Картина дня: развитие экономики в I полугодии, заседание Конституционной комиссии и матпомощь к школе

ВЧЕРА
Картина дня. 18 августа
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел итоги социально-экономического развития Беларуси в первом полугодии во время заседания Совета Министров.
Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров.
Белорусские аграрии намолотили около 5,9 млн т зерна.
Порядок формирования Всебелорусского народного собрания обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента. Об этом сообщил председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели.
Единичные организации предлагают оплату отцовского отпуска - соцопрос.
Беларусь и Азербайджан подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества.
Белорусским дипломатам поступило 9 обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан, рассказал МТРК "Мир" посол Беларуси в Таджикистане и по совместительству в Афганистане Олег Иванов.
Беларусь располагает всеми возможностями для дальнейшего развития полярных исследований, заявил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков во время торжественных мероприятий к 15-летию участия Беларуси в изучении Антарктики.
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19, выписаны 1016.
Завершается строительство корпуса для выхаживания новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя".
РЕПОРТАЖ: О доброте и заботе, или Как волонтеры в Могилеве бездомным животным помогают
"Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 19 августа
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Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы. Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Выставка живописи Юделя (Юрия) Пэна "Прекрасное отражение" из собрания Витебского областного краеведческого музея пройдет по 31 августа во дворце Румянцевых и Паскевичей.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 20 августа
110 лет назад родился Елизаров Виктор Дмитриевич, народный архитектор СССР, заслуженный архитектор УССР, один из авторов проекта застройки Крещатика в Киеве. Умер в 1995 году.
100 лет назад родился Афанасьев Леонид Викторович, русский композитор, народный артист РСФСР (1986). Автор оперетты "Калифорнийский сувенир", симфонических и инструментальных произведений, романсов, песен, музыки к драматическим и телевизионным спектаклям и фильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1995 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Картина дня. 18 августа
Министр экономики Беларуси и ряд руководящих работников экономического блока награждены медалью "За трудовые заслуги". Соответствующий указ №311 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел итоги социально-экономического развития Беларуси в первом полугодии во время заседания Совета Министров.
Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров.
Беларусь и Египет заинтересованы в развитии дальнейшего сотрудничества в сфере промышленности, сообщили в пресс-службе Минпрома.
Белорусские аграрии намолотили около 5,9 млн т зерна.
Порядок формирования Всебелорусского народного собрания обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента. Об этом сообщил председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели.
Верховный суд признал организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической.
Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушавших общественный порядок, произошедших на территории столицы. По подозрению в совершении преступлений задержаны должностные лица агентства БелаПАН.
В программе социально-экономического развития на 2021-2025 годы сделан акцент на укреплении демографического потенциала и института семьи. Об этом сообщила на пресс-конференции "Одна страна - одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь" заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич. В первом полугодии почти 2 тыс. семей получили социальные услуги няни, из них 408 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Число многодетных семей в Беларуси превысило 114 тыс. Материальную помощь к школе уже получили более 73 тыс. многодетных семей.
Единичные организации предлагают оплату отцовского отпуска - соцопрос.
Беларусь и Азербайджан подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества.
Белорусским дипломатам поступило 9 обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан, рассказал МТРК "Мир" посол Беларуси в Таджикистане и по совместительству в Афганистане Олег Иванов.
Беларусь располагает всеми возможностями для дальнейшего развития полярных исследований, заявил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков во время торжественных мероприятий к 15-летию участия Беларуси в изучении Антарктики.
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19, выписаны 1016.
Завершается строительство корпуса для выхаживания новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя".
РЕПОРТАЖ: О доброте и заботе, или Как волонтеры в Могилеве бездомным животным помогают
"Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию.
Завершился первый этап съемок талант-шоу "X-Factor в Беларуси".
СЕГОДНЯ
Анонсы на 19 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы. Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Выставка живописи Юделя (Юрия) Пэна "Прекрасное отражение" из собрания Витебского областного краеведческого музея пройдет по 31 августа во дворце Румянцевых и Паскевичей.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 20 августа
110 лет назад родился Елизаров Виктор Дмитриевич, народный архитектор СССР, заслуженный архитектор УССР, один из авторов проекта застройки Крещатика в Киеве. Умер в 1995 году.
100 лет назад родился Афанасьев Леонид Викторович, русский композитор, народный артист РСФСР (1986). Автор оперетты "Калифорнийский сувенир", симфонических и инструментальных произведений, романсов, песен, музыки к драматическим и телевизионным спектаклям и фильмам. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1995 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-