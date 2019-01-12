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Картина дня: прием у Президента в канун старого Нового года, итоги акции "Наши дети" и рекорды аэропорта

Общество 12.01.2019 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня 11 января

Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", и надо быть готовыми ответить на это, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время приема в канун старого Нового года.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент во время приема вручил орден Отечества III степени министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею и медаль Франциска Скорины артисту Руслану Алехно. Дипломы о присвоении почетного звания заслуженного артиста Беларуси получили певица Искуи Абалян-Боровская, актриса Валерия Арланова и артистка балета Людмила Хитрова. Гимнастке Екатерине Галкиной вручен диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".

Александр Лукашенко вручил орден Отечества III степени министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею
Александр Лукашенко вручил орден Отечества III степени министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею

Благотворительная помощь на Br1 млн была оказана во время акции "Наши дети".

Ученики Острошицко-Городокской школы подарили жителям дома-интерната концерт "Рождественские фантазии" и козочек.

Центр изучения Беларуси открылся в Китае.

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Инфляция в Беларуси в 2018 году составила 5,6%.

Дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления пока не отменялась и продолжает действовать. Разъяснения о применяемых тарифах размещены на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Арендные ставки в минском торговом центре "Столица" снижены на 5-30%.

Бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий брал взятки за согласование спонсорской помощи медучреждениям. Это следует из обвинения, озвученного гособвинителем. Бывший главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок брал взятки до 15 тыс. евро.

Пять человек обвиняются в хищениях с завода "Автогидроусилитель" более Br85 тыс.

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В Гомеле обвиняемого в совершенном более 30 лет назад убийстве таксиста приговорили к 15 годам колонии.

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Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович занял четвертое место на этапе ралли-рейда "Дакар-2019".

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Прямые телефонные линии состоятся 12 января в облисполкомах и Мингорисполкоме. Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут: первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121), первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222), заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237), первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644), первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160), заместитель председателя Могилевского облисполкома Некрашевич Виктор Владимирович (80222501869), управляющая делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

Забег Дедов Морозов и шабаш Бабок Ежек пройдет 12 января в Придвинской резиденции Деда Мороза в Витебском районе.

Пункт проката лыж и раздевалка откроются у "Чижовка-Арены" 12 января.

В Минской области 13 января проведут народные обряды: "Щедрец" отпразднуют в деревне Швабы Логойского района, "Коляда" - в деревне Шестиснопы Червенского района, "Цари" - в деревне Семежево Копыльского района.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13-14 января

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13 января

120 лет назад родился Корж Василий Захарович, один из организаторов и руководителей партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, генерал-майор (1943), Герой Советского Союза (1944). В годы Великой Отечественной войны сформировал и возглавил в Пинском районе один из первых в Беларуси партизанских отрядов, который с июля 1941 г. вел бои с фашистами. Умер в 1967 году.

100 лет назад родился Завадский Владимир Георгиевич, военный деятель, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Участник Московской, Курской битв, освобождения Украины, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Умер в 1992 году.

65 лет назад родился Глызин Алексей Сергеевич, эстрадный певец, заслуженный артист России (2006).

14 января

80 лет назад родился Шарангович Василий Петрович, белорусский график, педагог, профессор (1981), заслуженный деятель искусств Беларуси (1978), заслуженный деятель культуры Польши (1986), народный художник Беларуси (1991).

75 лет назад частями 61-й армии при поддержке 16-й воздушной армии Белорусского фронта в ходе Калинковичско-Мозырской операции совместно с Мозырской партизанской бригадой им.А.Невского от немецко-фашистских захватчиков был освобожден г.Мозырь.

75 лет назад войсками 61-й и 65-й армий Белорусского фронта в ходе Калинковичско-Мозырской операции от немецко-фашистских захватчиков освобожден г.Калинковичи.

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