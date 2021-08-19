Картина дня: развитие экономики в I полугодии, заседание Конституционной комиссии и матпомощь к школе

В программе социально-экономического развития на 2021-2025 годы сделан акцент на укреплении демографического потенциала и института семьи . Об этом сообщила на пресс-конференции "Одна страна - одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь" заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич. В первом полугодии почти 2 тыс. семей получили социальные услуги няни , из них 408 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Число многодетных семей в Беларуси превысило 114 тыс. Материальную помощь к школе уже получили более 73 тыс. многодетных семей.

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