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Картина дня: проекты со "Штадлером", прогноз цен в строительстве и мероприятия весенних каникул

Общество 22.03.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 21 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Петером Шпулером, председателем административного совета, владельцем компании "Штадлер Рейл Групп". Глава государства заявил, что реализация совместных проектов с такими известными в мире компаниями, как "Штадлер", серьезно поднимает имидж Беларуси. Группа компаний "Штадлер" окажет Беларуси содействие в продвижении на рынки Западной Европы грузовых вагонов, произведенных на Осиповичском заводе транспортного машиностроения, заявил Петер Шпулер. Он также отметил, что в Беларуси созданы очень благоприятные условия для ведения бизнеса.

Александр Лукашенко и Петер Шпулер
Александр Лукашенко и Петер Шпулер

Орденом Матери награждены 25 жительниц Гомельской и Гродненской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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В Министерстве промышленности Беларуси считают невыгодными условия доступа к российской господдержке для белорусско-российских сборочных производств. Об этом заявил министр промышленности Павел Утюпин на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике.

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Фото посольства Беларуси в России
Фото посольства Беларуси в России

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Фото БелТПП
Фото БелТПП

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Александр Лашин вручает паспорт Ангелине Шедовой

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Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото Jimmie48 tennis photography
Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото Jimmie48 tennis photography

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Анонсы на 22 марта

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Онлайн-конференция "Правоприменительная практика МАРТ в сфере пресечения нарушений антимонопольного законодательства" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00.

Национальный пресс-центр в 11.00 проведет выездное пресс-мероприятие: "Оказание круглосуточной специализированной экстренной стационарной медицинской помощи в мегаполисе: опыт Минска".

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников бытового обслуживания населения Беларуси (24 марта) на тему: "Тенденции и перспективы развития сферы бытового обслуживания населения".

Акция "День памяти", приуроченная к 76-й годовщине хатынской трагедии, пройдет в мемориальном комплексе "Хатынь".

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Знаменательные даты 23 марта

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В Республике Беларусь - День работников гидрометеорологической службы.

Всемирный метеорологический день.

120 лет назад родилась Галина (по мужу Александровская) Ольга Владимировна (г.п.Желудок Щучинского р-на Гродненской обл.), актриса, педагог, народная артистка Беларуси. Неповторимая исполнительница ролей гранд-дам - утонченных, гордых аристократок. Среди ролей: Мария Александровна ("Семья" И.Попова), Купавина ("Волки и овцы" А.Островского), Софья ("Последние" М.Горького) и др. Преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Выступала в периодической печати с воспоминаниями о деятелях белорусского театра, с рецензиями на спектакли, статьями-раздумьями о сущности актерского мастерства. Умерла в 1980 году.

80 лет назад родился Тищенко Борис Иванович (1939-2010), российский композитор, педагог, народный артист РСФСР. Автор симфонических, камерных и хоровых произведений, а также балетов "Двенадцать", "Ярославна" и др. Умер в 2010 году.

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