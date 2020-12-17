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16.12.20 21:42 Выставка к юбилею областной организации Союза художников откроется в Витебске 17 декабря Культура
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Общество
17 декабря 2020, 07:00

Картина дня: регулирование цен на лекарства, колл-центр по вопросам водоснабжения и новогодний марафон

ВЧЕРА

Картина дня. 16 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников Гомельского областного клинического онкологического диспансера с 75-летием со дня основания учреждения. В поздравлении говорится, что за три четверти века пройден огромный путь, спасены десятки тысяч пациентов, накоплен уникальный опыт оказания специализированной помощи.

Палата представителей приняла в первом чтении законопроект о государственной службе.

Депутаты поддержали поправки в законопроект о соцнормативах и минимальной заработной плате.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения.

Депутаты поддержали поправки в закон о госрегулировании торговли и общественного питания.

Депутаты ратифицировали соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ.

ФПБ предлагает допмеры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары.

МАРТ прорабатывает изменение подходов к регулированию цен на лекарства.

Беларусь и Сербия обсудили сотрудничество в сфере культуры и издательского дела.

Технопарк "Полесье" планирует организовать выпуск озонаторов.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 1930.

В 2018-2019 годах только одной стране в Европейском регионе удалось полностью выполнить план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации пожилого населения от гриппа - Беларуси.

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме Домодедово, до 31 января.

Единый колл-центр по вопросам водоснабжения заработал в Минске и Минской области.

Более 4200 представителей спортивной отрасли поддержали обращение к общественности.

РЕПОРТАЖ: Каждый может стать волшебником - в Бобруйске начался благотворительный новогодний марафон.

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Анонсы на 17 декабря

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Частные пассажирские перевозки в Республике Беларусь. Правила оказания услуг и обеспечение безопасности пассажиров службами такси". Начало в 11.00.

Вифлеемский огонь мира прибудет в Гродно. Торжественное внесение огня в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия состоится в 17.30, затем пройдет праздничная служба, после которой огонь начнет путешествие по стране.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 декабря

Международный день мигранта.

День арабского языка в ООН.

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