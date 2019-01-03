Картина дня: проект указа по "дорожному сбору", марка к 100-летию БССР и ожидания белорусов от 2019 года

ВЧЕРА
Картина дня. 2 января
Утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.
Хоккейная команда главы государства Александра Лукашенко первый матч XV Рождественского турнира любителей на приз Президента Беларуси проведет 3 января против сборной Международной федерации хоккея (IIHF).
В Беларуси подготовлен проект указа "О платежах за участие в дорожном движении" - госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с физлиц предлагается отменить.
Единый налог по новым ставкам нужно будет платить с февраля. Разъяснения по новому Налоговому кодексу для физических лиц - плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц размещены на сайте Министерства по налогам и сборам.
Правительство установило новые цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию.
Определены показатели для оценки эффективности работы правительства и госорганов в 2019 году.
Церемония специального гашения почтовой марки "100 лет БССР" состоялась в Минске.
Белорусы встречали 2019 год с хорошим настроением и оптимизмом - опрос ИАЦ.
ИНФОГРАФИКА: ожидания белорусов от 2019 года
Перечень вакансий для минчан с 3 января доступен только на портале Государственной службы занятости.
Правила продажи товаров по подарочным сертификатам утверждены в Беларуси.
Молодежь должна больше внимания уделить родным местам. Такое напутствие дал первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк юным талантам Могилева - участникам рождественской встречи "Мечты сбываются", которая прошла сегодня в Республиканском доме молодежи в Минске.
Молодежи предлагают написать, какой они видят Беларусь через 10 лет.
В Год малой родины молодежь Могилевской области благоустроила 20 криниц.
Контроль за работой минских СДЮШОР после вмешательства прокуратуры усилят.
БЖД снизит цены на некоторые поезда 5-10 января в Россию.
Главная новогодняя ель Беларуси вошла в топ-5 самых высоких в СНГ.
Арина Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Шэньчжэне и сыграет с Марией Шараповой.
Александра Саснович победила четвертую ракетку мира Элину Свитолину в 1/8 финала теннисного турнира в Брисбене.
В Дании в результате железнодорожной аварии погибли шесть человек.
Более 30 человек числятся погибшими в результате ЧП в Магнитогорске.
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