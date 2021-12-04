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Новости
07:00 Картина дня: проект бюджета на 2022 год, юбилей "Белгосстраха" и выставка "Битва за Москву" Общество
07:00 Лукашенко: Белорусский союз женщин - в авангарде благородной миссии сохранения духовных ценностей и национального единства Президент
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03.12.21
03.12.21 23:53 Гигин: Запад хочет спровоцировать Беларусь и Россию на гонку вооружений Общество
03.12.21 23:37 Гигин: ни США, ни Россия, ни Китай не воспринимают ЕС как центр силы Общество
03.12.21 23:23 Эйсмонт: демократические стандарты для Запада просто ширма, его интересует только власть над миром Общество
03.12.21 22:41 Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ в Норвегии Спорт
03.12.21 22:39 Се Сяоюн: Китай готов совместно с Беларусью защищать коренные интересы друг друга и укреплять стратегическое партнерство Политика
03.12.21 22:19 Снопков: поддержка Китая наращивается в ситуации политического и экономического давления на Беларусь извне Политика
03.12.21 22:19 Белорусы заняли 4-е место в командных состязаниях на КМ по лыжной акробатике в Финляндии Спорт
03.12.21 22:18 Макей: Евросоюз навсегда потеряет Беларусь в случае продолжения санкционного давления Политика
03.12.21 22:14 Введение очередного пакета санкций в отношении Беларуси удивило даже некоторых глав МИД ЕС Политика
03.12.21 22:14 Макей: на западных границах Беларуси идет нагнетание напряженности под прикрытием миграционного кризиса Политика
03.12.21 22:07 Макей о миграционном кризисе: ЕС наобещал с три короба, но конкретной помощи мы не получили Политика
03.12.21 22:06 "Такова демократия в их понимании". Макей о встречах в Стокгольме, о которых просили не сообщать Политика
03.12.21 22:01 "Откровенно говоря, печальные". Макей поделился впечатлениями от участия в СМИД ОБСЕ Политика
03.12.21 22:00 ВОЗ: омикрон-штамм обнаружили уже в 38 странах В мире
03.12.21 21:57 Хоккеисты минского "Динамо" выиграли у "Витязя" в матче чемпионата КХЛ Спорт
03.12.21 21:41 БелГИСС до 14 января принимает предложения по нормам бортовых аккумуляторов в электромобилях Общество
03.12.21 21:31 "Ожившие картины": инклюзивный проект в НХМ позволит "услышать" искусство Культура
03.12.21 21:21 Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Ростовом" в чемпионате России Спорт
03.12.21 21:16 Стоимость газа в Европе по итогам недели составила $1045 за 1 тыс.куб.м В мире
03.12.21 21:11 В СНГ продолжается работа по актуализации Концепции поэтапного формирования общего рынка труда Общество
03.12.21 21:04 ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня юриста прошло в Минске Регионы
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Общество
04 декабря 2021, 07:00

Картина дня: проект бюджета на 2022 год, юбилей "Белгосстраха" и выставка "Битва за Москву"

ВЧЕРА

Картина дня. 3 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу перед правительством и экономическим блоком страны в предстоящем году сохранить нынешний уровень защищенности населения, снизив инфляцию. Об этом глава государства заявил на совещании по социально-экономическому развитию страны. Александр Лукашенко отметил, что экономика подверглась беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне, но в стране сумели сохранить экономический рост.

Головченко: в Беларуси в 2022 году планируется экономический рост не менее 2%.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" с 100-летием со дня основания предприятия.

Сергей Якубицкий: Страховые услуги должны быть доступны для всех граждан Беларуси.

Петришенко на Экономсовете СНГ проинформировал о предварительных итогах председательства Беларуси.

ЕЭК разработала рекомендацию для обеспечения свободы перемещения граждан между странами ЕАЭС в пандемию.

Для ряда кассовых операций на почте расширяется перечень документов, удостоверяющих личность.

МТЗ в январе-ноябре нарастил экспорт на 28,4%.

Комплекс мероприятий по повышению плодородия почв разработали в НАН.

Приоритеты управления Беловежской пущей сохранятся в ближайшие 10 лет.

Кочанова: память о ВОВ мы сохранили в сердцах и наша задача передавать ее молодому поколению.

Экспозиция к 80-летию битвы за Москву открылась в Музее истории ВОВ.

ФОТОФАКТ: Региональный отборочный тур на "Славянский базар" прошел в Витебске

Пандемия, вакцинация, распределение: Пиневич встретился со студентами ГомГМУ.

Объявлены победители конкурса среди молодых медиков "Вперед, молодежь".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1876 пациентов с COVID-19, выписаны 2201.

Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике.

Снег, гололедица и до -10°С ожидается в Беларуси 4 декабря.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4-5 декабря

Временная экспозиция "Руины стреляли", приуроченная к 80-летию начала антифашистского сопротивления в оккупированном Минске, будет работать по 6 декабря в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Международный конкурс пианистов "Минск-2021" пройдет по 10 декабря в Минске. Здесь соберутся лучшие молодые исполнители из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Китая, Узбекистана, Украины. В состав жюри конкурса вошли педагоги, мастера музыкального искусства Беларуси и стран зарубежья.

Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты

5 декабря

В Республике Беларусь - День юриста.

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Отмечается по решению 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года.

55 лет назад родилась Каас Патрисия, известная французская эстрадная певица и актриса.

6 декабря

125 лет назад родился Рыжий Николай Кирьянович, генерал-полковник артиллерии (1958). В 1923 году окончил Высшую артиллерийскую школу, в 1952 году Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. Участник советско-финляндской войны (1939-1940). В Великую Отечественную войну на Южном, Забайкальском фронтах: начальник артиллерии корпуса, армии, начальник артиллерии - заместитель командующего войсками фронта. Участник обороны Одессы, Севастополя, Керченско-Феодосийской десантной операции 1941-1942 годах, советско-японской войны (1945). В 1945-1965 годах командующий артиллерией военного округа. Умер в 1972 году.

100 лет назад родился Пещенко Андрей Семенович, Герой Советского Союза (1946). В Красной Армии с 1941 года. В Великую Отечественную войну с 1943 года на 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участник освобождения Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Командир звена штурмового авиаполка лейтенант Пещенко сделал 150 боевых вылетов. До 1962 года служил в Советской Армии. Умер в 2006 году.

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