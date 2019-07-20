Картина дня: развитие придорожного сервиса, часы Team BY и температурные рекорды

ВЧЕРА

Картина дня. 19 июля

Утверждена новая редакция Положения о Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Соответствующий указ №269 подписал глава государства Александр Лукашенко.

В Союзном государстве важно полное соблюдение сторонами взятых на себя обязательств. Такое мнение по итогам белорусско-российских переговоров в Санкт-Петербурге высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. По его словам, между партнерами не должно быть каких-либо надуманных барьеров.

Правительство Беларуси предлагает Всемирному банку завершить согласование дорожной карты повышения эффективности национальной экономики в сентябре 2019 года. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

Во время встречи

"Полоцктранснефть Дружба" планирует полностью очистить от грязной нефти ветку Унеча-Полоцк 2 к 25 июля.

Правительство Беларуси утвердило положение о взаимодействии госорганов и других организаций при подготовке документов для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации.

Заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец назначен представителем государства в органах управления открытого акционерного общества "Керамин".

Нацпарку "Припятский" выделят Br345 тыс. для вырубки поврежденных сосен.

С начала действия указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" в сельской местности открылись более 300 объектов торговли, сообщила консультант отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Анастасия Ераховец. Количество объектов общепита в Беларуси в I полугодии выросло примерно на 5%.

Министерство транспорта и коммуникаций разрабатывает генеральную схему развития придорожного сервиса до 2025 года, сообщил начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик.

Главный инженер МЗКТ оправдан и освобожден в зале суда.

На вокзале станции Минск-Пассажирский заработали 10 новых терминалов самообслуживания, которые позволяют пассажирам самостоятельно оформить проездные документы на поезда региональных линий экономкласса и городских линий.

Народный артист Беларуси Августин Милованов скончался на 82-м году жизни. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким артиста.

НОК Беларуси выпустит линейку оригинальных часов Team BY.

Фото НОК Беларуси

Беларусь модернизирует системы радиационного контроля в зонах Чернобыльской, Ровенской и Игналинской АЭС.

Белгидромет рассказал об экологической обстановке в I полугодии.

Температура воздуха в Беларуси в первом полугодии 2019 года была на 2,3 градуса выше климатической нормы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20-21 июля

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В Университете гражданской защиты МЧС и Центральном детском парке имени Максима Горького 20 июля пройдут республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвященные Дню пожарной службы Беларуси.

Национальный академический театр имени Янки Купалы начнет проект "Музыкальные вечера в Купаловском". Оркестр театра под руководством Владимира Курьяна 20 июля исполнит специальную программу, во время которой прозвучат композиции из старых и новых купаловских спектаклей.

Более тысячи участников из 13 стран соберет 21 июля масштабный международный турнир по триатлону Ironman в Минске.

Семейный фестиваль "Букидс" пройдет по 21 июля в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, детям предложат попробовать себя в 50 профессиях.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

21 июля

В Республике Беларусь - День металлурга.

90 лет назад родился Коваленко Виктор Антонович (д.Саковщина Воложинского р-на Минской обл.), белорусский писатель, критик и литературовед, академик НАН Беларуси, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Беларуси. Исследования в области белорусского литературоведения и критики. Автор романа "Приподнятое небо", книг о творчестве З.Бядули, Я.Коласа, И.Шамякина. Опубликовал более 200 научных работ, сборников литературно-критических статей. Лауреат Государственной премии Беларуси за участие в создании 2-томной "Истории белорусской дооктябрьской литературы" и "Истории белорусской советской литературы". Умер в 2001 году.

85 лет назад родился Минько Леонид Яковлевич (д.Горки Стародорожского р-на Минской обл.), белорусский физик, доктор физико-математических наук, профессор. Один из основателей белорусской научной школы лазерной плазмодинамики. Автор научных работ по физике импульсных плазменных потоков, радиационной плазмодинамике, взаимодействию лазерного излучения с веществом. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2002 году.

70 лет назад родился Балабайко Федор Яковлевич (г.Могилев), танцовщик, заслуженный артист Беларуси. С 1974 года солист хореографического ансамбля "Хорошки". Исполнитель ответственных соло в постановках коллектива "Пава", "Веселуха", "Местечковый вальс" и др. Для его исполнительского стиля характерны жизнерадостность, гротесковая манера подачи материала, виртуозное техническое мастерство.

22 июля

85 лет назад родился Борисенок Борис Васильевич (г.Березино Минской обл.), актер, заслуженный артист Беларуси. Работает в Белорусском республиканском театре юного зрителя. Среди ролей: Максим Богданович ("Зорка Венера" Н.Алтухова и Б.Бурьяна), Адась ("Цветок папоротника" И.Козела), Максим Кутас ("Примаки" Я.Купалы) и др. Созданным образам свойственны мягкость, пластическая выразительность и достоверность в обрисовке персонажей.

85 лет назад родился Давыдов Валентин Константинович (Вологодская обл., Россия), артист балета, народный артист Беларуси. Работал в театрах Алматы и Перми. В 1956-1972 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно в 1956-1967 годах педагог Белорусского хореографического училища. Один из ведущих исполнителей главных партий классического репертуара. Среди партий: Николай ("Мечта" Е.Глебова), Андрей, Алесь ("Подставная невеста", "Свет и тени" Г.Вагнера"), Принц ("Щелкунчик" П.Чайковского) и др. Умер в 2014 году.

70 лет назад родился Ляшук Олег Васильевич (г.Брест), белорусский архитектор. Основные работы в Бресте: здания физкультурно-оздоровительного комбината, детского кафе "Сказка", облисполкома, аэровокзала и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

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