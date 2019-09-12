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12 сентября 2019, 07:00

Картина дня: работа агросервиса, использование электронных денег и как пройти перепись по интернету

ВЧЕРА

Картина дня. 11 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагедии в Кербеле.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с первым заместителем министра иностранных дел Ирака Низаром аль-Хайраллой, находящимся в Беларуси с рабочим визитом. Владимир Макей подчеркнул готовность Беларуси участвовать в государственных программах Ирака по восстановлению экономики и инфраструктуры, поставлять для этих целей технику, оборудование и технологии.

Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Болгарией в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с заместителем министра иностранных дел Болгарии Петко Дойковым.

Совмин установил порядок определения крупного размера наркотических средств и психотропных веществ.

В Беларуси предлагается расширить возможности использования электронных денег. Соответствующий проект постановления Совета Министров и Национального банка вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Региональные советы по развитию предпринимательства будут работать по единым правилам. Это поможет эффективнее решать проблемные вопросы предпринимателей на региональном уровне, сообщили в пресс-службе Министерства экономики, комментируя постановление Совета Министров от 9 сентября 2019 года №604.

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА отметила, что Белстат рассчитывает переписать максимальное количество граждан с помощью внедренных инноваций, и рассказала о том, какой процент можно считать отличным результатом. Тестирование оборудования для проведения переписи начнется на этой неделе. Белстат показал, как пройти перепись по интернету. Инна Медведева рассказала о том, как не стать жертвой мошенников, которые притворяются переписчиками.

Центризбирком считает, что во время парламентской избирательной кампании, которая проходит в Беларуси, будет достаточно большое количество потенциальных кандидатов в депутаты. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина перед семинаром-совещанием в Гомельском облисполкоме.

Предприятия агросервиса должны предлагать полный комплекс услуг для сферы АПК. Такую задачу обозначил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун во время выездного заседания совета республиканского объединения "Белагросервис" в Гомельском районе. По мнению Владимира Гракуна, в настоящее время служба агросервиса выходит на новый уровень. Трехуровневую специализацию предприятий агросервиса развивают в Гомельской области.

В Оршанском районе к концу года планируют запустить крупный молочно-товарный комплекс.

ЕБРР рассматривает возможность участия в финансировании реконструкции и модернизации 12 региональных мостов в Беларуси и участка дороги М3 Минск - Витебск.

Вложенные в модернизацию цементных заводов государственные средства не принесли должной отдачи, заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов на заседании коллегии ведомства. Работа по снижению затрат и себестоимости продукции в цементной отрасли ведется недостаточно эффективно, заявил заместитель председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) оценит перспективы использования в Беларуси возобновляемых источников энергии.

Проект национальной стратегии в интересах пожилых граждан поступит на обсуждение в октябре-ноябре, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Кананович.

Фото из архива
Фото из архива

ПРООН в Беларуси планирует развивать проект по изучению влияния климата на здоровье пожилых людей.

Лауреаты конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" награждены в Минске.

Паспорта готовности к отопительному сезону уже получили 68,3% потребителей тепловой энергии, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

Температурные рекорды побиты 10 сентября в городах Витебской, Гомельской и Могилевской областей, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Подростка приговорили к 13 годам колонии за убийство учителя и ученика в Столбцах.

Сборная МВД Беларуси завоевала золотые награды на III Международном турнире по стрельбе из служебного оружия среди полицейских.

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации оценил стадион "Динамо": нет более красивой арены.

Фристайлист Антон Кушнир завершил карьеру и стал тренером национальной команды Казахстана, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Александр Макрицкий стал новым главным тренером минской "Юности".

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Национальный пресс-центр организует выездное пресс-мероприятие: "Современные технологии выращивания, защиты и использования лесных ресурсов в Республике Беларусь", приуроченное ко Дню работников леса.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "О ходе избирательной кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь".

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "О начале работы Белорусского промышленно-инвестиционного форума 2019".

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Инновационные технологии в спорте высоких достижений".

Национальный академический концертный оркестр Беларуси проведет в агрогородке Залесье VI Праздник камерной музыки "Вяртанне Паўночных Афін" по случаю 254-й годовщины со дня рождения знаменитого композитора Михала Клеофаса Огинского.

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110 лет назад родился Прокопов Петр Ефимович (д.Старая Милеевка Могилевского р-на), белорусский ученый в области общего земледелия и растениеводства, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. С 1950 года заместитель начальника управления Министерства сельского хозяйства БССР, с 1953-го заведующий отделом БелНИИ земледелия, с 1961-го начальник управления сельскохозяйственной науки и пропаганды Министерства сельского хозяйства БССР, с 1969-го заведующий отделом севооборотов и обработки почв, с 1974-го научный консультант БелНИИ земледелия Министерства сельского хозяйства БССР. Автор более 100 научных работ, в том числе 5 монографий. Разработал и внедрил в сельскохозяйственное производство наиболее рациональные севообороты и эффективные приемы обработки дерново-подзолистых почв Беларуси. Обобщил результаты исследований по применению в условиях Беларуси промежуточных культур и занятых паров. Умер в 1980 году.

105 лет назад родился Евраев Рувим Янкелевич (г.Мариуполь, Украина), артист оперы, заслуженный артист Беларуси. В 1945-1970 годах солист, с 1963-го одновременно ассистент режиссера Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди ролей: ефрейтор Липке, Марек ("Девушка из Полесья", "Алеся" Е.Тикоцкого), Степан ("Ясный рассвет" А.Туренкова) и др. Умер в 1987 году.

95 лет назад родился Жарр Морис, французский музыкант и композитор. Автор балетов "Собор Парижской богоматери", "В честь Айседоры" и др. За музыку к кинофильмам "Лоуренс Аравийский", "Доктор Живаго", "Поездка в Индию" был трижды удостоен премии Оскар. Умер в 2009 году.

75 лет назад родился Лобанок Алесь Иванович (г.Минск), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси. С 1970 года в Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Среди ролей: Володька ("Трибунал" А.Макаенка), Закружный ("Тревога" А.Петрашкевич), Хорст ("История греха" по С.Жеромскому") и др. Умер в 2005 году.

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