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13 мая 2020, 07:00

Картина дня: проект указа о соцподдержке граждан, ситуация в экономике и майский снег

ВЧЕРА

Картина дня. 12 мая

Проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан обсудили у Президента Беларуси Александра Лукашенко. На доклад во Дворец Независимости были приглашены члены правительства и руководство Администрации Президента. Глава государства подчеркнул, что в нынешних эпидемиологических условиях главное отнюдь не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей. Президент напомнил о своем жестком требовании: в нынешних непростых условиях приложить максимум усилий для сохранения трудовых коллективов. Методом Беларуси по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства, отметил Александр Лукашенко. Президент поручил уделить особое внимание реабилитации и восстановлению пожилых людей после перенесенной коронавирусной инфекции.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Глава Всемирной организации здравоохранения попросил рассказать об обстановке, которая на сегодняшний день складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать.

Ситуация в экономике в I квартале 2020 года была управляемой, несмотря на внешние шоки, заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров, где рассматриваются итоги социально-экономического развития Беларуси в I квартале. Отдельным крупным предприятиям окажут точечную поддержку в условиях пандемии. Премьер-министр поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли мониторить цены на социально значимые товары и не допустить перебоев с импортом.

Создана межведомственная рабочая группа для подготовки проекта постановления Совета Министров и Национального банка "Об утверждении Антиинфляционной программы". Соответствующее решение закреплено распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 11 мая 2020 года №123р.

Иностранные инвесторы за январь-март 2020 года вложили $2,8 млрд инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков), сообщили в Национальном статистическом комитете.

Проект соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ может быть готов к подписанию в этом году. Такое мнение высказал министр иностранных дел Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое проходило в формате видеоконференции. Беларусь предлагает принять на уровне СНГ меры, направленные на защиту здоровья людей и поддержание стабильности экономики в условиях распространения коронавируса, по аналогии с тем, как это было сделано в ЕАЭС.

Танкер с нефтью для Беларуси от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco прибыл в порт Клайпеды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Церемония закладки первого камня на месте будущего строительства парка Sinomach "Факел" состоялась в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и руководство Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" протестировали беспилотный автобус на электрическом ходу. Это первый в нашей стране образец такого транспорта, сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

Фото <a href="https://www.mlyn.by/" target="_blank" rel="nofollow">"Млын"</a>
Фото "Млын"

Туристический бизнес рассчитывает на принятие нормативного правового акта об отсрочке возврата денег за путевки в ближайшее время, сообщила председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун.

"Минскоблимущество" разработало алгоритм предоставления поддержки в сфере арендных отношений.

МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров, на которые распространяется регулирование цен.

Центризбирком Беларуси создал внебюджетный фонд для дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение выборов Президента и обнародовал реквизиты соответствующего текущего (расчетного) банковского счета.

Депутаты готовят к первому чтению изменения в закон "О государственных символах Республики Беларусь". Планируется, что в приложении к нему появится эталонное изображение Государственного флага и еще три цветовые версии Государственного герба.

Национальное собрание Вьетнама передало Совету Республики 20 тыс. медицинских масок, сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

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Стоимость реставрации площади Победы в Минске превысила Br11 млн. Об этом сообщила начальник отдела искусств управления культуры Минского городского исполнительного комитета Наталья Смольская.

В Беларуси введен режим повышенной готовности системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Горячую воду в Минске отключать в мае не будут.

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В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Работа Республиканского центра национальных культур на современном этапе. Реализация запланированных проектов и планы на будущее". Начало в 11.00.

Совместный проект Министерства образования и Парка высоких технологий "Неделя Scratch" по 15 мая проходит в Беларуси.

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Знаменательные даты 14 мая

120 лет назад родился Жуковский Борис Елисеевич, русский театральный педагог, актер, профессор (1944), народный артист России (1955). С 1923 года актер Ленинградского академического театра им.А.Пушкина. В 1934-1937 годах художественный руководитель Белорусской студии при Центральном театральном училище в Ленинграде. Вел в студии занятия по мастерству актера. Лауреат Государственной премии СССР (1951). Умер в 1973 году.

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