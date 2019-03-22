Картина дня: проекты со "Штадлером", прогноз цен в строительстве и мероприятия весенних каникул

ВЧЕРА

Картина дня. 21 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Петером Шпулером, председателем административного совета, владельцем компании "Штадлер Рейл Групп". Глава государства заявил, что реализация совместных проектов с такими известными в мире компаниями, как "Штадлер", серьезно поднимает имидж Беларуси. Группа компаний "Штадлер" окажет Беларуси содействие в продвижении на рынки Западной Европы грузовых вагонов, произведенных на Осиповичском заводе транспортного машиностроения, заявил Петер Шпулер. Он также отметил, что в Беларуси созданы очень благоприятные условия для ведения бизнеса.

Александр Лукашенко и Петер Шпулер

Орденом Матери награждены 25 жительниц Гомельской и Гродненской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Румас: поставленные при создании ЕАЭС цели не утратили актуальность.

Парламентарии предлагают создать механизм зачисления в бюджет СГ доходов от союзной собственности.

В Министерстве промышленности Беларуси считают невыгодными условия доступа к российской господдержке для белорусско-российских сборочных производств. Об этом заявил министр промышленности Павел Утюпин на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике.

БелАЗ планирует в этом году поставить в Россию 5 беспилотных самосвалов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко обсудил с главой "Роскосмоса" расширение российско-белорусской орбитальной группировки.

Фото посольства Беларуси в России

Премьер-министр Грузии ознакомился с белорусской продукцией на выставке в Тбилиси.

Фото БелТПП

Посольство Чехии в этом году реализует четыре проекта для углубления сотрудничества с Беларусью.

Дмитрий Крутой возглавил оргкомитет форума по китайско-белорусскому сотрудничеству.

В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год.

Жители Беларуси в 2019 году будут возмещать около 80,5% затрат на ЖКУ с учетом повышения тарифов с 1 января, сообщил заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства МАРТ Беларуси Дмитрий Бурдюгов.

ИНТЕРВЬЮ: Экономика, транспортная инфраструктура, жилье и спорт - Сивак рассказал о развитии Минска.

В Генеральной прокуратуре состоялась церемония вручения паспортов. Юным гражданам Беларуси предстоит приумножать достижения предыдущих поколений, заявил заместитель генерального прокурора Александр Лашин.

Александр Лашин вручает паспорт Ангелине Шедовой

Мероприятия весенних каникул будут посвящены Году малой родины и II Европейским играм, сообщила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик.

"М@rt.контакт" закладывает основы будущего театрального искусства - Бондарь.

Учреждения культуры и образования в этом году получат более 600 пианино белорусского производства.

Учащаяся 4 класса София Шинкевич и преподаватель по классу фортепиано Галина Федосенко

Многофункциональный культурно-развлекательный спортивный комплекс "Чижовка-Арена" с 1 мая начнет заключительный этап подготовки к старту II Европейских игр.

Оранжевый уровень опасности объявлен 22 марта в Беларуси из-за сильного ветра.

Соболенко и Мертенс победили на старте парного разряда турнира в Майами.

Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото Jimmie48 tennis photography

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 марта

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Онлайн-конференция "Правоприменительная практика МАРТ в сфере пресечения нарушений антимонопольного законодательства" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00.

Национальный пресс-центр в 11.00 проведет выездное пресс-мероприятие: "Оказание круглосуточной специализированной экстренной стационарной медицинской помощи в мегаполисе: опыт Минска".

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников бытового обслуживания населения Беларуси (24 марта) на тему: "Тенденции и перспективы развития сферы бытового обслуживания населения".

Акция "День памяти", приуроченная к 76-й годовщине хатынской трагедии, пройдет в мемориальном комплексе "Хатынь".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 марта

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В Республике Беларусь - День работников гидрометеорологической службы.

Всемирный метеорологический день.

120 лет назад родилась Галина (по мужу Александровская) Ольга Владимировна (г.п.Желудок Щучинского р-на Гродненской обл.), актриса, педагог, народная артистка Беларуси. Неповторимая исполнительница ролей гранд-дам - утонченных, гордых аристократок. Среди ролей: Мария Александровна ("Семья" И.Попова), Купавина ("Волки и овцы" А.Островского), Софья ("Последние" М.Горького) и др. Преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Выступала в периодической печати с воспоминаниями о деятелях белорусского театра, с рецензиями на спектакли, статьями-раздумьями о сущности актерского мастерства. Умерла в 1980 году.

80 лет назад родился Тищенко Борис Иванович (1939-2010), российский композитор, педагог, народный артист РСФСР. Автор симфонических, камерных и хоровых произведений, а также балетов "Двенадцать", "Ярославна" и др. Умер в 2010 году.

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