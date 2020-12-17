Картина дня: регулирование цен на лекарства, колл-центр по вопросам водоснабжения и новогодний марафон

ВЧЕРА
Картина дня. 16 декабря
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников Гомельского областного клинического онкологического диспансера с 75-летием со дня основания учреждения. В поздравлении говорится, что за три четверти века пройден огромный путь, спасены десятки тысяч пациентов, накоплен уникальный опыт оказания специализированной помощи.
Палата представителей приняла в первом чтении законопроект о государственной службе.
Депутаты поддержали поправки в законопроект о соцнормативах и минимальной заработной плате.
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения.
Депутаты поддержали поправки в закон о госрегулировании торговли и общественного питания.
Депутаты ратифицировали соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ.
ФПБ предлагает допмеры для сохранения стабильных цен на важнейшие товары.
МАРТ прорабатывает изменение подходов к регулированию цен на лекарства.
Беларусь и Сербия обсудили сотрудничество в сфере культуры и издательского дела.
Технопарк "Полесье" планирует организовать выпуск озонаторов.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 1930.
В 2018-2019 годах только одной стране в Европейском регионе удалось полностью выполнить план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации пожилого населения от гриппа - Беларуси.
"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме Домодедово, до 31 января.
Единый колл-центр по вопросам водоснабжения заработал в Минске и Минской области.
Более 4200 представителей спортивной отрасли поддержали обращение к общественности.
РЕПОРТАЖ: Каждый может стать волшебником - в Бобруйске начался благотворительный новогодний марафон.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 17 декабря
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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Частные пассажирские перевозки в Республике Беларусь. Правила оказания услуг и обеспечение безопасности пассажиров службами такси". Начало в 11.00.
Вифлеемский огонь мира прибудет в Гродно. Торжественное внесение огня в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия состоится в 17.30, затем пройдет праздничная служба, после которой огонь начнет путешествие по стране.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 18 декабря
Международный день мигранта.
День арабского языка в ООН.
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