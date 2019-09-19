Картина дня: продление программы семейного капитала, поезда "Штадлер" для метро и экоупаковка в магазинах

ВЧЕРА

Картина дня. 18 сентября

Срок действия программы семейного капитала продлевается с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с расширением направлений его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей. Это предусмотрено указом №345 "О семейном капитале", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Семейный капитал в $10 тыс. предоставят семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка до 31 декабря 2019 года.

Фото из архива

Для завершения строительства и реконструкции в 2019 году молочно-товарных ферм из республиканского бюджета будет выделено до Br43,067 млн на предоставление кредитов областным бюджетам. Соответствующий указ №342 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №350 "Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет", направленный на дальнейшее развитие в стране информационно-коммуникационных технологий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Республикой Беларусь и Восточной Республикой Уругвай о взаимной отмене виз. Соответствующий указ глава государства подписал 18 сентября.

ЕС готовит для Беларуси новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив. Об этом заявил руководитель отдела программ сотрудничества представительства ЕС в Беларуси Беренд де Гроот на встрече с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александром Попковым.

Беренд де Гроот

У Беларуси есть договоренности по экспорту электроэнергии на 2020 год после запуска первого блока атомной станции, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. Также он рассказал, что Белорусская АЭС будет защищена от инцидентов с дронами.

Словакия планирует реализовать в Беларуси крупный инвестиционный проект в области сельского хозяйства. По предварительным оценкам, сумма инвестиций может составить от 15 до 20 млн евро, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш.

Для предприятия "Штадлер Минск" очень важен заказ столичного метрополитена, заявил во время встречи с первым заместителем премьер-министра Беларуси Александром Турчиным председатель административного совета, владелец компании "Штадлер Рейл Групп" Петер Шпулер. Он рассказал, что первые поезда метро поставят в ближайшее время.

Фото из архива

IKEA намерена в 2021 году нарастить поставки товаров белорусского производства до 300 млн евро.

Министерство здравоохранения Беларуси и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения подписали план сотрудничества на 2020-2021 годы.

Беларусь и Россия разработают дорожную карту по природоохранной деятельности для активизации союзного строительства.

Новый проект в области борьбы с изменением климата реализуют в Беларуси.

В Беларуси повышаются денежные нормы расходов на государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних.

МАРТ обязал торговые объекты продавать пакеты и посуду из бумаги.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: В Беларуси могут запретить звуковую рекламу в общественном транспорте.

Министр образования Игорь Карпенко на встрече с членами общественного республиканского студенческого совета и молодежными послами Целей устойчивого развития предложил молодежи активнее подключаться к формированию гуманитарного блока предметов в вузах, высказывать идеи по его наполнению.

Минское "Динамо" обыграло "Амур" в чемпионате КХЛ, добыв победу за 3 секунды до конца овертайма.

В Нью-Йорке стартовала 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 сентября

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "День Союзного государства в "Зубренке" (представители Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации). Место проведения: НДООЦ "Зубренок" (Минская область, Мядельский район, поселок Зубреневка). Отъезд в 8.15 от Национального пресс-центра (г.Минск, ул.Октябрьская, 5).

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция "Новый театральный сезон в Современном художественном театре: интерактивные постановки, диджитал-спектакли и нестандартные художественные решения", приуроченная к 15-летию Современного художественного театра.

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция "Доступные и качественные овощи - горожанам. Об открытии сезонных сельскохозяйственных ярмарок в г.Минске" (представители Минского городского исполнительного комитета).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 сентября

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110 лет назад родился Барташов Макар Власович (г.Жлобин Гомельской обл.), Герой Советского Союза (1945). В 1930 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков, в 1932 Ейскую школу морских летчиков. С 1929 г. в Красной Армии. Командир дивизии морской авиации полковник Барташов отличился во время войны с Японией. 9-17.8.1945 г. дивизия наносила удары по частям Квантунской армии в портах и на железнодорожных станциях, уничтожила 12 транспортов общим водоизмещением 47 тысяч тонн, 11 эшелонов, 5 самолетов, 4 моста, 7 артиллерийских батарей, 2 паровоза, 70 вагонов, электростанцию, депо и др. Погиб при исполнении служебных обязанностей в 1948 г.

100 лет назад родился Максимцев Константин Иванович (г.Гомель), белорусский художник. В 1939 г. окончил Витебское художественное училище. Работал преимущественно в жанре пейзажа. Среди произведений: картины "На Слонимщине", "Март", "Серый день", "Яблони цветут" и др. Автор серии натюрмортов "Полевые цветы", портретов, сюжетно-тематических картин. Умер в 2004 г.

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