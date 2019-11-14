Картина дня: приоритеты внешней политики, портрет кандидата в депутаты и новые микрорайоны в Лошице

ВЧЕРА

Картина дня. 13 ноября

Уход от барьеров и избыточного регулирования будут приоритетами готовящейся в Беларуси программы развития конкуренции, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на международной конференции "Развитие конкуренции на отраслевых рынках". Дорожные карты с Российской Федерацией по нефти и газу еще не согласованы, но развязки найти можно, сообщил Сергей Румас. Он отметил, что дорожные карты с РФ будут подписаны, только если интересы Беларуси будут учтены.

Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью одному из ведущих германских изданий - газете "Зюддойче Цайтунг" рассказал о приоритетах внешней политики Беларуси. Он отметил, что Беларусь стремится поддерживать сбалансированные отношения со всеми странами, рассматривая при этом Россию как основного союзника и ориентируясь на осторожное сближение с Европейским союзом.

Владимир Макей. Фото из архива

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Австрийское энергетическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве. Одно из его направлений - развитие зеленой экономики.

Фото Минприроды

Экспортные поставки белорусской лесопродукции и сельхозтоваров планируется начать в Австрию через биржевые торги. Такая договоренность достигнута по итогам B2B-переговоров, состоявшихся между делегацией Белорусской универсальной товарной биржи и представителями австрийских деловых кругов.

Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт. Об этом шла речь на встрече заместителя премьер-министра Владимира Кухарева с главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

Во время встречи

Совет Министров назначил представителей государства в органах управления трех предприятий легкой промышленности. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина №750 от 11 ноября 2019 года.

Совет Министров утвердил объемы заказа на поставку (заготовку, закупку) необработанных шкур крупного рогатого скота для республиканских государственных нужд на 2020 год. Это предусмотрено постановлением Совмина №756 от 11 ноября 2019 года.

Иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре 2019 года в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков) $7,1 млрд, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В Беларусь прибыли первые два истребителя из четырех, которые Вооруженные Силы планируют получить в нынешнем году. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Министерство обороны.

Фото из Telegram-канала Министерства обороны Республики Беларусь

ИНФОГРАФИКА: Портрет кандидата в депутаты

Культурные мероприятия пройдут 17 ноября на 676 из 707 избирательных участков Минска. На некоторых площадках выступят звезды белорусской эстрады, сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков. Выездная торговля с дегустацией блюд будет организована на столичных избирательных участках 17 ноября.

ФОТОФАКТ: Молодежная акция "#яприду" прошла в Витебске

Волонтер БРСМ Ульяна Супраненок

Ключи от примерно 400 квартир в новом микрорайоне Минска Лошица-8 многодетные семьи и другие категории нуждающихся получат ориентировочно уже к середине 2020 года, а строительство всего микрорайона завершится к 2022-му. Об этом сообщил заместитель главы администрации Ленинского района Минска Сергей Павочка.

РЕПОРТАЖ: Дворы без машин и развитая инфраструктура: какими будут новые микрорайоны в Лошице

В Беларуси ведется работа по формированию и наполнению актуальной межведомственной персонифицированной базы данных по учету людей с инвалидностью для обеспечения их необходимыми услугами и реабилитацией. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на мероприятии республиканской кампании "Инклюзивное общество: инвестиции в будущее" в Минске. В Беларуси прорабатываются механизмы по расширению возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью, но не менее важный критерий - их собственное желание работать.

Белорусская лыжница Анастасия Кириллова выиграла два золота на первом в сезоне этапе Кубка Восточной Европы, который прошел под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Казахстане.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 ноября

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В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Диабет как медико-социальная проблема. Профилактика и лечение заболевания", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с диабетом.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню вторичной переработки, на тему: "Совершенствование системы сбора и переработки вторичного сырья в Республике Беларусь".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 ноября

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65 лет назад родился Гладкевич Владимир Васильевич (г.Жодино Минской обл.), белорусский график и живописец. В 1975 году окончил Минское художественное училище, в 1986 году Белорусский театрально-художественный институт. Автор станковых графических произведений: "Возвращение Франциска Скорины", "Больные облака", оформил и проиллюстрировал поэму "Тарас на Парнасе". Среди живописных работ "Затопленные деревни", "Молитва", триптих "Метаморфозы" и др.

145 лет назад родился Август Крог, датский ученый-физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1920). Открыл механизм регуляции капиллярного кровообращения и установил его значение для обмена веществ. Умер в 1949 году.

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