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Общество
13 ноября 2020, 07:00

Картина дня: работа аграрного сектора, отправка призывников в войска и масочный режим в Минске

ВЧЕРА

Картина дня. 12 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и заместителя премьер-министра Александра Cубботина. В первую очередь глава государства затронул вопросы завершения уборочной кампании. Президент поинтересовался итогами работы аграрного сектора за текущий год, финансовыми показателями сельскохозяйственных предприятий. Также Александр Лукашенко затронул тему сохранности урожая и поставки продукции в магазины.

Во время доклада
Во время доклада

В Беларуси будет обеспечено наличие в торговых сетях всей линейки продуктов питания по приемлемым ценам, заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин по итогам доклада Президенту.

Фото из архива
Фото из архива

Премьер-министр Роман Головченко обсудил с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым вопросы торгово-экономического сотрудничества. Во время встречи премьер-министр отметил позитивную динамику роста взаимной торговли двух стран. По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Азербайджаном вырос более чем в 2,5 раза и составил около $315 млн.

Роман Головченко. Фото из архива
Роман Головченко. Фото из архива

Более 450 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) принято в Беларуси с начала года.

В Беларуси началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в войска.

Авиарейсы по маршруту Пекин - Минск - Пекин приостановлены до 23 ноября.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси на 12 ноября выздоровели и выписаны 92 843 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси передал системе здравоохранения нашей страны новую партию оборудования для диагностики и лечения COVID-19 - тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции и пульсоксиметры.

В Минске вводится обязательный масочный режим.

Проблем с приобретением масок в Минске не возникнет в связи с введением обязательного масочного режима, сообщила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак. Ответственность за выполнение масочного режима возлагается на руководителей объектов, отметила Светлана Ермак.

ФОТОФАКТ: Минск переходит на масочный режим.

На сегодня процент отсутствующих по причине ОРВИ (в том числе гриппа и инфекции COVID-19) в учреждениях образования республики в среднем составляет от 1% до 11%.

Коэффициенты, применяемые при определении размера платы за пользование арендным жильем, установлены в столице.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 ноября

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Министр связи и информатизации Константин Шульган проведет в Совете Министров прием граждан. Прием пройдет с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Начало в 11.00.

Республиканская универсальная ярмарка "Славянский гостинец" пройдет в Светлогорске. В Светлогорском центре культуры производители и предприниматели со всех регионов страны представят широкий ассортимент товаров. Время работы ярмарки с 10.00 до 15.00.

Выставочный проект "Победили вместе. Фронтовые письма как послание из прошлого", посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, презентуют в Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 ноября

Всемирный день борьбы с диабетом.

115 лет назад родился Василек Михась (наст.Костевич Михаил Осипович), белорусский поэт. Был литературным сотрудником журнала "Маланка", организовывал кружки Товарищества белорусской школы. Писал сатирические стихи, стихи-гимны, эпитафии. Автор сборников гражданской лирики "Шум боровой" и "С крестьянских нив", в которых поэтизировал освободительную борьбу народа. За революционную деятельность и национально-освободительный характер произведений преследовался польскими властями. В 1939 году мобилизован в польскую армию, попал в немецко-фашистский плен, откуда в августе 1941 года бежал на родину. Был секретарем Скидельского подпольного антифашистского комитета, сотрудничал в партизанской печати. Умер в 1960 году.

70 лет назад родился Кин-Каминский Владимир Тадеушевич , белорусский актер. В 1972 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Национальном академическом театре имени Я.Купалы. Творчеству В.Кин-Каминского были присущи мастерство перевоплощения, поиск выразительных сцен, красок, импровизация. Среди ролей: Драгун ("Порог" А.Дударева), Мужик ("Страсти по Авдею" В.Бутромеева), Сержант ("Цинковые мальчики" С.Алексиевич) и др. Работал на сценах Республиканского театра белорусской драматургии и в драматическом театре в Белостоке. Лауреат Государственной премии Беларуси (1993). Умер в 1995 году.

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