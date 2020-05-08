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08 мая 2020, 07:00

Картина дня: приоритеты науки на пятилетку, рост ЗВР и организация вступительной кампании-2020

ВЧЕРА

Картина дня. 7 мая

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №156, которым утверждены единые приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на 2021-2025 годы.

Определение единых приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на 2021-2025 годы будет способствовать построению экономики знаний и позволит нацелить ученых, инженеров, конструкторов и представителей бизнеса на совместную реализацию высокоэффективных проектов. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, комментируя указ №156.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №155 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году".

Память о Великой Отечественной войне священна, она в сердце каждого белоруса. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она также заявила, что фейки, распространение ложной информации по поводу ситуации с коронавирусом в Беларуси недопустимы.

Президиум ОО "Белорусский союз женщин" во главе с председателем Марианной Щеткиной присоединился к акции "Беларусь помнит. Помним каждого", возложив цветы в мемориальном комплексе "Масюковщина".

Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли до $7,9 млрд.

Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти почти готово, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. Правительство Беларуси рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах на поставку нефти, альтернативной российской.

"Белнефтехим" прорабатывает поставку нефти через польский Гданьск, сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Проект указа "О создании и деятельности холдингов" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме.

Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 базовых величин.

Беларусь рассчитывает на получение 90 млн евро от Всемирного банка для борьбы с COVID-19 в ближайшее время.

В Беларуси на 7 мая выздоровели и выписаны 5 067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав ответил на вопросы по надбавкам при работе с инфекциями.

Нет сомнений, что белорусские врачи успешно преодолеют ситуацию с COVID-19. Такое мнение высказала заведующая кафедрой фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП Гомельского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Ирина Буйневич.

Белорусский Красный Крест собрал на борьбу с COVID-19 уже более Br1,7 млн.

Резидент ПВТ помог медикам быстрее получать результаты тестов на COVID-19.

Тысячи литров антисептика, обучающие видео: как ЮНИСЕФ и USAID помогли Беларуси в борьбе с COVID-19.

Предприятия "Беллегпрома" планируют в мае экспортировать защитные маски в Россию и Германию.

Информация о количестве сделок купли-продажи недвижимости стала доступна без подключения к реестру цен, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

К БелАЭС подключили пятую из семи высоковольтных линий для связи с энергосистемой.

В жилфонде и организациях Минска 8 мая начнут отключать отопление.

Фейерверк в День Победы минчане смогут увидеть в 8 точках города.

Белтелерадиокомпания готовит цикл проектов к 75-летию Великой Победы.

Соболенко стала победительницей теннисного турнира Belarus Insurance Cup.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 мая

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Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет выездное пресс-мероприятие "Новые рекреационные возможности Ботанического сада для жителей и гостей столицы". Начало в 10.00. Место проведения: ГНУ Центральный ботанический сад НАН Беларуси (г. Минск, ул. Сурганова, 2В).

В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Вопросы изменения климата в Беларуси и его влияния на окружающую среду". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 мая

В Республике Беларусь - День Победы.

День Европы.

Всемирный день справедливой торговли.

1920 год - Беланович Иосиф Иосифович (г.Минск), белорусский живописец. В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1964 года главный художник Минского художественно-производственного комбината, в 1967-1982 годах преподаватель в БПИ. Автор сюжетно-тематических композиций "Брестская крепость", "Герои бессмертны", "Память", "Смолкли залпы орудий", для которых характерна философская утонченность, динамичность живописной лепки, лаконизм сюжетной основы. Работал также в жанре портрета, пейзажа, в станковой графике. Умер в 1998 году.

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