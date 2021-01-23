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09:00 Картина дня: развитие Могилевской области, поддержка семей с детьми и что помогает побороть COVID-19 Общество
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Общество
23 января 2021, 09:00

Картина дня: развитие Могилевской области, поддержка семей с детьми и что помогает побороть COVID-19

ВЧЕРА

Картина дня. 22 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца. По словам Президента, результаты работы области хоть и нельзя назвать впечатляющими, но они достаточно высокие. Глава государства поинтересовался у Леонида Зайца, что еще необходимо сделать, чтобы Могилевская область прибавила в своем развитии.

Александр Лукашенко и Леонид Заяц
Александр Лукашенко и Леонид Заяц

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником. Александр Лукашенко выразил уверенность, что белорусские дипломаты, проявляя преданность и патриотизм, опираясь на наработанный опыт и традиции белорусской государственности, способны достойно представлять страну и эффективно защищать ее национальные интересы.

Фото из архива
Фото из архива

МИД Беларуси в 2020 году удалось реализовать немало важных проектов, несмотря на эпидемию. Это отметил министр иностранных дел Владимир Макей на открытии выставки в Президентской библиотеке Беларуси "Секреты и достижения дипломатии", приуроченной ко Дню дипломатического работника

Владимир Макей
Владимир Макей

Для страны важно ввести в эксплуатацию комплекс замедленного коксования (КЗК) на "Нафтане", потому что через увеличение глубины переработки и выпуска нефтепродуктов мы компенсируем потери от российского налогового маневра. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко после посещения нефтепромышленного предприятия.

Россия выплатила первый транш компенсации Мозырскому НПЗ за грязную нефть, сообщили на предприятии.

Проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы отражает основные тренды в жизни общества. Такое мнение высказал во время обсуждения документа в Брестском облисполкоме заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

Андрей Кунцевич. Фото из архива
Андрей Кунцевич. Фото из архива

Министр экономики Александр Червяков предложил Брестской области создать производственно-логистический пояс.

"Великий камень" и Национальный аэропорт Минск подписали меморандум о сотрудничестве.

Пять моделей тракторов МТЗ прошли сертификацию ЕС.

Серию знаковых событий Года народного единства открыл большой круглый стол с участием многодетных семей.

Масштабная и разностороння поддержка семей с детьми - визитная карточка Беларуси. И даже в непростых экономических условиях на семьях государство не экономило и не будет экономить. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, приветствуя участников республиканского открытого диалога "Многодетная семья - приоритет государственной семейной политики", который состоялся в Дворцовом ансамбле Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж".

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

В Беларуси скорректированы законы о здравоохранении и оказании психологической помощи.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1813 пациентов с COVID-19, выписаны 2087.

Фото из архива
Фото из архива

Число пациентов с коронавирусными пневмониями снижается, благодаря чему некоторые больницы, ранее перепрофилированные под инфекционные, возвращаются к обычному режиму работы, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев.

Побороть COVID-19 помогает огромное желание жить - врач о лечении пациентов в стационаре

Разбросавшего на дороге саморезы и шурупы жителя Слуцка приговорили к 1 году "химии".

ФОТОФАКТ: Необычное природное явление наблюдается на реке Лесной в Каменце

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23-24 января

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В театральном зале Дворцового ансамбля Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" 23 января состоится Республиканский открытый диалог "Многодетная семья - приоритет государственной семейной политики". Начало в 12.00.

В Белорусском государственном технологическом университете 23 января пройдет день открытых дверей онлайн. Начало трансляции на YouTube-канале БГТУ в 12.00. Вопросы можно присылать заранее в чат "Абитуриент БГТУ" в Telegram.

В Гродно 23 января стартует новый республиканский патриотический трудовой проект Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ "Зимний маршрут".

В Бобруйске 23 января пройдет городской спортивный праздник "Бобруйская лыжня - 2021". Начало в 10.00.

В Лепеле 24 января пройдет забег в валенках во время спортивно-массового праздника "Большой день здоровья".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

24 января

Всемирный день снега.

Международный день образования.

245 лет назад родился Гофман Эрнст Теодор Амадей, немецкий писатель-романтик, композитор, художник. Автор мистических и гротесковых произведений "Эликсир дьявола", "Золотой горшок", "Песочный человек", а также одной их первых романтических опер "Ундина". Умер в 1822 году.

120 лет назад родился Ромм Михаил Ильич, российский кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист СССР (1950), профессор ВГИК. Почетный член-корреспондент Академии искусств ГДР (1967). Среди фильмов: "Тринадцать", "Ленин в Октябре", "Пышка", "Мечта", документально-публицистический фильм "Обыкновенный фашизм" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946, 1948, 1949, 1951), Государственной премии России имени братьев Васильевых (1966). Умер в 1971 году.

25 января

285 лет назад родился Лагранж Жозеф Луи, французский математик и механик, иностранный почетный член Петербургской академии наук (1776). Умер в 1913 году. Умер в 1813 году.

75 лет назад родился Добрынин Вячеслав Григорьевич, российский композитор, исполнитель эстрадных песен, народный артист России. Пишет также музыку к спектаклям и кинофильмам.

70 лет назад родился - Геращенко Дмитрий Васильевич, белорусский архитектор. В 1974 году окончил БПИ. Работал на Минском художественном комбинате, с 1969 года в институте "Минскпроект". Среди работ: в Минске - парк 60-летия Октября, водоохранная зона Слепянской водной системы и 7 скверов вдоль нее; восстановление и реконструкция парка Несвижского дворцово-паркового комплекса XVI-XVIII веков и др. Лауреат Государственной премии СССР (1989).

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