страхование медработников от профрисков и противоправных действий третьих лиц
Фото из архива Начинается вакцинация медицинских работников Беларуси - Минздрав
Фото из архива В Беларуси активничают телефонные мошенники. Нацбанк дал советы
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику
Начинается вакцинация медицинских работников Беларуси - Минздрав
В Беларуси на реализацию молодежной политики до 2025 года направят Br15,2 млн - Петришенко
В Беларуси активничают телефонные мошенники. Нацбанк дал советы
Топ-новости
Лукашенко: сегодня не время для деликатности - чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами
Эксперты: Всебелорусское народное собрание - проявление прямой и непосредственной демократии
Чем гордится Катар в дружбе с Беларусью - Мешааль Аль-Аттыя о 25-летии дипотношений
Бельский: за годы президентства Александра Лукашенко Беларусь сделала колоссальный шаг вперед
В Беларуси утверждена программа по увеличению потребления населением электроэнергии
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1933 пациента с COVID-19, выписаны 2176
Профсоюз инициировал страхование медработников от профрисков и противоправных действий третьих лиц
Власти Минска рассказали о предстоящих изменениях в генплане столицы
В Беларуси за 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тыс. гололедных и холодовых травм
И в снег, и в ледяную воду! Люди-моржи, которым мороз нипочем на архивных фотографиях БЕЛТА
Гусеничные тракторы МТЗ будут собирать в Башкортостане
Сильные морозы не повлияли на работу народно-хозяйственного комплекса Брестской области
ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге
Белорусские школьники завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по информатике
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.