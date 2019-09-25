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25 сентября 2019, 07:00

Картина дня: развитие торговли duty free, "Будпрагрэс-2019" и питание в школах

ВЧЕРА

Картина дня. 24 сентября

Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства заявил, что развитие данного вида торговли способствует повышению транзитной и туристической привлекательности страны, отвечает современным стандартам комфортных условий для граждан, пересекающих границу. В Беларуси планируется дополнительно открыть 4 магазина duty free на въезде в страну.

Во время совещания
Во время совещания

Инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку в международном сообществе. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство" в Нур-Султане. Реализация инициативы интеграции интеграций способна содействовать разрядке напряженности на мировой арене. С прекращением ДРСМД мир подошел к очень опасной черте.

Транзитный потенциал Беларуси используется не в полной мере, необходимо подготовить предложения по исправлению ситуации с экспортом транспортных услуг. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совмина.

Сергей Румас во время заседания
Сергей Румас во время заседания

Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую, вместе с тем есть ряд вопросов, которые нужно обсудить, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Алексей Лихачев
Алексей Лихачев

Правительство Беларуси нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности национальной экономики, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

Сату Кахконен
Сату Кахконен

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в открытии саммита по мерам в области изменения климата, который организован на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Беларусь заявила в ООН о намерении существенно сократить выбросы парниковых газов.

Владимир Макей. Фото МИД
Владимир Макей. Фото МИД

В Беларуси скорректирован перечень мест размещения электрозарядных станций.

Правила обеспечения гражданской авиации топливом и спецжидкостями утверждены в Беларуси.

Совмин установил порядок выдачи разрешений на деятельность в районе действия Договора об Антарктике.

Минфин увеличил цены на скупаемые у физлиц драгметаллы.

Ежегодный строительный форум - международная специализированная выставка "Будпрагрэс-2019" - открылась в Минске. Строительная отрасль Беларуси работает над внедрением инноваций, чтобы идти в ногу со временем, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на открытии выставки. В Беларуси в ближайшие годы ожидается всплеск строительства жилья с электроотоплением. В Беларуси в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличится объем строительства жилья для многодетных семей.

Выставку открывают Олег Швец и Владимир Кухарев
Выставку открывают Олег Швец и Владимир Кухарев

Автодороги М1 и М6 отремонтируют до конца года. В следующем году планируется начало работ по реконструкции трассы М7, которая соединяет Минск и границу Беларуси с Литвой, сообщил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Николай Чернюк.

Министерство транспорта и коммуникаций рассчитывает по итогам 2019 года увеличить экспорт услуг автотранспорта до $1,4 млрд, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Белорусской национальной перестраховочной организации Belarus Re на уровне "B", прогноз стабильный.

ЦИК получил от Парламентской ассамблеи Совета Европы предварительный сигнал о приезде миссии краткосрочных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Информационный центр ЦИК "Выборы - 2019" откроется 17 ноября в малом зале Дворца Республики в Минске.

В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела по организации питания Национального института образования Люция Михальчук. Для питания минских школьников разработано 10 новых наименований блюд и кондитерских изделий. В Минске горячее питание получают 96,5% школьников.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

В Минске кинематографисты шести стран подписали соглашение о сотрудничестве.

Юные белорусские шахматисты выиграли представительный турнир в Казахстане.

Фото openchess.by
Фото openchess.by

Юрий Пунтус стал главным тренером жодинского "Торпедо-БелАЗа".

Юрий Пунтус. Фото ФК "Торпедо-БелАЗ"
Юрий Пунтус. Фото ФК "Торпедо-БелАЗ"

Температурный минимум 1956 года побит в Минске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 сентября

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Онлайн-конференция "Нарушения, выявленные в ходе рассмотрения жалоб и проведения камеральных проверок процедур госзакупок" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Ответы будут публиковаться после 11.00 по мере готовности.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Перспективные направления развития отрасли машиностроения в Республике Беларусь. Новейшие отечественные разработки и достижения", посвященная Дню машиностроителя. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Об итогах участия делегации белорусских книгоиздателей и книгораспространителей в 26-м Форуме издателей во Львове". Начало в 15.00.

Совместная художественная выставка народного творчества Беларуси и Китая откроется в Национальной библиотеке Беларуси.

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Знаменательные даты 26 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Европейский день языков.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Всемирный день моря.

400 лет назад родился Иевлевич (Евлевич) Игнатий (г.Могилев), белорусский педагог-просветитель, писатель, общественный и церковный деятель. Учился в Могилевской братской школе, Замойской академии (Польша). Преподавал в Киево-Могилянской коллегии, был профессором свободных наук. В 1647 году в Киеве постригся в монахи. С 1655 года жил в Полоцке, был игуменом Богоявленского монастыря, при котором открыл школу и библиотеку. С 1660 года также архимандрит Полоцкого Борисоглебского монастыря. Участник Московского церковного собора по делу патриарха Никона. Сохранились его высказывания по поводу разных религиозных и политических событий, а также несколько писем от Симеона Полоцкого. Умер около 1686 году.

170 лет назад родился Павлов Иван Петрович, русский ученый-физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности и крупнейшей школы физиологов, академик Петербургской АН и АН СССР, первый российский лауреат Нобелевской премии. Разработал принципы физиологического исследования, обеспечивающие познание деятельности организма как единого целого, находящегося в единстве и постоянном взаимодействии с окружающей его средой. Создал учение о высшей нервной деятельности, определил основные закономерности в деятельности головного мозга. Умер в 1936 году.

85 лет назад родился Басилашвили Олег Валерьянович, российский актер театра и кино. Народный артист СССР. Снимался в фильмах "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "Осенний марафон", "Мастер и Маргарита" и др. Лауреат Государственной премии РСФСР.

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