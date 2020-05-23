Картина дня: развитие ракетного производства, приоритеты науки и неделя родной природы

ВЧЕРА

Картина дня. 22 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП" в Мачулищах. Главе государства доложили о выполнении Государственной программы развития ракетного производства в Беларуси на 2017-2020 годы, проблемных вопросах и предложениях по их решению. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая в военной сфере стоит стратегическая задача.

Александр Лукашенко во время ознакомления с военными разработками

Затраты государства на развитие ракетостроительной отрасли уже многократно окупились за счет контрактов на поставку этого вооружения, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

На выставке военных разработок

КОММЕНТАРИЙ: Медицина, ИКТ и машиностроение - что будет в приоритете для Беларуси следующие пять лет

Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19.

Фото Всемирного банка

В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19.

Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19.

Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП.

Фото из архива

Уровень заработной платы и социальных выплат педагогам на постоянном контроле Министерства образования, заявил руководитель ведомства Игорь Карпенко. Каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников. У выпускников сегодня есть большой выбор получения первой специальности.

Беларусь присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Депутаты Мингорсовета внесли изменения в инвестиционную программу столицы на текущий год.

В Беларуси за пять лет с 2015 года газифицировано природным газом 586 сельских населенных пунктов, сообщили пресс-службе Министерства энергетики.

Брестский автовокзал восстанавливает автобусное сообщение с Польшей.

Фото из архива

Неделя родной природы стартовала в НАН Беларуси.

В Беларуси готовят новые издания Красной и Черной книг.

По воде и заповедным тропам: новые экологические маршруты разрабатывают в заказнике "Выдрица".

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23-24 мая

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в своей группе "Вконтакте" 23 мая покажет спектакль "Ліфт" Юлии Чернявской (2013). Доступ к просмотру открыт с 8.00 до 23.00.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в своей группе "Вконтакте" 24 мая покажет спектакль "Дыліжанс" Владимира Кондрусевича (2014 год). Доступ к просмотру открыт с 8.00 до 23.00.

НАН Беларуси по 29 мая проведет Неделю родной природы, приуроченную к празднованию Международного дня биологического разнообразия (22 мая).

ЗАВТРА

Знаменательные даты

24 мая

В Республике Беларусь - День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь славянских просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу (863) и заложивших фундамент русской и других славянских литератур.

Европейский день парков.

190 лет назад родился Саврасов Алексей Кондратьевич, русский художник-пейзажист, передвижник. Основоположник лирического пейзажа в русской живописи. Среди картин: "Грачи прилетели", "Проселок", "Зимняя дорога", "Осенняя ночь" и др. Умер в 1897 году.

115 лет назад родился Шолохов Михаил Александрович, российский писатель, общественный деятель, академик АН СССР (1939), лауреат Нобелевской премии по литературе (1965), дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980). Автор романов "Поднятая целина", "Тихий Дон", "Они сражались за Родину" и др. Многие произведения писателя экранизированы. Лауреат Государственной премии СССР (1941) и Ленинской премии (1960). Умер в 1984 году.

80 лет назад родился Бродский Иосиф Александрович, поэт русского зарубежья, лауреат Нобелевской премии по литературе (1987). Умер в 1996 году.

25 мая

День Африки.

Международный день пропавших детей.

Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.

95 лет назад родилась Гулевич Станислава Иосифовна, певица, заслуженная артистка Беларуси (1976). В 1956 году окончила Белорусскую консерваторию. В 1956-1965 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси, затем солистка Белгосфилармонии. Среди партий: Кончаковна ("Князь Игорь" А.Бородина), Магдалена ("Риголетто" Дж.Верди), Ольга ("Евгений Онегин" П.Чайковского) и др. В концертном репертуаре романсы, народные песни, в т.ч. белорусские.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-