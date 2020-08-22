Картина дня: рабочая поездка Президента, обращение к парламентариям ЕС и итоги вступительной кампании

ВЧЕРА

Картина дня. 21 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил агрокомбинат "Дзержинский". Главе государства доложили о завершении уборочной кампании, работе предприятия и перспективах его развития. Президент назвал агрокомбинат "Дзержинский" хорошим примером модернизации села и сельского хозяйства. Глава государства во время общения с работниками агрокомбината высказался о ситуации, которая складывается внутри и вокруг Беларуси, а также о роли в этих процессах стран Запада. Президент также отметил, что ситуация в стране политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофичную. Против Беларуси действуют несколько центров сил, где осели "правительства в изгнании". Александр Лукашенко высказался о ситуации вокруг Купаловского театра и прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока - теми, кто отвечает за поддержание правопорядка в стране и реагирование на внешние угрозы.

Александр Лукашенко во время встречи

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов всех государств - членов Европейского союза. Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евроатлантических чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси, что недопустимо и противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права.

Фото из архива

Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России призвал мировое сообщество уважать суверенный выбор белорусского народа. Об этом говорится в заявлении Совета, опубликованном на сайте Госдумы РФ.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министры во время разговора подробно обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации внутри Беларуси, а также о реакции западных партнеров и взаимодействии в рамках ОБСЕ.

Сергей Лавров и Владимир Макей. Фото из архива

Министр иностранных дел Владимир Макей обратился с заявлением к главам МИД стран ЕС в связи с многочисленными заявлениями последних в отношении Беларуси.

Предлагаемые меры по отказу от продукции госпредприятий и неуплате налогов - это экономическое самоубийство, они негативно скажутся на жизни каждого человека, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Николай Снопков

Генпрокуратура о политизированных забастовках: невыход на рабочее место является прогулом.

Участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно, заявил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк.

Александр Конюк. Фото из архива

Генпрокуратура предлагает ввести в КоАП наказание в виде общественных работ.

Продолжается расследование уголовного дела о блокировании транспортных коммуникаций в ночь с 10 на 11 августа в Минске, сообщили в Следственном комитете. ГАИ будет передавать в органы следствия информацию о лицах, блокирующих движение транспорта.

Фото из архива

МВД рассказало о проверке обращений об исчезновении граждан. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Правительство назначило представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

Наблюдательный совет ОАО "АСБ Беларусбанк" возглавил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой.

В атомной энергетике разработаны технологии для надежной эксплуатации АЭС. Такое мнение высказал заместитель директора Научно-технического центра безопасности ядерных технологий (Казахстан) кандидат физико-математических наук Александр Клепиков.

Фото из архива

В Минске определили топ-10 крупнейших налогоплательщиков в январе-июле 2020 года.

Единую образовательную платформу дистанционного обучения планируют внедрить в Беларуси в начале 2021/2022 учебного года, сообщил министр образования Игорь Карпенко. Сертификаты готовности к новому учебному году получили почти 90% школ. Министр считает необходимым прекратить буллинг и нападки на учителей.

Игорь Карпенко во время педсовета

Около 26,3 тыс. абитуриентов зачислено в вузы на бюджетную форму получения образования, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Более 24,5 тыс. человек подали заявления в ссузы на бюджет, 12 тыс. - на платное.

Школа - это не политическая площадка, а храм науки. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА, обсуждая поствыборные прецеденты в некоторых учреждениях образования страны, поделилась участник августовского педсовета Гомельской области, учитель белорусского языка и литературы гимназии №1 Жлобина Наталия Смарцелова.

Фото из архива

В Беларуси выздоровели и выписаны 68 256 пациентов с COVID-19.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22-23 августа

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Помидорная столица Гродненской области город Ивье 22 августа приглашает гостей на брендовый праздник "Ивьевский помидор".

В городском поселке Краснополье Могилевской области 22 августа пройдет III региональный фестиваль народных промыслов и ремесел "Краснапольскі глечык".

В Ляховичах 22 августа пройдет 19-й районный праздник фольклорного искусства "З крыніц спрадвечных".

Универсальные ярмарки выходного дня 22-23 августа пройдут в Гомеле.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

23 августа

В Республике Беларусь - День работников государственной статистики.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

24 августа

115 лет назад родился Мордвилко Аркадий Петрович, белорусский писатель, критик, переводчик, кандидат филологических наук (1956). В 1933 году был репрессирован. С 1935 года жил в Ташкенте. Работал в Среднеазиатском университете, Ташкентском педагогическом институте, Республиканском институте русского языка и литературы. Публиковал стихотворения, рассказы, очерки, рецензии. Автор книг "Очерки русской фразеологии", "Как быстрее освоить значение английских слов" и др. На белорусский язык переводил с английского, русского и узбекского языков. Умер в 1986 году. Реабилитирован в 1988 году.

75 лет назад родилась Никанчик Светлана Владимировна, белорусская актриса. В 1969 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Белорусском театре им.Я.Коласа, Брестском областном драматическом театре, Белорусском республиканском театре юного зрителя. Среди ролей: Ирина ("Третья патетическая" Н.Погодина), Елена ("Мещане" М.Горького), Нина Заречная ("Чайка" А.Чехова) и др.

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