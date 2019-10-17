ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 17 октября 2019
Минск Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:32 Пресс-конференция об итогах оздоровления детей в летний период пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:21 ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения архитектора Георгия Сысоева Культура
07:10 Онлайн-конференция о запуске портала "Мая Рэспублiка" 115.бел пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:02 Регистрация кандидатов в депутаты завершается в Беларуси Политика
07:00 Картина дня: расширение границ Минска, белорусские самосвалы в Индии и акция "Белавиа" Общество
00:43 На Чукотку пришел тайфун из Японии В мире
00:05 В Мексике от нападений неизвестных пострадали полицейские В мире
16.10.19
16.10.19 23:29 Месси установил рекорд, получив шестую "Золотую бутсу" Спорт
16.10.19 22:56 Хоккеисты жлобинского "Металлурга" обыграли "Могилев" в домашнем матче чемпионата Беларуси Спорт
16.10.19 22:26 Белла Хадид названа самой красивой женщиной планеты Калейдоскоп
16.10.19 22:03 Три белорусских дзюдоиста покинули юниорский ЧМ в Марокко Спорт
16.10.19 21:47 СК ищет очевидцев ДТП с маршруткой в Ошмянском районе Происшествия
16.10.19 21:33 Белоруска Ванесса Морская представит Нигерию на "Мисс мира Plus Size" Общество
16.10.19 21:21 В Судане при столкновении двух автобусов погибли более 20 человек В мире
16.10.19 21:10 Ежедневно в переписи принимают участие до 300 тыс. человек Общество
16.10.19 20:23 Дни культуры Туркменистана открываются 17 октября в Беларуси Культура
16.10.19 20:03 Пятнадцать белорусов поспорят за награды ЧЕ по велоспорту на треке Спорт
16.10.19 19:56 На Филиппинах при землетрясении погибла девочка В мире
16.10.19 19:52 В минских роддомах начали вручать подарки по проекту "МамаPro" Регионы
16.10.19 19:06 Баскетбольный турнир памяти Александра Дубко пройдет в Гродно Спорт
16.10.19 18:55 Парк семейных деревьев заложили в Жлобине Регионы
16.10.19 18:52 Беларусь и Абу-Даби планируют реализовать совместные баскетбольные проекты Спорт
16.10.19 18:40 По 20 лет тюрьмы получили фигуранты резонансного дела о педофилии Происшествия
16.10.19 18:34 В Ивьевском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста Происшествия
16.10.19 18:22 "Белкартография" издала туристский атлас по Могилевской области Регионы
16.10.19 18:08 Воздушная разведка беспилотниками ведется на учении ОДКБ "Поиск-2019" Общество
16.10.19 17:52 В Рогачевском районе объявленный в розыск мужчина шесть лет прятался в лесу Происшествия
16.10.19 17:45 Социальный дом на 92 квартиры возвели в Полоцке за счет китайских инвестиций Регионы
16.10.19 17:40 Три моста построили за два года в Житковичском районе при участии населения Регионы
16.10.19 17:40 Белорусский контингент в миссии Временных сил ООН в Ливане будет увеличен Общество
Все новости
Все новости
Общество
17 октября 2019, 07:00

Картина дня: расширение границ Минска, белорусские самосвалы в Индии и акция "Белавиа"

ВЧЕРА

Картина дня. 16 октября

Границы Минска и Смолевичского района Минской области изменяются в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск. Это предусмотрено указом Президента Беларуси Александра Лукашенко №378 от 14 октября.

Развитие инфраструктуры, интегрированной с территорией Национального аэропорта Минск, будет способствовать улучшению бизнес-климата белорусской столицы. Такое мнение высказала пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

Фото из архива
Фото из архива

Правительство утвердило порядок посещения гражданами безвизовой территории "Брест - Гродно", а также районов Брестской и Гродненской областей. Соответствующее положение закреплено в постановлении Совета Министров №699 от 14 октября 2019 года.

Фото из архива
Фото из архива

Миссия СНГ отмечает спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в Палату представителей Национального собрания Беларуси, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В Беларуси становится больше молодежи среди претендентов на места в Палате представителей. В перспективе в парламенте планируется создать молодежную группу, которая будет работать над законопроектами в тесной связке с опытными депутатами, сообщила председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусская карьерная техника впервые выходит на рынок Индии. Подписан контракт на поставку 77 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т с компанией Coal India Limited, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото из архива
Фото из архива

Предприятия "Беллесбумпрома" намерены наращивать поставки мебели в страны ЕС, сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров во время международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2019". Он также заявил, что предприятия "Беллесбумпрома" готовы обеспечить торговые сети бумажной упаковкой в нужном объеме. Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" введут в эксплуатацию до 1 декабря.

Фото из архива
Фото из архива

Комитет государственного контроля Беларуси и Генеральная прокуратура провели совместную коллегию, где рассмотрели результаты контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок и меры по пресечению необоснованного посредничества. Председатель КГУ Леонид Анфимов сообщил, что Президенту внесли на рассмотрение проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством. Он также заявил, что в карманах недобросовестных посредников ежегодно оседает более $1,5 млрд.

Леонид Анфимов
Леонид Анфимов

Сотрудники белорусской милиции в этом году изъяли практически 500 кг наркотиков и психотропов, сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич. Молодые люди, вовлекаемые в незаконный оборот наркотиков, в 90% случаев знают о криминальном характере такой деятельности.

В Беларуси расширили возможности трудоустройства людей, стоящих на учете у нарколога, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.

Фото из архива
Фото из архива

Институт исследования Беларуси открылся в Китае на базе Ланьчжоуского университета экономики и финансов.

Студенческая команда БГУ завоевала награды разного достоинства на XII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий "ИТ-Планета 2018/2019" и стала чемпионом среди белорусских сборных.

"Белавиа" снова проводит акцию по распродаже билетов, на этот раз она распространяется на всю маршрутную сеть авиакомпании.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь входит в топ-5 популярных у российских туристов стран с недорогой быстрой едой.

На международном турнире Ice Star - 2019, который проходит на катке минского "Олимпик-Парка", стали известны первые обладатели наград в категории "Advanced Novice".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Онлайн-конференция о запуске республиканского портала городского хозяйства "Мая Рэспублiка" 115.бел пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00.

Пресс-конференция об итогах оздоровления детей в летний период 2019 года состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Минск и его города-побратимы: развитие деловых контактов и сотрудничество в культурной сфере". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Имущественные налоги физических лиц 2019". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

105 лет назад родился Кирильченко Петр Михайлович (Россия), дирижер, педагог, заслуженный артист Беларуси. В 1938 году окончил Ленинградскую консерваторию. В 1944-1962 годах солист Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, участник струнного квартета Белорусской филармонии, в 1970-1973 годах - главный дирижер Государственного театра музыкальной комедии Беларуси, в 1980-1990 годах - Минской народной оперной студии Республиканского дворца культуры профсоюзов. Преподавал в Белорусской консерватории. Под его руководством поставлены спектакли: "Поет "Жаворонок" Ю.Семеняко, "Вольный ветер" И.Дунаевского, "Сильва" И.Кальмана, "Кастусь Калиновский" Д.Лукаса и др. Умер в 1997 году.

85 лет назад родился Кир Булычев (Игорь Всеволодович Можейко), российский писатель-фантаст, ученый-востоковед, автор фантастических рассказов, драм и киносценариев. Лауреат Государственной премии СССР в 1982 году за сценарии к фильму "Через тернии к звездам" и полнометражному мультфильму "Тайна третьей планеты". Умер в 2003 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Пресс-конференция об итогах оздоровления детей в летний период пройдет сегодня в БЕЛТА
Фото из архива Онлайн-конференция о запуске портала "Мая Рэспублiка" 115.бел пройдет сегодня в БЕЛТА
Ванесса Морская. Фото организаторов проекта Белоруска Ванесса Морская представит Нигерию на "Мисс мира Plus Size"
Фото из архива Ежедневно в переписи принимают участие до 300 тыс. человек
Фото "Ваяр" Воздушная разведка беспилотниками ведется на учении ОДКБ "Поиск-2019"
Фото Министерства обороны Белорусский контингент в миссии Временных сил ООН в Ливане будет увеличен
Главное
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Эксперты о том, как экономить на отоплении и стоит ли отказаться от газа в пользу электричества
Границы Минска и Смолевичского района будут изменены для комплексного развития Национального аэропорта
Студентам Гродненского государственного медицинского университета вручили "Карточку студента"
Топ-новости
Картина дня: расширение границ Минска, белорусские самосвалы в Индии и акция "Белавиа"
Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством
"Белавиа" проводит распродажу билетов по всей маршрутной сети
Онлайн-конференция о запуске портала "Мая Рэспублiка" 115.бел пройдет сегодня в БЕЛТА
"Маяк Минска": выбор лучшей локации для развития вашего бизнеса
Дапкюнас обсудил с заместителем генсекретаря НАТО сотрудничество в сфере борьбы с новыми угрозами
Пресс-конференция об итогах оздоровления детей в летний период пройдет сегодня в БЕЛТА
Некачественный капремонт и проблемы с парковкой - Прима провел прием граждан в Первомайском районе Минска
РЕПОРТАЖ: На все случаи жизни: пенсионер из Витебского района мастерит необычные велосипеды
ФОТОФАКТ: Сбор клюквы проходит в Брестской области
Предприятия "Беллесбумпрома" готовы обеспечить торговые сети бумажной упаковкой в нужном объеме - Назаров
Беларусь входит в топ-5 популярных у туристов стран с недорогой быстрой едой
В центре Витебска перевернулся грузовик после столкновения с микроавтобусом
Военно-экономическая конференция ОДКБ пройдет в Москве 23 октября
Туристический портал создают в Брестской области
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.