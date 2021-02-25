Картина дня: приоритеты для здравоохранения, финал "100 идей для Беларуси" и прогноз по COVID-19

ВЧЕРА

Картина дня. 24 февраля

Состоявшаяся 22 февраля в Сочи встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина была конструктивной и откровенной, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, главным образом главы государств говорили о расширении и совершенствовании экономического взаимодействия.

Фото из архива

Эксперты: встреча Лукашенко и Путина подтвердила стратегический характер отношений двух стран

КОММЕНТАРИЙ: Союзный бюджет - важный инструмент укрепления экономик Беларуси и России

Фото из архива

Беларусь призывает предпринять максимум усилий по преодолению существующих разногласий и скорейшему запуску предметной деятельности Конференции по разоружению на основе всеобъемлющей и сбалансированной программы работы в рамках ее мандата. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая в видеорежиме на сегменте высокого уровня Конференции по разоружению. Глава МИД уверен, что раскручивается спираль новой гонки вооружений. От эффективных решений в сфере разоружения напрямую зависят мир и существование человечества.

Владимир Макей. Фото из архива

В настоящее время наблюдается попытка внедрения западными странами новой практики воздействия на суд через дипломатов. Таким образом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал журналистам участившиеся случаи посещения иностранными дипломатами отдельных судебных заседаний и отдельных неправительственных организаций в Беларуси.

Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары.

Фото из архива

Товарооборот Беларуси и Китая по итогам 2020 года увеличился до $4,6 млрд, сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.

Казахстан заинтересован в белорусском опыте развития молочной и сахарной отраслей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров. Экспорт белорусской сельхозпродукции в Казахстан в 2020 году вырос более чем на 20%.

Фото Минсельхозпрода

Предприятия Минпрома в 2020 году экспортировали в страны дальнего зарубежья 31,7% продукции.

Здоровая нация, кадры и межрегиональные центры - Петришенко обозначил приоритеты для здравоохранения.

Минздрав ожидает третью волну COVID-19 менее интенсивной, но многое зависит от заноса новых штаммов, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава. Лекарственный рынок стабилен, обеспечено бесперебойное снабжение больниц и аптек.

Фото из архива

В обеспечении медиков жильем отмечается положительная тенденция, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Министр поставил ряд задач перед республиканскими научно-практическими центрами. Уменьшить существующие различия между регионами по обеспечению медицинской помощью - стратегическая цель системы здравоохранения на ближайшее время, заявил Дмитрий Пиневич.

Дмитрий Пиневич. Фото из архива

На "Белмедпрепаратах" в ближайшие дни стартует производство вакцины от коронавируса из полупродукта.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1279 пациентов с COVID-19, выписаны 1444.

В "Президент-отеле" в Минске прошел финал 10-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси".

Студенческий аналитический клуб откроется в БГУ. Инициатива направлена на формирование профессионального сообщества аналитиков из числа студентов и магистрантов, а также создание условий для самореализации молодежи в области информационно-аналитической работы.

Большой проект поддержки тяжелобольных детей и их семей запущен в Беларуси.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 февраля

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Онлайн-конференция "Декларирование доходов граждан за 2020 год: практические вопросы" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. На вопросы ответит начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

VI Республиканская кадетская интеллектуально-творческая олимпиада "Патриот", посвященная 290-й годовщине со дня рождения генералиссимуса А.В. Суворова, пройдет в Академии МВД.

Финал третьего сезона интеллектуально-развлекательной игры "Пионерский квиз" пройдет в Минской городской ратуше.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 февраля

80 лет назад родился Жариков Евгений Ильич, российский актер кино и театра, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Иваново детство", "Три плюс два", телесериалах "Рожденная революцией". В 1992-2000 годах президент Гильдии актеров кино России. Лауреат Государственной премии СССР (1978). Умер в 2012 году.

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