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Новости
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08:26 Метания рыбацкого сапога и пенная вечеринка - праздник моря отметят на Августовском канале Регионы
08:13 Межотраслевую ярмарку вакансий проведут в Барановичах 5 августа Регионы
08:04 Кулинаров, шорников и кузнецов соберет фестиваль народных промыслов и ремесел в Краснополье Регионы
07:52 Пожар на пилораме в Барановичском районе уничтожил 60 куб.м дров Происшествия
07:45 За неделю в мире коронавирусом заразились более 4 млн человек В мире
07:38 Гребчиха-байдарочница Марина Литвинчук выступит в полуфинале ОИ на дистанции 500 м Спорт
07:36 Американка Сидни Маклафлин на ОИ установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами Спорт
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07:00 Картина дня: работа школьных базаров, встреча олимпийского чемпиона и ЗОЖ для крепкого иммунитета Общество
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03.08.21 22:29 В странах Африки число заразившихся коронавирусом превысило 6,7 млн В мире
03.08.21 21:54 В Дании более 40% детей в возрасте 12-15 лет получили первую прививку от COVID-19 В мире
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03.08.21 21:18 При стрельбе возле Пентагона погиб полицейский В мире
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Общество
04 августа 2021, 07:00

Картина дня: работа школьных базаров, встреча олимпийского чемпиона и ЗОЖ для крепкого иммунитета

ВЧЕРА

Картина дня. 3 августа

На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок от журналистов, медийщиков и частных лиц.

Александр Лукашенко. Фото из архива
Александр Лукашенко. Фото из архива

Министерство иностранных дел Беларуси назвало голословными и противоречащими действительности обвинения представителей Европейского союза в адрес страны в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза журналистам, размещенном на сайте ведомства. Беларусь и многие государства Европы ощущают рост миграционных потоков, но стонет и требует солидарности только Литва.

Анатолий Глаз. Фото из архива
Анатолий Глаз. Фото из архива

В Минске прошли официальные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Бектановым. В ходе встречи Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Казахстаном и Беларусью и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021".

Фото Министерства обороны
Фото Министерства обороны

КОММЕНТАРИЙ: Отношение белорусов к протестам и санкциям - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Беларуси Се Сяоюном. Владимир Кухарев и Се Сяоюн обсудили ранее подписанные соглашения о сотрудничестве между Минском и городами Китайской Народной Республики.

БУТБ впервые провела сделку по продаже круглого леса из Евросоюза.

Более 400 школьных базаров будут работать в Беларуси в преддверии нового учебного года. Об этом сообщил на пресс-конференции "Школьные базары - 2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж" начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало. "Беллегпром" к новому учебному году обновил школьный ассортимент на 60%. Расширенная продажа товаров для школьников продлится в Минске до 1 сентября.

Фото из архива
Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Почти 18% минчан имеют эндокринную патологию - при COVID-19 их риски возрастают

КОММЕНТАРИЙ: Кулинарные изыски против крепкого иммунитета - что выберете вы?

За сутки в Беларуси зарегистрирован 581 пациент с COVID-19, выписаны 419.

Фото из архива
Фото из архива

БГУ проведет допнабор на бюджетную форму получения образования.

ФОТОФАКТ: Олимпийский чемпион Токио-2020 Иван Литвинович прилетел в Беларусь

Иван Литвинович
Иван Литвинович

Женщины-комбайнеры Шкловского района принимали подарки и поздравления от Белорусского союза женщин.

Первый самолет авиакомпании Avia Traffic Company прибыл из Бишкека в Минск.

Пожароопасная обстановка в лесном фонде Беларуси стабилизировалась, сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

В Витебской области из-за непогоды зафиксировано 45 случаев падения деревьев. Самые большие разрушения зафиксированы на Россонщине.

РЕПОРТАЖ: Как жители Могилевского района Илье-громовержцу жертву приносили и зачем хлеб с солью в реке топили

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 августа

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика заболеваний бешенством среди диких и домашних животных. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 августа

125 лет назад родился Маркевич Леонид Алексеевич (г.Вильно), белорусский композитор и дирижер, заслуженный артист Беларуси (1944). В 1921-1928 годах дирижер БГТ-1, в 1929-1965 годах заведующий музыкальной частью, дирижер Белорусского театра им.Я.Коласа. Автор музыки к спектаклям "Кастусь Калиновский" Е.Мировича, "Свадьба" В.Горбацевича и др. Умер в 1980 году.

75 лет назад родился Мищенчук Владимир Андреевич (д.Воловель Дрогичинского р-на Брестской обл.), белорусский актер и педагог, профессор (2000), заслуженный артист Беларуси (1977). В 1968 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Гродненском областном драматическом театре. С 1985 года заведующий кафедрой, с 1990 года декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств. Среди ролей: Быковский ("Павлинка" Я.Купалы), Нестерка (одноименная пьеса В.Вольского), Земцов ("Жестокие игры" А.Арбузова) и др. Снялся в фильмах "Водитель автобуса", "Приступить к ликвидации", "Безымянная высота" и др.

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