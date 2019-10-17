Картина дня: расширение границ Минска, белорусские самосвалы в Индии и акция "Белавиа"

ВЧЕРА

Картина дня. 16 октября

Границы Минска и Смолевичского района Минской области изменяются в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск. Это предусмотрено указом Президента Беларуси Александра Лукашенко №378 от 14 октября.

Развитие инфраструктуры, интегрированной с территорией Национального аэропорта Минск, будет способствовать улучшению бизнес-климата белорусской столицы. Такое мнение высказала пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

Фото из архива

Правительство утвердило порядок посещения гражданами безвизовой территории "Брест - Гродно", а также районов Брестской и Гродненской областей. Соответствующее положение закреплено в постановлении Совета Министров №699 от 14 октября 2019 года.

Фото из архива

Миссия СНГ отмечает спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в Палату представителей Национального собрания Беларуси, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В Беларуси становится больше молодежи среди претендентов на места в Палате представителей. В перспективе в парламенте планируется создать молодежную группу, которая будет работать над законопроектами в тесной связке с опытными депутатами, сообщила председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич.

Фото из архива

Белорусская карьерная техника впервые выходит на рынок Индии. Подписан контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т с компанией Coal India Limited, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото из архива

Предприятия "Беллесбумпрома" намерены наращивать поставки мебели в страны ЕС, сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров во время международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2019". Он также заявил, что предприятия "Беллесбумпрома" готовы обеспечить торговые сети бумажной упаковкой в нужном объеме. Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" введут в эксплуатацию до 1 декабря.

Фото из архива

Комитет государственного контроля Беларуси и Генеральная прокуратура провели совместную коллегию, где рассмотрели результаты контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок и меры по пресечению необоснованного посредничества. Председатель КГУ Леонид Анфимов сообщил, что Президенту внесли на рассмотрение проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством. Он также заявил, что в карманах недобросовестных посредников ежегодно оседает более $1,5 млрд.

Леонид Анфимов

Сотрудники белорусской милиции в этом году изъяли практически 500 кг наркотиков и психотропов, сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич. Молодые люди, вовлекаемые в незаконный оборот наркотиков, в 90% случаев знают о криминальном характере такой деятельности.

В Беларуси расширили возможности трудоустройства людей, стоящих на учете у нарколога, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.

Фото из архива

Институт исследования Беларуси открылся в Китае на базе Ланьчжоуского университета экономики и финансов.

Студенческая команда БГУ завоевала награды разного достоинства на XII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий "ИТ-Планета 2018/2019" и стала чемпионом среди белорусских сборных.

"Белавиа" снова проводит акцию по распродаже билетов, на этот раз она распространяется на всю маршрутную сеть авиакомпании.

Фото из архива

Беларусь входит в топ-5 популярных у российских туристов стран с недорогой быстрой едой.

На международном турнире Ice Star - 2019, который проходит на катке минского "Олимпик-Парка", стали известны первые обладатели наград в категории "Advanced Novice".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 октября

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Онлайн-конференция о запуске республиканского портала городского хозяйства "Мая Рэспублiка" 115.бел пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00.

Пресс-конференция об итогах оздоровления детей в летний период 2019 года состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Минск и его города-побратимы: развитие деловых контактов и сотрудничество в культурной сфере". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Имущественные налоги физических лиц 2019". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 октября

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105 лет назад родился Кирильченко Петр Михайлович (Россия), дирижер, педагог, заслуженный артист Беларуси. В 1938 году окончил Ленинградскую консерваторию. В 1944-1962 годах солист Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, участник струнного квартета Белорусской филармонии, в 1970-1973 годах - главный дирижер Государственного театра музыкальной комедии Беларуси, в 1980-1990 годах - Минской народной оперной студии Республиканского дворца культуры профсоюзов. Преподавал в Белорусской консерватории. Под его руководством поставлены спектакли: "Поет "Жаворонок" Ю.Семеняко, "Вольный ветер" И.Дунаевского, "Сильва" И.Кальмана, "Кастусь Калиновский" Д.Лукаса и др. Умер в 1997 году.

85 лет назад родился Кир Булычев (Игорь Всеволодович Можейко), российский писатель-фантаст, ученый-востоковед, автор фантастических рассказов, драм и киносценариев. Лауреат Государственной премии СССР в 1982 году за сценарии к фильму "Через тернии к звездам" и полнометражному мультфильму "Тайна третьей планеты". Умер в 2003 году.

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