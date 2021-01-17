Картина дня: президентский прием, советы Нацбанка и вакцинация медиков

ВЧЕРА

Картина дня. 16 января

Беларусь, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на приеме от имени Президента на старый Новый год. Также глава государства отметил, что сегодня не время для деликатности - чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами. Александр Лукашенко сказал, что белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.

Чем гордится Катар в дружбе с Беларусью - Мешааль Аль-Аттыя о 25-летии дипотношений.

Бельский: за годы президентства Александра Лукашенко Беларусь сделала колоссальный шаг вперед.

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Валерий Бельский. Фото из архива

Гусеничные тракторы МТЗ будут собирать в Башкортостане.

Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Венгрии, Германии, Польши и Великобритании из-за птичьего гриппа.

Министерство энергетики Беларуси утвердило программу увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы.

Фото из архива

В Беларуси увеличены тарифы на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 января 2021 года №1 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Энергетики усилили контроль за оборудованием с учетом морозов.

ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге.

Начинается вакцинация медицинских работников Беларуси, которые находятся в зоне риска.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1933 пациента с COVID-19, выписаны 2176.

Фото из архива

В Беларуси за первые 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тыс. гололедных и холодовых травм.

Минздрав: согреваться в горячей ванне после отморожения не следует.

В Беларуси активничают телефонные мошенники. Нацбанк дал советы.

Фото из архива

Власти Минска рассказали о предстоящих изменениях в генплане столицы.

И в снег, и в ледяную воду! Люди-моржи, которым мороз нипочем на архивных фотографиях БЕЛТА.

Фото из архива

Новые синтетические волокна и материалы для масок - над чем работают белорусские ученые-химики.

Три команды лицеистов БГУ завоевали дипломы на Всероссийской олимпиаде по программированию.

Белорусские школьники завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по информатике.

Акция "Птушкі ля кармушкі" проходит в Беларуси 16-17 января.

ФОТОФАКТ: Зима в белорусской глубинке

Кот в деревне Чуденичи

Главой правящей партии Германии избран 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 января

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Городская профилактическая акция "Социальный патруль" в Минске продлится до 28 февраля.

Белорусский государственный академический музыкальный театр приглашает всех любителей оперетты и мюзикла на свое 50-летие. В концертной программе будут представлены лучшие номера.

В Национальном художественном музее по 19 января проходит программа к зимним праздникам для детей.

В Брестском областном краеведческом музее по 20 января открыта выставка "Новогодние фантазии".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 января

85 лет назад родился Семуха Василий Сергеевич (бывший хутор Ясенец Пружанского р-на Брестской обл.), белорусский переводчик. В 1959 году окончил Московский университет. Работал в Белгосиздате, издательствах "Беларусь", "Мастацкая лiтаратура", газете "Лiтаратура i мастацтва". Перевел на белорусский язык произведения немецких, польских, латышских, украинских прозаиков и поэтов. Издал сборник избранных переводов "Приди, созидательный дух", перевел на белорусский язык "Высочайшую песню Соломона", "Новый завет. Псалтырь", "Библию". Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 2019 году.

100 лет назад было основано издательство "Беларусь". Издательство выпускает около 100 названий новых книг в год. Специализируется на выпуске общественно-политической, научно-популярной, художественно-публицистической, краеведческой, медицинской, справочной, учебной, музыкальной, сельскохозяйственной литературы. Одно из приоритетных направлений - издание книг и альбомов по изобразительному искусству, фотоальбомов, открыток, календарей.

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