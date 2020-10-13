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Общество
13 октября 2020, 07:00

Картина дня: развитие налоговой системы, кредит от ЕФСР и когда включат отопление

ВЧЕРА

Картина дня. 12 октября

Налоговая система Беларуси должна быть простой и понятной для всех граждан. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию национальной налоговой системы.

Во время доклада
Во время доклада

Предложения по изменению налогового законодательства будут подготовлены в срок от полугода до восьми месяцев, а вступление в силу обновленного Налогового кодекса планируется с 2022 года. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко по итогам доклада главе государства.

Сергей Наливайко
Сергей Наливайко

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава белорусского государства поздравил коллегу с убедительной победой на президентских выборах. Лидеры двух стран в разговоре затронули широкий спектр тем: развитие двусторонних отношений, события в регионе, ситуацию в мире. В частности, подробно обсудили ситуацию в Кыргызстане, коснулись и событий в Нагорном Карабахе.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. Фото из архива
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. Фото из архива

Евразийский фонд стабилизации и развития одобрил предоставление Беларуси кредита в $500 млн.

Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,9%.

Фото из архива
Фото из архива

Качество медицинских услуг в регионах не уступает столичным центрам. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время открытия интегрированной поликлиники в микрорайоне Казимировка в Могилеве.

Игорь Сергеенко во время открытия поликлиники
Игорь Сергеенко во время открытия поликлиники

В Беларуси выздоровели и выписаны 77 423 пациента с COVID-19.

Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке.

Ордена Матери, подарки, консультации, конкурсы - Минтруда рассказало о мероприятиях Недели матери.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси в 2021 году за счет бюджета будет проведено 2 тыс. циклов ЭКО, сообщил заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи - начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Дмитрий Лазарь. Младенческая смертность в Беларуси ниже, чем во всех странах СНГ и многих развитых государствах мира, в том числе Великобритании, Дании, Литве, Польше и США.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси действуют около 30 тыс. стандартов, сообщила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола во время круглого стола "Стандарты как фактор конкурентоспособности рынка" в пресс-центре БЕЛТА. В Беларуси начал действовать стандарт для борьбы со взяточничеством.

В Минске и Гродненской области 12 октября начали включать отопление.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусский республиканский союз молодежи в канун Дня матери дает старт интернет-челенджу #словапершаеўжыццi, сообщила секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

В Беларуси дан старт проекту "Академия волонтеров".

Нобелевская премия по экономике присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону.

Спецпосланник ВОЗ призвал отказаться от тотального карантина при борьбе с COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

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Анонсы на 13 октября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Будущее возобновляемой энергетики Беларуси". Цель встречи - рассказать о роли и значении возобновляемой энергетики для Беларуси, о том, что удалось сделать в этой области в рамках реализации Государственной программы "Энергосбережение" на 2016-2020 годы. Начало в 11.00.

Международный православный фестиваль "Покровская радость" пройдет во Дворце культуры Минского тракторного завода по 14 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 октября

В Республике Беларусь - День матери.

В Республике Беларусь - День стандартизации.

Всемирный день стандартизации.

105 лет назад родился Кравченко Всеволод Игнатьевич (д.Капличи Калинковичского р-на Гомельской обл.), белорусский писатель, драматург, переводчик. Автор книг "На крутом повороте", "Колхозные новеллы", сборника пьес "Последняя ворожба". Писал также для детей. Перевел на белорусский язык роман О.Гончара "Знаменосцы", повести В.Катаева, А.Гайдара и др. Умер в 1961 году.

80 лет назад родился Иванов Леонид Леонидович (г.Могилев), белорусский дирижер, педагог, заслуженный учитель Беларуси (1977), народный артист Беларуси (2008). В 1964 году окончил Белорусскую консерваторию. Был директором Могилевского музыкального училища, деканом филиала Белорусской академии музыки, руководителем любительских и студенческих оркестров народных инструментов, художественным руководителем и дирижером образованного им оркестра народных инструментов Могилевской областной филармонии. Умер в 2009 году.

70 лет назад родился Захаринский Вячеслав Адамович (г.п.Глуск Могилевской обл.), белорусский художник. В 1978 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в станковой живописи. Автор серий живописных полотен "Крысы", "Авария", "Грешники" и др.

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