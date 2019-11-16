Картина дня: развитие дрожжевой отрасли, "Дажынкі" в Могилеве и как Комаровка меняет имидж

ВЧЕРА
Картина дня. 15 ноября
Вопросы функционирования предприятий дрожжевой отрасли обсуждены на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Областной фестиваль-ярмарка "Дажынкі-2019" прошел в Могилеве. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям фестиваля. Глава государства подчеркнул, что сельскохозяйственная продукция восточного региона страны поставляется в десятки стран мира и потенциал этой земли оценили крупные отечественные и международные производители.
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 85 жительниц Минской области. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
В Центральном доме офицеров состоялось чествование военнослужащих срочной службы, добившихся лучших результатов в боевой подготовке в 2018/2019 учебном году. Награды - часы с гравировкой "от министра обороны Республики Беларусь" - солдаты и сержанты получили из рук главы оборонного ведомства Андрея Равкова.
У миссии наблюдателей от СНГ складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования на выборах в Палату представителей седьмого созыва, сообщил глава миссии Сергей Лебедев. Наблюдать за выборами в парламент Беларуси - высокая честь и ответственность, заявил на встрече в Брестской областной избирательной комиссии заместитель генерального секретаря ШОС, глава миссии наблюдателей Се Сяоюн.
Коллегии Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России рассмотрели и утвердили оперативный отчет об исполнении бюджета Союзного государства за I полугодие, сообщили в КГК.
Подписанный накануне главой государства указ №412 "О поддержке экспорта" будет способствовать выходу на внешние рынки не только флагманов белорусской экономики, но и предприятий малого и среднего звена. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.
Финляндии интересен белорусский опыт деревянного домостроения. Об этом шла речь на встрече председателя концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова с делегацией региона Южное Саво Финляндии.
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-сентябре 2019 года составили 106,8% к уровню аналогичного периода 2018 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.
В Беларуси упрощена процедура и оптимизирован порядок принятия решений по списанию имущества, находящегося в государственной собственности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №764 от 13 ноября 2019 года.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия планирует по итогам 2019 года увеличить экспортные поставки мясо-молочной продукции не менее чем на 5% к уровню прошлого года, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.
Беларусь находится среди мировых лидеров по производству льноволокна, ржи и клюквы. Такие данные приводятся в обзоре Белстата ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Беларусь увеличила экспорт электроэнергии в январе-сентябре 2019 года практически в 2 раза до 1,5 млрд кВт.ч, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики по итогам заседания коллегии ведомства.
Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива, сообщили в концерне "Белнефтехим".
Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк "Великий камень" самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире.
Белорусы не узурпируют Великую Победу - мы ее празднуем и будем праздновать вместе со всеми. Такое мнение перед началом концертной программы мастеров искусств "Во славу общей Победы!" в храме-памятнике в честь Всех Святых высказал настоятель прихода протоиерей Федор Повный.
РЕПОРТАЖ: Закупаются все топовые рестораны, а Баба Рая привлекает молодежь: как Комаровка меняет имидж.
Президентский спортивный клуб принят в Международную ассоциацию спорта для всех (ТАФИСА) на заседании Генеральной ассамблеи во время 26-го Всемирного конгресса организации в Токио, сообщили в пресс-службе республиканского государственно-общественного объединения.
Главную новогоднюю елку Беларуси начали монтировать в Минске на Октябрьской площади.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 16 ноября
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ХІІІ областной фестиваль национальных культур состоится во Дворце культуры Молодечно.
Этап Кубка мира по конькобежному спорту продолжится на стадионе "Минск-Арены". Начало соревнований в 9.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 17 ноября
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В Республике Беларусь - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
Международный день студентов.
Международный день недоношенных детей.
105 лет назад родился Гнидаш (Гнедаш) Кузьма Савельевич (Украина), участник партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно). Участник похода Красной Армии в Западную Украину (1939), советско-финляндской войны (1939-1940). В Великую Отечественную войну на фронте с 1941 года. Командир оперативно-диверсионного центра разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта майор Гнидаш отличился в тылу врага на территории Беларуси. Группы под его командованием вели разведку и диверсионную работу возле Слуцка, Барановичей, Кобрина, Минска, Осиповичей, Пинска, Лунинца, Бреста, на территории Киевской и Черниговской областей Украины, потопили 10 пароходов, 14 барж, пустили под откос 21 эшелон с живой силой и боевой техникой противника. Погиб в 1944 году.
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