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Общество
31 декабря 2021, 07:00

Картина дня: приоритеты экономики на 2022 год, итоги года НОК и новый проект БЕЛТА в YouTube

ВЧЕРА

Картина дня. 30 декабря

Новые шаги в кооперации, хоккей и подарки под елку. Как прошла последняя в этом году встреча Лукашенко и Путина.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Козинца в связи со смертью известного дирижера.

На YouTube-канале БЕЛТА стартует новый проект "В теме". Авторы выбрали для работы жанр интервью. Такой формат даст возможность услышать важную информацию от профессионалов, которые всегда в теме. Приоритеты - обсуждение актуальных событий, происходящих здесь и сейчас и вызывающих неподдельный интерес общества.

Внести изменения и дополнения в Конституцию можно будет до середины января, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. Референдум - это один из самых высших элементов народовластия, заявил Вадим Ипатов. Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой высокого уровня для обсуждения вопросов жизни страны. Лимит революций у нас уже исчерпан, заявил Вадим Ипатов.

Фото из архива
Фото из архива

В Минске организована работа общественных приемных по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию.

Министр экономики Александр Червяков рассказал о приоритетах экономики на 2022 год.

Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию. Соответствующее постановление Совета Министров от 28 декабря 2021 года №766 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси оптимизирован перечень выплат, на которые не начисляются взносы по госсоцстраху.

Фото из архива
Фото из архива

МАРТ сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары.

Прогноз социально-экономического развития города Минска на 2022 год рассмотрен на заседании Мингорисполкома. Развитие города в первую очередь сконцентрировано на экономике, от которой напрямую зависит состояние социальной сферы.

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Итоги года подвели в НОК Беларуси.

Фото НОК Беларуси
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1380 пациентов с COVID-19, выписаны 1615.

Дипломаты Беларуси и зарубежья собрали новогодние подарки для дома-интерната для престарелых.

"В природе каждого человека - протягивать руку помощи". Певица Зара посетила беженцев в ТЛЦ.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей беженцев в ТЛЦ с Новым годом.

Без фейерверка, но с хорошим настроением: программа для минчан в новогоднюю ночь.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 декабря

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На базе Дворца спорта пройдут по 1 января республиканские легкоатлетические "Рождественские старты".

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет по 2 января мероприятие "Цветы под снегом, или Тайна новогодней елки".

В Верхнем городе пройдут по 2 января представление "Новогодний космолет" и интерактивная программа "Путь к Земле".

Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 января

Новогодний праздник.

75 лет назад родился Кудрявцев Анатолий Иванович (Смоленская обл., Россия), белорусский писатель, драматург. Автор публицистического сборника "Минск и минчане", книги "Бессонница", пьес "Иван", "Суд", "Марья" и др. Написал сценарии к художественным и документальным фильмам "Пять лет и вся жизнь", "Человек, который брал интервью", "Экзамен, который затянулся". Умер в 2002 году.

75 лет назад родился Барковский Виталий Михайлович (д.Островы Минского р-на), белорусский режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (2000). В 1969-1978 годах работал в театрах Беларуси, в 1980-1987 годах в Могилевском областном театре драмы и комедии им.В.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. Организатор и руководитель театра-студии "Дзе-Я?". С 1997 года главный режиссер и художественный руководитель Национального академического драматического театра им.Я.Коласа. Среди постановок: "Сотников" В.Быкова, "Отчаяние" В.Короткевича, "Земля" Я.Коласа и др.

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