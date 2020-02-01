Картина дня: развитие евразийской интеграции, итоги работы военпрома и какую посуду запретят в общепите

ВЧЕРА

Картина дня. 31 января

Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего поступательного развития евразийской интеграции, заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы. Беларусь рассчитывает на прорывные успехи ЕАЭС в новой пятилетке. Премьер отметил, что уже завтра к работе приступает новый состав коллегии ЕЭК под председательством Михаила Мясниковича. Беларусь выступает за системные механизмы для устранения барьеров и ограничений в Евразийском экономическом союзе, сообщил Сергей Румас.

Сергей Румас

Правительства Беларуси и РФ обсудят в ближайшее время в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Новое правительство РФ настроено на активную работу с белорусскими коллегами, заявил Михаил Мишустин.

Сергей Румас и Михаил Мишустин

IT-сфера - национальный приоритет развития Беларуси, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на пленарном заседании форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в Алматы.

Сергей Румас на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики"

В Беларуси IT-сообщество и парламент ведут живой творческий диалог. Его цель - опережать мировые законодательные новации. Об этом заявил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Всеволод Янчевский

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время рабочей поездки в Могилев посетила социальные объекты города, а также ознакомилась с ходом реализации поручений главы государства. Взаимодействие депутатов разных уровней с местными органами власти должно быть эффективным и способствовать решению конкретных проблем людей на местах, заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова во время посещения средней школы №46

Правительство утвердило план подготовки законопроектов республиканскими органами госуправления в 2020 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №54 от 29 января 2020 года.

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, с 1 февраля повышаются на 6,6%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №6 от 28 января 2020 года.

Ученые Беларуси и Татарстана создадут совместную лабораторию нефтехимии.

ОАО "Мозырский НПЗ" готово к переработке нефти из альтернативных источников, сообщил генеральный директор предприятия Виталий Павлов. За три года Мозырский НПЗ инвестировал в развитие производства более Br1,6 млрд.

Мозырский НПЗ

Министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с коллективом филиала "Лидские электрические сети" республиканского унитарного предприятия "Гродноэнерго" обозначил основные приоритеты белорусской энергосистемы на перспективу, сообщили в "Белэнерго".

Каталония предлагает Беларуси создать совместное сборочное производство электробусов. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавин на встрече с директором Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерием Садохо.

Масштабную оценку эффективности стимулирующих налоговых льгот проведут в Беларуси в 2020-2022 годах, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании итоговой коллегии МНС. Министерство по налогам и сборам планирует создать в Минске многофункциональный центр обслуживания.

Несвижский район - один из ведущих аграрных центров Беларуси, пример для других районов страны. Высокая оценка - это не только признание заслуг, но и высокая ответственность. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин на торжественном мероприятии по случаю 80-летия Несвижского района.

Фото Миноблисполкома

Реактивную систему залпового огня "Флейта" представили в Минске. Летные испытания ракеты белорусского зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-МБ3К" пройдут в ближайшее время. В Беларуси создана отечественная система противодействия атакам беспилотников.

Реактивная система залпового огня "Флейта"

В Беларуси можно запустить производство стрелкового оружия с полной локализацией всего производственного процесса, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

Роман Головченко

В Беларуси становится меньше пострадавших в результате криминальных деяний, заявил министр внутренних дел на заседании коллегии ведомства по итогам работы МВД за год. Число поступивших в прошлом году в органы внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях сократилось на 7,9%, меньше было зарегистрировано особо тяжких и тяжких преступлений (на 9,5%), снизился уровень рецидивной преступности (на 5,2%).

МАРТ предлагает обсудить, какую посуду запретить в общепите. Речь идет о посуде, которая полностью или частично изготовлена из поливинилхлорида и полистирола.

КОММЕНТАРИЙ: О счастье, детях, отношениях в семье: белорусы ответили на вопросы Белстата

В грядущем туристическом сезоне на Августовском канале откроют центр для велотуристов и дополнительные маршруты для них, а также представят новое судно для водных прогулок.

В Министерстве здравоохранения напомнили, как правильно носить медицинские маски, кому и когда их лучше использовать.

Фото Синьхуа-БЕЛТА

В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом нового типа, оба являются гражданами Китая.

Великобритания с 1 февраля прекращает свое членство в Европейском союзе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1-2 февраля

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Фестиваль визуального искусства Art Is пройдет 1 февраля в Национальном художественном музее.

Выставка "Песок и кровь", на которой будут представлены работы двух великих испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, по 7 апреля будет открыта в выставочном зале Libra.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

2 февраля

Всемирный день водно-болотных угодий.

135 лет назад родился Фрунзе Михаил Васильевич, революционер, военный и государственный деятель, военный теоретик, один из организаторов советских Вооруженных Сил. Неоднократно был арестован, дважды приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. С 1916 года на Западном фронте, вольнонаемный артиллерийской части в м.Ивенец, затем в Минске в комитете Всероссийского земского союза на Западном фронте. Создал в Минске подпольную большевистскую организацию. Вел революционную агитацию на фронте, выступал на митингах и подпольных собраниях, организовывал братание солдат. Один из создателей Минского Совета, член его исполкома, начальник народной милиции Минска. Был заместителем председателя СНК УССР, председателем РВС СССР, наркомом по военным и морским делам СССР, начальником Военной академии РККА. Автор научных трудов, оказавших влияние на развитие советской военной науки и формирование военной доктрины. В годы Великой Отечественной войны имя М.В.Фрунзе было присвоено 5 партизанским бригадам и 22 партизанским отрядам, действовавшим на оккупированной территории Беларуси. Умер в 1925 году.

85 лет назад родился Пронько Владимир Александрович, белорусский кинооператор. В 1955 года окончил Национальный институт кинематографии в Буэнос-Айресе (Аргентина). Творчеству свойственны поиск органического единства операторского и режиссерского решений, жизненной достоверности. Среди лучших телеспектаклей и телефильмов: "Сердце на ладони" и "Тревожное счастье" И.Шамякина, "Люди на болоте" И.Мележа, "Материнское благословение", "И смех, и беда" И.Шамякина и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1966).

3 февраля

75 лет назад родился Ранцанц Арнольд Александрович, украинский и белорусский артист оперетты, певец, заслуженный артист Украины (1978), заслуженный артист Беларуси (2000). В 1968 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт. В 1979-2007 годах артист Белорусского государственного музыкального театра. Исполнитель разноплановых характерных ролей преимущественно комедийного плана. Среди партий: Пеликан ("Принцесса цирка" И.Кальмана), Яшка-артиллерист ("Свадьба в Малиновке" Б.Александрова), Кутузов ("Денис Давыдов" А.Мдивани), Фома ("Вольный ветер" И.Дунаевского) и др. Умер в 2015 году.

70 лет назад родилась Миронова Тамара Васильевна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (2013). Работала в Могилевском областном театре драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича, в Минском театре-студии "Дзе-Я?", с 2001 года в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Яркая, характерная актриса народного плана большого сценического обаяния. В драматическом и комедийном белорусском репертуаре создала сложные выразительные и колоритные образы. Среди лучших ролей: Шептуха ("Рогнеда" А.Рязанова), Баба, Мария ("Черт и Баба", "Призрак" Ф.Алехновича) и др.

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