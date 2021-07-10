Картина дня: проводы олимпийцев, развитие сферы перевозок и последние штрихи к "Славянскому базару"

ВЧЕРА

Картина дня. 9 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокую значимость спортивных достижений не только для самих спортсменов, но и для государства, в том числе в политическом аспекте. Об этом он заявил на торжественных проводах белорусской спортивной делегации на XXXII летние Олимпийские игры.

Настрой боевой - участники белорусской делегации поделились эмоциями в преддверии Олимпиады.

Во время церемонии

Белорусские спортсмены приложат все силы, чтобы показать на Олимпийских играх в Токио максимальный результат. Об этом заявил капитан белорусской спортивной делегации Иван Тихон во время торжественных проводов белорусских спортсменов на ХХХII летние Олимпийские игры.

Быстрые, сильные, ловкие. Олимпийские чемпионы и призеры разных лет - собрали фотоподборку.

Леонид Тараненко, тяжелая атлетика, чемпион XXII летних Олимпийских игр Москва-1980

Круглосуточный военно-патриотический лагерь "Доблесть" открылся на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД. Участие в торжественном митинге по случаю открытия приняла председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Военно-патриотическое воспитание - прежде всего любовь к своей Родине, заявила Наталья Кочанова.

Беларусь и Республика Корея создали совет делового сотрудничества. Соответствующий протокол подписали председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и президент Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Ку Джа Ель на инаугурационной сессии, которая прошла в режиме видеоконференции.

Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ, оказанием давления на Организацию и на отдельные государства. Об этом заявили в пресс-службе МИД Беларуси, отвечая на вопрос относительно того, что в последнее время все чаще появляются противоречивые заявления отдельных политиков и публицистов по вопросу происхождения коронавируса, выдвигаются конспирологические теории.

Коллективный Запад уже проиграл игру за Беларусь и оказался бессилен в своем стремлении ее прогнуть под себя. Об этом заявил кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

Николай Щекин. Фото из личного архива

Цифровизация, IT-технологии и здоровая конкуренция - Авраменко о развитии сферы перевозок пассажиров.

МАГАТЭ завершило миссию по вопросам физзащиты объектов использования атомной энергии в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1250 пациентов с COVID-19, выписаны 1335.

Фото из архива

В Беларуси 9 июня завершилась регистрация на ЦТ в резервные дни.

ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"

Конкурс барабанщиц, экскурсии и фест уличного искусства - Витебск готовится к "Славянскому базару"

Музей утюга создали на цокольном этаже Коссовского дворца.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10-11 июля

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Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") пройдет 10-11 июля в агрогородке Александрия Шкловского района.

Республиканский тематический праздник "День открытых дорог", посвященный 85-летию со дня образования Госавтоинспекции, пройдет 10 июля в Александрии.

Итоги семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" подведут в рамках официальной программы республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей").

Праздник единства народного творчества, фольклора и природы "Августовские берега" пройдет 11 июля у шлюза Домбровка. На мероприятии можно будет опустить на воду купальский венок, найти чарующую "папараць-кветку", прыгнуть через костер, поучаствовать в крапивных боях, исполнить народные песни и танцы, а также принять участие в театрализованном представлении с элементами старинных купальских обрядов вместе с лучшими фольклорными коллективами Гродненского района.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

11 июля

В Республике Беларусь - День работников налоговых органов.

Всемирный день народонаселения.

110 лет назад родился Чабор Янка (наст. Потапович Иван Степанович), белорусский писатель. В 1931 году окончил Виленскую гимназию, учился в Виленском университете. Один из инициаторов создания Литературного фронта крестьянско-рабочих писателей, участник национально-освободительной борьбы в Западной Беларуси. Занимался культурно-просветительской работой, организацией кооперативного движения на селе. Писал стихи публицистического и нравственно-воспитательного характера. Печатался в "Беларускай газеце", "Літаратурнай старонцы" (ее редактор). В 1934 году осужден и приговорен к 5 годам тюремного заключения. В 1936 году амнистирован. Умер в 1943 году.

12 июля

90 лет назад родился Кубарев Вячеслав Георгиевич (Кировская обл., Россия), белорусский художник кино, живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (1981). В 1963 году окончил Всесоюзный институт кинематографии. Работал на киностудии "Беларусьфильм". Художник-постановщик фильмов "Москва-Генуя", "Альпийская баллада", "Пойти и не вернуться", "Время-Не-Ждет", "Государственная граница" и др. Автор многих живописных картин и пейзажей. Умер в 1995 году.

80 лет назад родился Слука Олег Георгиевич, белорусский историк, журналист, государственный деятель, доктор исторических наук (1986), профессор (1989). В 1968 году окончил БГУ, работает в нем. Исследует историю, теорию и практику средств информации, проблемы формирования национальной идеи, теорию методологии белорусской государственности. Автор учебного пособия "Белорусская журналистика".

75 лет назад родилась Толкунова Валентина Васильевна, российская эстрадная певица, народная артистка России (1987). Первая исполнительница посвященных ей песен и вокальных циклов, монооперы "Русские женщины" И.Катаева на стихи Н.Некрасова. В репертуаре были русские народные песни. Лауреат 1-й премии Всесоюзного телеконкурса "С песней по жизни" (1973). Умерла в 2010 году.

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