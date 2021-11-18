Картина дня: разговор Лукашенко и Меркель, рост ВВП и выставка "1 образ - 100 идей"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 18 ноября 2021
Минск +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:23 В доте в Барановичском районе обнаружены два обгоревших тела Происшествия
08:20 Врачи Гомельской области проведут консультации по профилактике табакокурения Регионы
08:10 Мобильные датчики будут фиксировать скоростные нарушения на 13 участках в Минске Регионы
08:05 Пять зданий в историческом центре Бреста выставили одним лотом на торги Регионы
07:54 В Германии зафиксирован новый максимум заражения COVID-19 за все время пандемии В мире
07:45 В Беларуси стартовала акция по профилактике табакокурения как фактора риска онкозаболеваний Общество
07:39 На западе Канады введен режим ЧС из-за наводнений В мире
07:27 Главный объект комплекса H-Oil на Мозырском НПЗ вывели в активную стадию пуска Регионы
07:14 Гарбинье Мугуруса впервые выиграла итоговый турнир WTA Спорт
07:11 Благотворительная акция "Рождественская рукавичка" стартует в декабре в Могилеве Регионы
07:03 Пресс-конференция о подготовке к зимнему автомобильному сезону пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Лукашенко рассчитывает на успешное сотрудничество с Оманом в торговой и инвестиционной сферах Президент
07:00 Лукашенко: давняя дружба народов Беларуси и Латвии останется основой для углубления сотрудничества Президент
07:00 Картина дня: разговор Лукашенко и Меркель, рост ВВП и выставка "1 образ - 100 идей" Общество
00:55 Миллионы ракообразных заполонили улицы Австралии В мире
00:18 Иран построит электростанции на угле общей мощностью 5 тыс. мВт В мире
17.11.21
17.11.21 23:48 Самолет F-35 британских ВВС упал в Средиземное море В мире
17.11.21 23:22 "Цмокi-Мiнск" не вышли во второй раунд Кубка ФИБА-Европа Спорт
17.11.21 23:10 "Мешков Брест" прервал серию поражений в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
17.11.21 22:45 Хоккеисты московского "Динамо" по буллитам обыграли ЦСКА в матче чемпионата КХЛ Спорт
17.11.21 22:29 Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Протон" в первом матче 1/16 финала Кубка CEV Спорт
17.11.21 21:56 Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Северстали" в матче чемпионата КХЛ Спорт
17.11.21 21:55 ФОТОФАКТ: Лагерь беженцев вблизи КПП готовится к очередной ночевке Регионы
17.11.21 21:41 США направят миллиарды долларов на производство вакцин от коронавируса В мире
17.11.21 21:27 Шатликова: точно не Беларусь виновата в том, что беженцы пытаются обосноваться в Европе Общество
17.11.21 21:11 В БГУ ученые из девяти стран обсудят роль социально-экономической географии в современном мире Общество
17.11.21 21:08 ФОТОФАКТ: В логистическом центре беженцы готовятся ко сну Регионы
17.11.21 21:02 Депутат: человеческая жизнь является самой главной основой демократического общества Общество
17.11.21 20:52 Молодежь Гомеля предложила создать единую студенческую платформу Регионы
17.11.21 20:45 Александр Червяков: каждый регион должен определить свои точки роста Регионы
Все новости
Все новости
Общество
18 ноября 2021, 07:00

Картина дня: разговор Лукашенко и Меркель, рост ВВП и выставка "1 образ - 100 идей"

ВЧЕРА

Картина дня. 17 ноября

Александр Лукашенко и Ангела Меркель вновь провели телефонный разговор.

Итоги нового разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС.

Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества.

Караев: люди получили химические ожоги глаз от раздражающей составляющей, которая была в водометах.

В больницах, по данным на сегодняшнее утро, госпитализированы шесть беженцев с разными диагнозами. Об этом журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

ФОТОФАКТ: Пикет у Представительства УВКБ ООН по делам беженцев в Беларуси

Белорусские медики за сутки 15 раз оказывали помощь беженцам в районе пункта пропуска "Брузги".

ФОТОФАКТ: Беженцам в логистический центр привезли продукты

"Афганская община": очень ценно, что белорусский народ помогает беженцам на границе.

В Беларуси издадут книгу свидетельств преступлений против беженцев, которые совершаются на границе, сообщил журналистам председатель правления государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" кандидат исторических наук Вадим Гигин.

Шпилевская: с нашей стороны границы работают около 80 журналистов из 30 стран, со стороны Польши - никого.

ВВП Беларуси в январе-октябре вырос на 2,4%.

Реальные денежные доходы белорусов в январе - сентябре выросли на 2,6%.

"Белгоспищепром" определил лучшие предприятия года.

В Беларуси создадут агентство для упрощения и цифровизации админпроцедур.

В Москве состоялась девятая встреча секретарей советов безопасности стран СНГ.

Ученые НАН подготовили новые издания по истории белорусской государственности.

Могилевская область стала сотым регионом-партнером китайской провинции Шэньси.

РЕПОРТАЖ: Промышленный бренд с полувековой историей: традиции и перспективы ОАО "Могилевхимволокно"

РЕПОРТАЖ: Один из лучших участковых страны из Витебского района 17 лет поддерживает престиж профессии

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1862 пациента с COVID-19, выписаны 2894.

Известный гандболист Сергей Рутенко возглавил Белорусскую теннисную федерацию.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Начало зимнего автомобильного сезона: подготовка дорожной инфраструктуры и правила безопасной езды" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Начало в 11.30.

Выставку детского рисунка "1 образ - 100 идей" учеников творческой мастерской "Залаты птах" представят в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева. Посетители увидят более 40 произведений, созданных детьми в возрасте от 4 до 14 лет.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 ноября

310 лет назад родился Ломоносов Михаил Васильевич, первый русский ученый-естествоиспытатель. Преобразователь русского литературного языка, поэт, художник, историк, поборник отечественного просвещения, основатель русской традиции энциклопедизма. В 1730 году отправился в Москву в Славяно-греко-латинскую академию. В 1735 году его отправили на учебу в Петербургский университет, а с 1736 года продолжил образование в Германии. В 1741 году вернулся на родину и был назначен профессором химии (академиком) Петербургской академии наук. По его инициативе и проекту был открыт Московский университет. Он первым сформулировал закон сохранения массы. Заложил основы развития современного стихосложения. Именно ему обязаны потомки рождением русской мозаики. Белинский назвал его "отцом русской литературы". Умер в 1765 году.

140 лет назад родился Марзон Владимир Осипович, белорусский ученый в области хирургии, профессор (1935), заслуженный деятель науки Беларуси (1939), заслуженный врач Беларуси (1948). В 1911 году окончил Юрьевский университет в Тарту. Преподавал в Витебском медицинском институте. Работал в Министерстве здравоохранения Беларуси, был директором Белорусского института усовершенствования врачей. Автор научных работ по хирургическому лечению заболеваний органов брюшной полости, гинекологических и урологических болезней. Умер в 1954 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси стартовала акция по профилактике табакокурения как фактора риска онкозаболеваний
Фото из архива Пресс-конференция о подготовке к зимнему автомобильному сезону пройдет сегодня в БЕЛТА
Шатликова: точно не Беларусь виновата в том, что беженцы пытаются обосноваться в Европе
Фото из архива В БГУ ученые из девяти стран обсудят роль социально-экономической географии в современном мире
Депутат: человеческая жизнь является самой главной основой демократического общества
Как беженцы встретили новость об очередном разговоре Лукашенко с Меркель. Видеофакт
Главное
Итоги нового разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС
Беженец из лагеря у границы: распыляли газ, поливали водой, не глядя, что с нами женщины и дети
Караев: процесс снабжения беженцев продуктами налажен
Опытные инвесторы выбирают Minsk World! Комплекс презентовали на международной выставке в Москве
Топ-новости
Картина дня: разговор Лукашенко и Меркель, рост ВВП и выставка "1 образ - 100 идей"
Эйсмонт: на переговорах Лукашенко с Меркель санкции и "признание" не обсуждались
Белорусские медики за сутки 15 раз оказывали помощь беженцам в районе "Брузгов"
В Москве состоялась девятая встреча секретарей советов безопасности стран СНГ
Круглый стол "Чистота слова - чистота души" состоялся в Совете Республики
Как беженцы встретили новость об очередном разговоре Лукашенко с Меркель. Видеофакт
Кривошеев: в Беларуси созданы демократичные условия для работы прессы
Гайдукевич: против польских властей надо возбуждать дела за акт агрессии на границе с Беларусью
Тысячи теплых вещей, 30 т продуктов, 7 т воды передал Красный Крест беженцам на границе за неделю
ФОТОФАКТ: Пикет у Представительства УВКБ ООН по делам беженцев в Беларуси
Беларусбанк выходит в урбанистическую среду и сделает белорусские города ярче
Зась: прессинг на страны ОДКБ принимает форму информационной агрессии
СК квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества
"Афганская община": очень ценно, что белорусский народ помогает беженцам на границе
Герасимов изучил ситуацию в ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк-Стекловолокно"
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.