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Общество
19 августа 2021, 07:00

Картина дня: развитие экономики в I полугодии, заседание Конституционной комиссии и матпомощь к школе

ВЧЕРА
Картина дня. 18 августа

Министр экономики Беларуси и ряд руководящих работников экономического блока награждены медалью "За трудовые заслуги". Соответствующий указ №311 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел итоги социально-экономического развития Беларуси в первом полугодии во время заседания Совета Министров.

Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров.

Беларусь и Египет заинтересованы в развитии дальнейшего сотрудничества в сфере промышленности, сообщили в пресс-службе Минпрома.

Белорусские аграрии намолотили около 5,9 млн т зерна.

Порядок формирования Всебелорусского народного собрания обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента. Об этом сообщил председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели.

Верховный суд признал организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической.

Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушавших общественный порядок, произошедших на территории столицы. По подозрению в совершении преступлений задержаны должностные лица агентства БелаПАН.

В программе социально-экономического развития на 2021-2025 годы сделан акцент на укреплении демографического потенциала и института семьи. Об этом сообщила на пресс-конференции "Одна страна - одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь" заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич. В первом полугодии почти 2 тыс. семей получили социальные услуги няни, из них 408 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Число многодетных семей в Беларуси превысило 114 тыс. Материальную помощь к школе уже получили более 73 тыс. многодетных семей.


Единичные организации предлагают оплату отцовского отпуска - соцопрос.

Беларусь и Азербайджан подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества.

Белорусским дипломатам поступило 9 обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан, рассказал МТРК "Мир" посол Беларуси в Таджикистане и по совместительству в Афганистане Олег Иванов.

Беларусь располагает всеми возможностями для дальнейшего развития полярных исследований, заявил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков во время торжественных мероприятий к 15-летию участия Беларуси в изучении Антарктики.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19, выписаны 1016.

Завершается строительство корпуса для выхаживания новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя".

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"Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию.

Завершился первый этап съемок талант-шоу "X-Factor в Беларуси".

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Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы. Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Выставка живописи Юделя (Юрия) Пэна "Прекрасное отражение" из собрания Витебского областного краеведческого музея пройдет по 31 августа во дворце Румянцевых и Паскевичей.

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Знаменательные даты 20 августа

110 лет назад родился Елизаров Виктор Дмитриевич, народный архитектор СССР, заслуженный архитектор УССР, один из авторов проекта застройки Крещатика в Киеве. Умер в 1995 году.

100 лет назад родился Афанасьев Леонид Викторович, русский композитор, народный артист РСФСР (1986). Автор оперетты "Калифорнийский сувенир", симфонических и инструментальных произведений, романсов, песен, музыки к драматическим и телевизионным спектаклям и фильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1995 году.

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