Картина дня: развитие ракетного производства, приоритеты науки и неделя родной природы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 23 мая 2020
Минск Переменная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:17 В России число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 9 434 В мире
11:09 Резервные дни ЦТ определены в Беларуси Общество
10:50 Ночные заморозки ожидаются на востоке Беларуси 24 мая Общество
10:33 Потерявшегося в Бобруйском районе трехлетнего малыша нашли в лесу Происшествия
10:25 В Березовском районе спасатели вытащили мальчика из болота Происшествия
10:08 Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков Общество
09:44 Число случаев коронавируса в мире превышает 5,2 млн В мире
09:29 В Сморгонском районе при пожаре дома погиб мужчина Происшествия
09:12 Футболисты "Ислочи" примут "Энергетик-БГУ", "Витебск" сыграет с минским "Динамо" в чемпионате Беларуси Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: развитие ракетного производства, приоритеты науки и неделя родной природы Общество
00:38 В NASA считают, что корабль Crew Dragon к пилотируемому полету в космос готов Технологии
00:00 Принцесса Бельгии Елизавета стала курсантом элитной военной академии В мире
22.05.20
22.05.20 23:33 Количество погибших в авиакатастрофе в Пакистане достигло 80 В мире
22.05.20 22:57 Через год увидит свет вторая книга Билла Клинтона Калейдоскоп
22.05.20 22:29 Более чем на 100 тыс. человек увеличилось в мире количество инфицированных коронавирусом за последние сутки В мире
22.05.20 22:03 В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19 Общество
22.05.20 21:55 "Шахтер" на своем поле разгромил "Белшину" в матче чемпионата Беларуси по футболу Спорт
22.05.20 21:11 Черная дыра в центре Млечного Пути оказалась источником периодических радиосигналов Технологии
22.05.20 20:28 Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 9 июня В мире
22.05.20 20:19 "Беларусь 3" готовит записи новых программ акции "Майстры культуры - ветэранам" Культура
22.05.20 20:10 Футболисты "Славии" и "Городеи" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
22.05.20 20:02 Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну В мире
22.05.20 19:53 В Подмосковье отменяется пропускной режим, в Москве - сохраняется В мире
22.05.20 19:33 Астронавты НАСА готовятся к полету на МКС на мысе Канаверал Технологии
22.05.20 19:27 "Беларусь 3" покажет балет "Сотворение мира" Культура
22.05.20 19:20 Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Пакистане Президент
22.05.20 19:13 Соцработники Гомельской области доставляют продукты и помогают в быту почти 19 тыс. пожилых людей Регионы
22.05.20 18:58 Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета В мире
22.05.20 18:47 Студенты БГУ представили финансовые стартап-проекты Общество
Все новости
Все новости
Общество
23 мая 2020, 09:00

Картина дня: развитие ракетного производства, приоритеты науки и неделя родной природы

ВЧЕРА

Картина дня. 22 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП" в Мачулищах. Главе государства доложили о выполнении Государственной программы развития ракетного производства в Беларуси на 2017-2020 годы, проблемных вопросах и предложениях по их решению. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая в военной сфере стоит стратегическая задача.

Александр Лукашенко во время ознакомления с военными разработками
Александр Лукашенко во время ознакомления с военными разработками

Затраты государства на развитие ракетостроительной отрасли уже многократно окупились за счет контрактов на поставку этого вооружения, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

На выставке военных разработок
На выставке военных разработок

КОММЕНТАРИЙ: Медицина, ИКТ и машиностроение - что будет в приоритете для Беларуси следующие пять лет

Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19.

Фото Всемирного банка
Фото Всемирного банка

В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19.

Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19.

Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП.

Фото из архива
Фото из архива

Уровень заработной платы и социальных выплат педагогам на постоянном контроле Министерства образования, заявил руководитель ведомства Игорь Карпенко. Каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников. У выпускников сегодня есть большой выбор получения первой специальности.

Беларусь присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Депутаты Мингорсовета внесли изменения в инвестиционную программу столицы на текущий год.

В Беларуси за пять лет с 2015 года газифицировано природным газом 586 сельских населенных пунктов, сообщили пресс-службе Министерства энергетики.

Брестский автовокзал восстанавливает автобусное сообщение с Польшей.

Фото из архива
Фото из архива

Неделя родной природы стартовала в НАН Беларуси.

В Беларуси готовят новые издания Красной и Черной книг.

По воде и заповедным тропам: новые экологические маршруты разрабатывают в заказнике "Выдрица".

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23-24 мая

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в своей группе "Вконтакте" 23 мая покажет спектакль "Ліфт" Юлии Чернявской (2013). Доступ к просмотру открыт с 8.00 до 23.00.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в своей группе "Вконтакте" 24 мая покажет спектакль "Дыліжанс" Владимира Кондрусевича (2014 год). Доступ к просмотру открыт с 8.00 до 23.00.

НАН Беларуси по 29 мая проведет Неделю родной природы, приуроченную к празднованию Международного дня биологического разнообразия (22 мая).

ЗАВТРА

Знаменательные даты

24 мая

В Республике Беларусь - День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь славянских просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу (863) и заложивших фундамент русской и других славянских литератур.

Европейский день парков.

190 лет назад родился Саврасов Алексей Кондратьевич, русский художник-пейзажист, передвижник. Основоположник лирического пейзажа в русской живописи. Среди картин: "Грачи прилетели", "Проселок", "Зимняя дорога", "Осенняя ночь" и др. Умер в 1897 году.

115 лет назад родился Шолохов Михаил Александрович, российский писатель, общественный деятель, академик АН СССР (1939), лауреат Нобелевской премии по литературе (1965), дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980). Автор романов "Поднятая целина", "Тихий Дон", "Они сражались за Родину" и др. Многие произведения писателя экранизированы. Лауреат Государственной премии СССР (1941) и Ленинской премии (1960). Умер в 1984 году.

80 лет назад родился Бродский Иосиф Александрович, поэт русского зарубежья, лауреат Нобелевской премии по литературе (1987). Умер в 1996 году.

25 мая

День Африки.

Международный день пропавших детей.

Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.

95 лет назад родилась Гулевич Станислава Иосифовна, певица, заслуженная артистка Беларуси (1976). В 1956 году окончила Белорусскую консерваторию. В 1956-1965 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси, затем солистка Белгосфилармонии. Среди партий: Кончаковна ("Князь Игорь" А.Бородина), Магдалена ("Риголетто" Дж.Верди), Ольга ("Евгений Онегин" П.Чайковского) и др. В концертном репертуаре романсы, народные песни, в т.ч. белорусские.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Резервные дни ЦТ определены в Беларуси
Фото из архива Ночные заморозки ожидаются на востоке Беларуси 24 мая
Фото из архива Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии
Фото из архива В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19
Фото из архива Студенты БГУ представили финансовые стартап-проекты
Главное
Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача
В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19
Резервные дни ЦТ определены в Беларуси
Топ-новости
Картина дня: развитие ракетного производства, приоритеты науки и неделя родной природы
В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19
Головченко: затраты на ракетостроение уже многократно окупились
Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19
В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарства
Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле
Минздрав получил крупную партию средств защиты для медиков
Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу - МИД
Беларусь присоединилась к Марракешскому договору
Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП
В БНТУ рассказали, как пройдет аттестация студентов
A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
Число случаев коронавируса в мире превышает 5,2 млн
В Беларуси готовят новые издания Красной и Черной книг
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.