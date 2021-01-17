Картина дня: президентский прием, советы Нацбанка и вакцинация медиков

ВЧЕРА
Картина дня. 16 января
Беларусь, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на приеме от имени Президента на старый Новый год. Также глава государства отметил, что сегодня не время для деликатности - чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами. Александр Лукашенко сказал, что белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.
Чем гордится Катар в дружбе с Беларусью - Мешааль Аль-Аттыя о 25-летии дипотношений.
Бельский: за годы президентства Александра Лукашенко Беларусь сделала колоссальный шаг вперед.
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Гусеничные тракторы МТЗ будут собирать в Башкортостане.
Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Венгрии, Германии, Польши и Великобритании из-за птичьего гриппа.
Министерство энергетики Беларуси утвердило программу увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы.
В Беларуси увеличены тарифы на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 января 2021 года №1 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Энергетики усилили контроль за оборудованием с учетом морозов.
ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге.
Начинается вакцинация медицинских работников Беларуси, которые находятся в зоне риска.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1933 пациента с COVID-19, выписаны 2176.
В Беларуси за первые 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тыс. гололедных и холодовых травм.
Минздрав: согреваться в горячей ванне после отморожения не следует.
В Беларуси активничают телефонные мошенники. Нацбанк дал советы.
Власти Минска рассказали о предстоящих изменениях в генплане столицы.
И в снег, и в ледяную воду! Люди-моржи, которым мороз нипочем на архивных фотографиях БЕЛТА.
Новые синтетические волокна и материалы для масок - над чем работают белорусские ученые-химики.
Три команды лицеистов БГУ завоевали дипломы на Всероссийской олимпиаде по программированию.
Белорусские школьники завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по информатике.
Акция "Птушкі ля кармушкі" проходит в Беларуси 16-17 января.
ФОТОФАКТ: Зима в белорусской глубинке
Главой правящей партии Германии избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 17 января
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Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля.
Белорусский государственный академический музыкальный театр приглашает всех любителей оперетты и мюзикла на свое 50-летие. В концертной программе будут представлены лучшие номера.
В Национальном художественном музее по 19 января проходит программа к зимним праздникам для детей.
В Брестском областном краеведческом музее по 20 января открыта выставка "Новогодние фантазии".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 18 января
85 лет назад родился Семуха Василий Сергеевич (бывший хутор Ясенец Пружанского р-на Брестской обл.), белорусский переводчик. В 1959 году окончил Московский университет. Работал в Белгосиздате, издательствах "Беларусь", "Мастацкая лiтаратура", газете "Лiтаратура i мастацтва". Перевел на белорусский язык произведения немецких, польских, латышских, украинских прозаиков и поэтов. Издал сборник избранных переводов "Приди, созидательный дух", перевел на белорусский язык "Высочайшую песню Соломона", "Новый завет. Псалтырь", "Библию". Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 2019 году.
100 лет назад было основано издательство "Беларусь". Издательство выпускает около 100 названий новых книг в год. Специализируется на выпуске общественно-политической, научно-популярной, художественно-публицистической, краеведческой, медицинской, справочной, учебной, музыкальной, сельскохозяйственной литературы. Одно из приоритетных направлений - издание книг и альбомов по изобразительному искусству, фотоальбомов, открыток, календарей.
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