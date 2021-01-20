Картина дня: развитие лесного хозяйства, программа на пятилетку, День спасателя и маленькая лама

ВЧЕРА

Картина дня. 19 января

"Восстановили утраченное в бытность СССР" - Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил развитие лесного хозяйства в Беларуси.

Александр Субботин, Александр Лукашенко и Виталий Дрожжа

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: О тех, чья обязанность - спасать людей и предотвращать беду

РЕПОРТАЖ о буднях укротителей огня

В ближайшее время Беларусь должна выйти на локализацию производства российской вакцины от COVID-19, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Беларуси и России надо двигаться в сторону слияния своих потенциалов, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Дмитрий Мезенцев и Роман Головченко

Долю общественного электротранспорта в Беларуси к 2025 году хотят увеличить до 30%. Беларусь готова выпускать полностью свой электромобиль. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, комментируя проект комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы. В Беларуси планируют новые стимулирующие меры для покупки электромобилей.

Фото из архива

ВВП Беларуси должен вырасти до 2025 года на 21,5% - проект программы.

Министерство экономики планирует до 2025 года реализовать пять "проектов будущего" с инвестициями почти Br2 млрд. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Выступает Александр Червяков

Укрепление института семьи, содействие занятости, достойная оплата труда, активное долголетие - основные направления социально-экономического развития Беларуси в новой пятилетке. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Реальные располагаемые доходы населения в номинальном выражении в новой пятилетке должны вырасти не менее чем в 1,2 раза. В новой пятилетке в Беларуси планируется удержать уровень безработицы на показателе не более 4,2%.Нуждающимся планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах. Семейный капитал могут распространить на рождение второго ребенка.

Фото из архива

Первую в Беларуси госкорпорацию хотят создать в сельхозмашиностроении.

"Гомсельмаш" и "АгромашХолдинг KZ" расширят линейку агротехники в 2021 году.

Игорь Макар предлагал сливать властям Беларуси информацию за крупное вознаграждение - МИД опубликовал аудиозапись.

Фото из архива

Создается прецедент, при котором соревнования превращаются в инструмент раздора - оргкомитет по ЧМ.

Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит Беларуси денежную компенсацию из-за переноса чемпионата мира, сообщил президент IIHF Рене Фазель. Он также рассказал, что члены организации понимали, что оппозиция власти в Беларуси будет использовать чемпионат мира по хоккею в своих целях.

Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит Беларуси денежную компенсацию из-за переноса чемпионата мира, сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Рене Фазель. Фото из архива

В Национальном аэропорту Минск рассказали, как пандемия повлияла на пассажиропоток.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1356 пациентов с COVID-19, выписаны 1295.

Фото из архива

В Беларуси начали прививать медработников, находящихся в зоне риска.

Главный врач 11-й городской поликлиники Ирина Болдырева во время вакцинации

Разработка вакцины и лечение с помощью стволовых клеток - как белорусские ученые борются с COVID-19.

Директор Государственного научного учреждения "Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси" Андрей Гончаров, генеральный директор ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" Эмилия Коломиец, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека ГНУ "Институт генетики и цитологии" НАН Беларуси Ирма Моссэ

Белорусские и российские ученые разрабатывают ДНК-технологии определения возраста и внешности, предрасположенности к стрессу и агрессии, сообщила главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Ирма Моссэ во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Патенты, скрининг и новые методы лечения - онколог о достижениях за 30 лет.

Создан оргкомитет по подготовке Дня белорусской письменности в Копыле.

В Беларуси в январе зафиксирован пик потребления электрической мощности за последние 8 лет.

ФОТОФАКТ: В Витебском зоопарке родилась лама

Маленькая лама

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 января

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В пресс-центре БЕЛТА пройдет пресс-конференция "Строительство объектов социального назначения в Минске и Минской области: реализованные планы и перспективные направления". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Улично-дорожные работы, очистка и обработка антигололедными смесями дорог в столице в зимнее время". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 января

В Республике Беларусь отмечается День инженерных войск.

135 лет назад родился Туренков Алексей Евлампиевич (г. Санкт-Петербург, Россия), композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1940). В 1911-1914 годах учился в Петербургской консерватории. С 1918 года жил в Гомеле, один из организаторов и педагог музыкальной школы, руководитель любительских хоровых коллективов, артист городского симфонического оркестра. С 1934 года в Минске. Один из зачинателей массовой песни, хора и романса в белорусской музыке. Для его произведений характерны поэтичность, лиризм, связь с национальным музыкальным фольклором. Среди произведений: оперы "Цветок счастья", "Ясный рассвет", "Белорусская сюита", балет для детей "Лесная сказка", сюиты для симфонического оркестра, кантата для солистов, хора и симфонического оркестра, пьесы для фортепиано и других инструментов, романсы на стихи Я.Купалы, Я.Коласа, М.Богдановича и др. Автор музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам, обработок белорусских народных песен. Умер в 1958 году.

80 лет назад родился Доминго Пласидо, испанский певец (тенор), оперный дирижер, художественный руководитель оперного театра Лос-Анджелеса. С 1995 года художественный руководитель Вашингтонской оперы. В 2002 году посвящен в рыцари Британской империи за выдающийся вклад в оперное искусство и благотворительность. Снимался в музыкальных фильмах.

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