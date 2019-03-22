Картина дня: проекты со "Штадлером", прогноз цен в строительстве и мероприятия весенних каникул

ВЧЕРА
Картина дня. 21 марта
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Петером Шпулером, председателем административного совета, владельцем компании "Штадлер Рейл Групп". Глава государства заявил, что реализация совместных проектов с такими известными в мире компаниями, как "Штадлер", серьезно поднимает имидж Беларуси. Группа компаний "Штадлер" окажет Беларуси содействие в продвижении на рынки Западной Европы грузовых вагонов, произведенных на Осиповичском заводе транспортного машиностроения, заявил Петер Шпулер. Он также отметил, что в Беларуси созданы очень благоприятные условия для ведения бизнеса.
Орденом Матери награждены 25 жительниц Гомельской и Гродненской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Румас: поставленные при создании ЕАЭС цели не утратили актуальность.
Парламентарии предлагают создать механизм зачисления в бюджет СГ доходов от союзной собственности.
В Министерстве промышленности Беларуси считают невыгодными условия доступа к российской господдержке для белорусско-российских сборочных производств. Об этом заявил министр промышленности Павел Утюпин на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике.
БелАЗ планирует в этом году поставить в Россию 5 беспилотных самосвалов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко обсудил с главой "Роскосмоса" расширение российско-белорусской орбитальной группировки.
Премьер-министр Грузии ознакомился с белорусской продукцией на выставке в Тбилиси.
Посольство Чехии в этом году реализует четыре проекта для углубления сотрудничества с Беларусью.
Дмитрий Крутой возглавил оргкомитет форума по китайско-белорусскому сотрудничеству.
В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год.
Жители Беларуси в 2019 году будут возмещать около 80,5% затрат на ЖКУ с учетом повышения тарифов с 1 января, сообщил заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства МАРТ Беларуси Дмитрий Бурдюгов.
ИНТЕРВЬЮ: Экономика, транспортная инфраструктура, жилье и спорт - Сивак рассказал о развитии Минска.
В Генеральной прокуратуре состоялась церемония вручения паспортов. Юным гражданам Беларуси предстоит приумножать достижения предыдущих поколений, заявил заместитель генерального прокурора Александр Лашин.
Мероприятия весенних каникул будут посвящены Году малой родины и II Европейским играм, сообщила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик.
"М@rt.контакт" закладывает основы будущего театрального искусства - Бондарь.
Учреждения культуры и образования в этом году получат более 600 пианино белорусского производства.
Многофункциональный культурно-развлекательный спортивный комплекс "Чижовка-Арена" с 1 мая начнет заключительный этап подготовки к старту II Европейских игр.
Оранжевый уровень опасности объявлен 22 марта в Беларуси из-за сильного ветра.
Соболенко и Мертенс победили на старте парного разряда турнира в Майами.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 22 марта
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Онлайн-конференция "Правоприменительная практика МАРТ в сфере пресечения нарушений антимонопольного законодательства" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00.
Национальный пресс-центр в 11.00 проведет выездное пресс-мероприятие: "Оказание круглосуточной специализированной экстренной стационарной медицинской помощи в мегаполисе: опыт Минска".
В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников бытового обслуживания населения Беларуси (24 марта) на тему: "Тенденции и перспективы развития сферы бытового обслуживания населения".
Акция "День памяти", приуроченная к 76-й годовщине хатынской трагедии, пройдет в мемориальном комплексе "Хатынь".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 23 марта
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В Республике Беларусь - День работников гидрометеорологической службы.
Всемирный метеорологический день.
120 лет назад родилась Галина (по мужу Александровская) Ольга Владимировна (г.п.Желудок Щучинского р-на Гродненской обл.), актриса, педагог, народная артистка Беларуси. Неповторимая исполнительница ролей гранд-дам - утонченных, гордых аристократок. Среди ролей: Мария Александровна ("Семья" И.Попова), Купавина ("Волки и овцы" А.Островского), Софья ("Последние" М.Горького) и др. Преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Выступала в периодической печати с воспоминаниями о деятелях белорусского театра, с рецензиями на спектакли, статьями-раздумьями о сущности актерского мастерства. Умерла в 1980 году.
80 лет назад родился Тищенко Борис Иванович (1939-2010), российский композитор, педагог, народный артист РСФСР. Автор симфонических, камерных и хоровых произведений, а также балетов "Двенадцать", "Ярославна" и др. Умер в 2010 году.
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