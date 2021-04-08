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08 апреля 2021, 07:00

Картина дня: прогноз изменения цен, Аллея памяти как главное дело жизни и апрельский снегопад

ВЧЕРА

Картина дня. 7 апреля

Депутаты поддержали поправки в законопроект о соцнормативах и минимальной заработной плате. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о селекции и семеноводстве сельхозрастений. Депутаты приняли в первом чтении законопроект о дорожном движении.

Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании.

Фото из архива
Фото из архива

В Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы сохранена социальная направленность. Появился новый раздел, касающийся развития системы санаторно-курортного лечения детей. Об этом сообщил журналистам начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Сергей Шпарло перед заседанием круглого стола в Палате представителей на тему "Чернобыль 35 лет спустя: итоги и проблемы". Законодательство в части социальной защиты пострадавших от аварии на ЧАЭС граждан и правового режима территорий, подвергшихся загрязнению, на современном этапе не нуждается в изменении, заявил Николай Васильков.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

"Самое главное, что это свое, национальное!" - как "Патриоты Беларуси" побывали во Дворце Независимости

КОММЕНТАРИЙ: "Большая игра" 2.0 в Азии: ставки повышаются

В международном бизнес-сообществе сложилось устойчивое мнение, что в Беларуси существует довольно комфортная среда для жизни и работы. Такое мнение аналитика Белорусского института стратегических исследований Виталия Демирова размещено на сайте БИСИ.

Виталий Демиров. Фото БИСИ
Виталий Демиров. Фото БИСИ

При интерпретации истории ради сиюминутных политических целей нельзя пересекать общепризнанные красные линии. Об этом в статье на сайте Белорусского института стратегических исследований пишет его аналитик, кандидат исторических наук Игорь Валаханович.

Группа высокого уровня Совета Министров Союзного государства согласовала балансы поставок белорусских автомобилей, тракторов и другой техники в Россию. Об этом сообщил по итогам заседания государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Тарифы на сотовую связь между Беларусью и РФ уже снижены в 7 раз, окончательно роуминг отменят до конца текущего года.

Экспортный потенциал Беларуси представлен на форуме "ТаджБелАгро" в Душанбе.

Великобритания и Китай стали самыми быстрорастущими рынками сбыта пиломатериалов через БУТБ.

Проезд в общественном транспорте, интернет, ЖКУ - опубликован прогноз изменения цен.

Фото из архива
Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Как успешная бизнес-леди из Бреста разрывает шаблоны и сохраняет память о героях войны

По новой программе "Семейный капитал" почти 15 тыс. многодетных семей открыли депозиты.

В медучреждения Минска и областей поступили 100 тыс. доз вакцины "Спутник V".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1278 пациентов с COVID-19, выписаны 1243.

Фото из архива
Фото из архива

В Национальном аэропорту Минск можно будет сделать тест на COVID-19 по предварительной записи.

Исследование белорусского онколога Дениса Бородина стало лучшим на конкурсе молодых ученых СНГ.

МВД считает нецелесообразным снижение возраста для получения водительских прав.

Сертификаты соответствия на услуги автошкол будут переоформляться до 1 марта 2022 года.

Фото из архива
Фото из архива

Комплексное транспортное решение: по Минску начнут ездить автобусы МАЗ третьего поколения.

ФОТОФАКТ: Система навигации для слабовидящих появилась на ж/д вокзале Минск-Пассажирский

ФОТОФАКТ: В Могилеве в разгар весны выпал снег

Хоккеисты "Юности" стали десятикратными чемпионами Беларуси.

Екатерина Галкина выиграла две медали на турнире по художественной гимнастике в Софии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 апреля

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Философия востребованная жизнью", приуроченную к 90-летию Института философии Академии наук Беларуси. Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "О ходе подготовки и проведении XXХ Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Лесной фонд Беларуси. Наведение порядка на территории лесных угодий и их благоустройство". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 апреля

200 лет назад родился Бодлер Шарль, французский поэт и искусствовед. Автор сборника "Цветы зла". Умер в 1867 году.

100 лет назад родился Царев Алексей Андреевич (г.Кемерово, Россия), белорусский и российский актер, заслуженный артист Беларуси (1968). Работал в российских театрах. С 1953 года в Гродненском областном драматическом театре. Создал ряд запоминающихся образов в спектаклях классического и национального репертуара. Среди них: Терешка ("Трибунал" А.Макаенка), Кулигин ("Гроза" А.Островского), Таланов ("Нашествие" Л.Леонова) и др. Умер в 1978 году.

95 лет назад родился Сафонов Всеволод Дмитриевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Солдаты", "Тишина", "Щит и меч", "Белорусский вокзал". Умер в 1992 году.

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