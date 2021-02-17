Картина дня: развитие мотовелотехники, ситуация на рынке труда и чем удивит Минская книжная ярмарка

ВЧЕРА

Картина дня. 16 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует определения четких перспектив развития мотовелозавода. Для обсуждения этой темы глава государства собрал совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники. Президент намерен в ближайшее время лично посетить площадку мотовелозавода в Минске, чтобы окончательно определиться с перспективами развития производства мотовелотехники.

Во время совещания

Ильхам Алиев отметил высокий уровень взаимопонимания между Беларусью и Азербайджаном.

Фото посольства Беларуси в Азербайджане

Беларусь и Казахстан обсудили дальнейшее сотрудничество в области сельского хозяйства.

Россия намерена продолжить использовать два своих военных объекта в Беларуси, расположенные в Вилейке и Барановичах.

Фото из архива

ЕАБР предоставил "Минскэнерго" 101,2 млн евро для строительства пиково-резервного энергоисточника.

Фото из архива

Зарегистрированных безработных стало меньше - Минтруда подвело итоги по занятости за 2020 год.

Фото из архива

По новой программе "Семейный капитал" более 12 тыс. многодетных семей открыли депозиты.

Фото из архива

В Минске более 240 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий с начала года.

Контроль качества лекарств и продажу немедицинских товаров в аптеках обсудили в Минздраве.

Фото из архива

Аптеки "Фармации" ввели меры по сдерживанию и снижению цен на лекарства.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1134 пациента с COVID-19, выписаны 1028.

Фото из архива

В районе Белорусской АЭС обеспечен непрерывный контроль радиационной обстановки, заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая пройдет с 18 по 21 февраля, соберет 281 экспонента из 20 стран, заявил председатель совета организаторов книжных выставок и ярмарок, проводимых в государствах - участниках СНГ, генеральный директор ПК ООО "Макбел" Дмитрий Макаров.

Фото из архива

ИНФОГРАФИКА: XXVІII Минская международная книжная выставка-ярмарка

В Национальном аэропорту Минск начали тестирование на COVID-19 методом ПЦР.

В аэропорту

Лыжные трассы появятся во всех административных районах Минска следующей зимой.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 февраля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Итоги работы концерна "Беллесбумпром" в 2020 году. Актуальные задачи на 2021 год". Начало в 11.00.

Национальная академия наук Беларуси проведет Неделю родного языка по 22 февраля. 17 февраля в Институте языкознания имени Якуба Коласа НАН состоится встреча с учащимися, учителями и директором гимназии №25 Минска. В программе - знакомство с работой отечественных ученых-языковедов, научно-практический семинар на тему "Использование современных информационных технологий при изучении белорусского языка" и игра-викторина по фразеологии и безэквивалентной лексике.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 февраля

100 лет назад родился Фельцман Оскар Борисович, российский композитор, заслуженный деятель искусств России, народный артист России. Автор оперетт, мюзиклов, ораторий, мелодий к кинофильмам и песен "Ландыши", "Мир дому твоему", "Черное море мое", "Огромное небо", песен-баллад и др. Умер в 2013 году.

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