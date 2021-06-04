Картина дня: развитие энергокомплекса, Ecology Expo-2021 и старт фестиваля "Вытокi"

ВЧЕРА

Картина дня. 3 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича. Президент считает, что при грамотном подходе страна сможет использовать всю электроэнергию, вырабатываемую БелАЭС. Александр Лукашенко поручил строить больше электрозарядных станций. Глава государства также сообщил, что намерен посетить введенную в эксплуатацию картонную фабрику в Добруше.

Минэнерго прокомментировало заявление Литвы по межгосударственным электросетям.

Фото из архива

В Витебске состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля. Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях. Российские спецслужбы дорожат партнерскими отношениями с белорусскими коллегами, заявил Сергей Нарышкин. Действия западных стран по отношению к России и Беларуси являются агрессивными, но Россия, как и Беларусь, будет отстаивать свое право на суверенное развитие.

Сергей Нарышкин

Стратегическое союзничество Беларуси и России позволяет совместно реагировать на новые вызовы и угрозы. Об этом заявил член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений Белорусского государственного университета Андрей Русакович.

Дорожную карту по развитию сотрудничества подписали Могилевская область и китайская провинция Хэнань.

Зеленая повестка входит во все сферы экономики. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин во время 1-й Международной специализированной выставки-форума Ecology Expo-2021 и XVI Республиканского экологического форума. Участие широкой общественности играет ключевую роль в решении экологических задач, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Во время выставки-форума Ecology Expo-2021 и XVI Республиканского экологического форума

"Белавиа" организовывает эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории.

Российская авиакомпания "Скол" запускает рейсы из Калининграда в Минск с 11 июня.

Кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company открывает рейсы из Бишкека в Минск с 25 июня.

БЖД возобновляет с 10 июня курсирование поезда Полоцк-Москва.

Фото из архива

От медразработок до умной фермы: финал конкурса Belarus ICT Start-up Award прошел в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 1294.

Фото из архива

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" стартовал в Орше с программой историко-культурного наследия, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 июня

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Пятый сезон историко-археологического проекта "Лето в археологии" для учащихся, молодежи стартует в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля. В программе - лекции, экскурсии, мастер-классы, игры, знакомство с музеем.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" пройдет по 5 июня в Орше.

Городской спортивно-патриотический конкурс "Зарница" пройдет по 4 июня на базе Военной академии Республики Беларусь и соберет победителей районных этапов состязания.

XXVII Международный ИКТ-форум "ТИБО-2021" пройдет по 4 июня в Минске. В рамках форума состоится конкурс инновационных и стартап-проектов Belarus ICT Start-up Award.

31-я Международная специализированная выставка "Белагро-2021" пройдет по 5 июня на новой площадке в выставочном центре китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в рамках Белорусской агропромышленной недели.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 июня

В Республике Беларусь - День охраны окружающей среды.

Всемирный день окружающей среды.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

80 лет назад родилась Брыльска Барбара, польская актриса кино. Снималась в фильмах "Фараон", "Пан Володыевский" и др., в советских фильмах "Освобождение", "Ирония судьбы, или С легким паром!".

75 лет назад родилась Сандрелли Стефания, итальянская актриса кино. Снималась в фильмах "Развод по-итальянски", "Конформист", "Двадцатый век" и др. Удостоена почетного приза Венецианского международного кинофестиваля 2005 года за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

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