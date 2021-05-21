Картина дня: развитие Минска, памятник Филарету и данные расшифровки черных ящиков Як-130

ВЧЕРА

Картина дня. 20 мая

Мы должны опережать запросы населения или оперативно реагировать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска.

Во время совещания

Лукашенко поручил руководству Минска внести к 1 августа решения по долгостроям.

На совещании по тематике развития столицы внесены предложения об установке памятника митрополиту Филарету. Глава государства Александр Лукашенко их одобрил, рассказал журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Митрополит Филарет. Фото из архива

"Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках.

Александр Лукашенко

Направляли самолет до самого столкновения - известны первые данные расшифровки черных ящиков Як-130.

Панихида по погибшим при крушении военного самолета летчикам Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко прошла днем в Барановичах. В Барановичах на аэродроме 61-й авиабазы прошла траурная церемония прощания с погибшими летчиками.

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Вадима Шадуру на должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь. Президент также назначил Андрея Горбатенко начальником Минского суворовского военного училища.

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2021 году в размере Br1,1 млн из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента Республики Беларусь.

Беларусь и Россия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым.

Беларусь заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Россию. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак во время встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным в Москве.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в своем выступлении на онлайн-конференции высокого уровня "Использование межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития" заявил о запуске нового многостороннего процесса.

Владимир Макей. Фото из архива

Будущее Беларуси в большей степени зависит от того, смогут ли союзники и партнеры в Евразии и мире прийти к соглашению друг с другом. Об этом заявил Министр иностранных дел Владимир Макей.

Реализация Целей устойчивого развития способствует решению ключевых задач евразийской интеграции. Об этом сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, выступая на онлайн-конференции высокого уровня "Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития", организаторами которой являются Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В пандемию приобретен колоссальный опыт обеспечения медизделиями, критически важными товарами - Мясникович.

Михаил Мясникович. Фото из архива

Экспорт белорусских товаров в Великобританию через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе - апреле составил $9,4 млн, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Белорусская наука готова к вызовам глобальной мировой экономики и способна обеспечить разработку конкурентных на мировом рынке наукоемких товаров и услуг. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на открытии XIV Международной научно-практической конференции "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость".

Национальная академия наук Беларуси ставит задачу создать сеть академических школ, гимназий и лицеев. Об этом заявил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков во время встречи с делегациями руководителей и педагогов учреждений образования Минска.

В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли. Об этом заявила журналистам первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова во время молодежного форума ProAtom.

Ирина Старовойтова

Молодежные белорусские команды завоевали семь дипломов победителей Международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер".

Расследуя уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, Генеральная прокуратура Беларуси обратилась с письменным запросом к Международной ассоциации исследователей геноцида.

Рубка лесов в Беларуси ведется согласно лесоустроительным проектам. Об этом заявил журналистам на открытии выставки "Лесдревтех-2021" министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей.

Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1457 пациентов с COVID-19, выписан 1531.

В Беларуси с начала года зарегистрировано более 100 случаев лайм-боррелиоза.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук направил в адрес президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина открытое письмо.

Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня. Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня.

Фото из архива

"X-Factor в Беларуси" объявил наставников проекта.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 мая

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Международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" пройдет в Национальном пресс-центре. Начало в 10.30.

Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы диагностики и лечения рака поджелудочной железы" состоится в Гомельском государственном медицинском университете.

Международная научная конференция "Сахаровские чтения 2021 года: экологические проблемы XXI века" пройдет в БГУ. Участниками масштабного форума станут свыше 500 экспертов, в том числе ученых, экологов, из 12 стран: Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, США, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Казахстана, Турции, Молдовы. Организуется мероприятие в очно-дистанционном формате с трансляцией на YouTube.

Международная научно-практическая конференция "Веб-программирование и интернет-технологии" (WebConf2021) пройдет по 21 мая в БГУ в очно-заочном формате. Участниками станут более 200 исследователей, студентов, магистрантов, преподавателей из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Таджикистана.

Музей пожарного и аварийно-спасательного дела МЧС присоединится к международной акции "Ночь музеев". Посетителей ждет не только рассказ об истории развития пожарного дела в Беларуси, но и настоящий квест с ребусами, загадками, сложными и интересными заданиями, которые проверят знания, смекалку и сообразительность в области безопасности жизнедеятельности.

Музей Белорусского Полесья проведет акцию "Ночь музеев".

Ночь музеев под названием "Чемоданное настроение" проведут в Музее истории города Гомеля. Культурную акцию посвятят путешествиям по Беларуси и миру.

Вечер духовной музыки состоится в БГУ. Мероприятие приурочено к 100-летию университета.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

22 мая

Международный день биологического разнообразия.

205 лет назад родился Зарубин Павел Алексеевич (1816-1886), русский изобретатель-самоучка, создатель ряда приборов, механизмов. Изобрел несколько приборов для измерения глубины моря, скорости корабля, для автоматической записи пути корабля на карте, а также жатвенную машину, пожарный насос, водоподъемник. Петербургская академия наук дважды отметила его работы Демидовской премией (1854, 1856). Известен как автор романа "Светлые и темные стороны русской жизни".

75 лет назад родился Бест Джордж (1946-2005), легендарный нападающий сборной Северной Ирландии и клуба "Манчестер Юнайтед", в составе которого в 1965 и 1967 годах становился чемпионом Англии; в 1968 году завоевал Кубок европейских чемпионов. Обладатель приза лучшему футболисту Европы "Золотой мяч" (1968). По итогам общенационального опроса жители Соединенного королевства признали его лучшим британским футболистом XX века.

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