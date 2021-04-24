Картина дня: реализация программ по развитию регионов, итоги субботника и национальный форум атлетов

ВЧЕРА

Картина дня. 23 апреля

Необходимо грамотно подходить к реализации программ по развитию регионов. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Один из важных вопросов, который рассматривался на заседании совета, - работа местных органов власти.

Наталья Кочанова

У белорусских предприятий есть все необходимое для создания конкурентоспособной продукции. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения УП "Красный пищевик - Славгород".

Наталья Кочанова во время посещения предприятия

Важно, что в нашей стране уделяют достаточно внимания поддержке материнства и детства. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения яслей-сада №2 "Калейдоскоп" в Славгороде.

В детском саду

Новгородская область России прорабатывает возможность участия белорусских строителей в возведении жилья и социальных объектов на территории региона. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вероника Минина.

Фото из архива

В Беларуси рассматривают возможность смягчить ценовое регулирование. Об этом сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

Мингорсовет утвердил комплекс мероприятий по трем госпрограммам на 2021-2025 годы.

Более 100 безработных трудоустроились с начала года для получения опыта практической работы.

Фото из архива

Первый национальный форум атлетов начал работу в Минске. В мероприятии приняли участие около 170 человек - чемпионов и призеров Олимпиад, известных отечественных спортсменов, тренеров, руководителей и представителей организаций физической культуры и спорта Республики Беларусь. Во время Первого национального форума атлетов состоялись выборы нового состава комиссии спортсменов НОК Беларуси.

Спортсменам, которые завершили активную карьеру, важно помочь с выбором профессии и адаптацией к условиям в новой жизни. Такое мнение высказала почетный гость Первого национального форума спортсменов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Большинство аптек снизили цены на лекарства - мониторинг КГК.

Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1735 пациентов с COVID-19, выписаны 1733.

В Минск прибыли военнослужащие из всех территориальных органов пограничной службы для участия в Координационном совете собраний прапорщиков. Традиционное мероприятие было посвящено подведению итогов деятельности и обсуждению насущных вопросов. Во встрече приняли участие председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, офицеры управлений пограничных групп и отрядов.

РЕПОРТАЖ: О педагоге из Шумилинского района, потерявшей после аварии на ЧАЭС родную деревню

Белстат рассказал об итогах республиканского субботника.

Водоснабжение в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска полностью восстановлено.

ФОТОФАКТ: Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал в Витебске

Аллея в честь Года народного единства появилась в Славгороде.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24-25 апреля

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В Минском зоопарке 24 апреля пройдет экологический фестиваль "День земли - 2021". В программе запланированы мастер-классы, лабораторные исследования и опыты, посадка деревьев, буккроссинг, выступление агитбригад и увлекательный эко-квест.

Региональный праздник-ярмарка изделий ремесленников "Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня" пройдет 24 апреля на площадке у Молодежного центра "Гродно".

Республиканский интенсив "За нами будущее" для работающей молодежи по актуальным вопросам реализации государственной молодежной политики пройдет по 24 апреля. В мероприятии примут участие 45 представителей республиканского совета работающей молодежи.

В Национальном выставочном центре "БелЭкспо" пройдет по 25 апреля 23-я Международная весенняя выставка-ярмарка туристских услуг "Отдых-2021".

Фестиваль музыки "Минская весна" пройдет по 27 апреля в Белорусской государственной филармонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

25 апреля

Всемирный день борьбы против малярии.

Всемирный день породненных городов.

65 лет назад родилась Смирнова Светлана Станиславовна, российская актриса театра и кино, народная артистка России. Снималась в фильмах "Чужие письма", "Впервые замужем", "Царская охота", "Улицы разбитых фонарей".

26 апреля

В Республике Беларусь - День чернобыльской трагедии. Общенациональный день скорби.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Международный день интеллектуальной собственности - праздник изобретателей и творческих людей всех областей знания.

1900 лет назад родился Аврелий Марк, римский император, автор философских размышлений "К самому себе". Умер в 180 году.

100 лет назад родился Тихонов Кирилл Климентьевич, российский и белорусский дирижер оперы, заслуженный деятель искусств Башкортостана (1957), заслуженный деятель искусств России (1962), профессор. Работал в Пермском, Татарском, Свердловском театрах оперы и балета. В 1968-1972 годах главный дирижер Государственного театра оперы и балета Беларуси. На белорусской сцене под его музыкальным руководством поставлены оперы "Травиата" Дж.Верди, "Хованщина" М.Мусоргского, "Зорка Венера" Ю.Семеняко и др. Преподавал в Белорусской консерватории. Умер в 1998 году.

65 лет назад родился Клюквин Александр Владимирович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (2004). Снимался в фильмах "Петербургские тайны", "Три сестры", "Папины дочки" и др.

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