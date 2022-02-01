Картина дня: работа банковской сферы, указ о повышении пенсий и обновленный Кодекс об образовании

ВЧЕРА

Картина дня. 31 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает успешную работ банковской сферы страны по итогам 2021 года. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом председателя правления Национального банка Павла Каллаура и помощника Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского. Президент подчеркивает, что главная задача Национального банка и правительства заключается в выполнении намеченных планов в сфере экономического развития страны. Александр Лукашенко намерен ознакомиться с работой крупных белорусских компаний в условиях санкций. Президент поручил правительству при необходимости реализовать в отношении Литвы ряд ответных мер, если литовская сторона откажется пропускать белорусские грузы.

Национальный банк ожидает замедления инфляции во второй половине этого года. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Нацбанк прокомментировал планы по изменению ставки рефинансирования. Национальный банк отмечает спокойную ситуацию на депозитном рынке. Наблюдается прирост вкладов как в национальной, так и в иностранной валютах.

Павел Каллаур

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым утверждается новая редакция Кодекса об образовании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Правила приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, а также Правила приема лиц для получения среднего специального образования. Глава государства подписал соответствующий указ №23.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №24 "О повышении пенсий". В результате перерасчета с 1 марта 2022 года пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.

Фото из архива

Внешний госдолг Беларуси в 2021 году уменьшился на 1,9% до $18,2 млрд.

Форум регионов, экспорт и туризм: в Гродно обсудили сотрудничество области с Россией.

Машиностроение, профилактика COVID-19: научные разработки Беларуси презентуют на выставке в Дубае.

Около 47% минчан прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1965 пациентов с COVID-19, выписаны 1514.

ФОТОФАКТ: На киностудии "Беларусьфильм" сдали сериал "Пламя под пеплом"

Во время сдачи фильма

Названы самые популярные имена новорожденных минчан в 2021 году.

Снежная погода сохранится в Беларуси на этой неделе.

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Выездное мероприятие "Открытие выставочного проекта "Символы блокадного Ленинграда" состоится в Музее истории Великой Отечественной войны (г.Минск, пр.Победителей, 8). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню водно-болотных угодий (2 февраля), на тему "Актуальные экологические вопросы современности и пути их решения". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 февраля

Всемирный день водно-болотных угодий.

65 лет назад родился Лелявский Алексей Анатольевич (г.Минск), белорусский режиссер театра кукол, заслуженный деятель искусств Беларуси (2014). С 1982 года главный режиссер театров кукол Могилевского областного, с 1986 года - Белорусского государственного. Значительное место в творчестве режиссера занимают современные инсценировки детской классики. Среди постановок: "Винни-Пух и все, все, все...", "Дед и Журавль", "Веселый цирк" и др.

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