Картина дня: регулирование цифровой сферы, подготовка к весеннему севу и умные города

ВЧЕРА
Картина дня. 16 марта
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции VI Всебелорусского народного собрания.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №107 "О биометрических документах".
Решения на стыке двух миров - на совещании у Президента обсудили IT и финансы.
Администрацию Парка высоких технологий предлагается наделить полномочиями по контролю за деятельностью криптобирж и цифровыми знаками. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания у главы государства. В Беларуси планируется сформировать государственный орган по регулированию цифровой сферы.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко потребовал принять меры для своевременного завершения подготовки к весеннему севу. Об этом он заявил на заседании Президиума Совета Министров. Белорусские аграрии в 2021 году рассчитывают получить не менее 8,5 млн т зерна и 5 млн т сахарной свеклы.
Андрейченко - молодежи: вы всегда должны быть патриотами своей страны.
"Наша основная цель - сделать фотографию": завершено расследование дела об организации маршей студентов.
Завершено расследование дела о незаконном обороте запрещенных веществ в отношении Тимы Белорусских.
"Беллесбумпром" прорабатывает возможности наращивания экспорта в Великобританию.
Беларусь и Таджикистан договорились об увеличении квоты разрешений на грузоперевозки.
ВЭБ.РФ предоставил почти $60 млн на финансирование поставки самосвалов БЕЛАЗ в Узбекистан.
В Беларуси планируется увеличивать потребление электроэнергии в связи с вводом БелАЭС. В этом вопросе важен рациональный подход, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.
Беларусь и Россия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки.
В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города. Об этом сказал министр связи и информатизации Константин Шульган на форуме "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития".
ИНТЕРВЬЮ: Британский штамм коронавируса в Беларуси: что известно и нужны ли дополнительные меры
Минздрав прокомментировал размещенную в Telegram информацию о "массовом оттоке" медиков из Беларуси.
Ни одного летального исхода после вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V" не зафиксировано. Об этом в ходе онлайн-брифинга сказал директор Центра им. Н.Ф.Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735.
Тенденция максимального перехода на электротранспорт в пассажирских перевозках столицы сохранится. Об этом сообщил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.
ФОТОФАКТ: Акция по благоустройству мемориала на месте сожженной деревни прошла в Могилевском районе
ФОТОФАКТ: Акция по благоустройству и наведению порядка прошла в мемориальном комплексе "Шуневка"
"Белавиа" возобновляет рейсы в Ригу с 22 марта.
"Белавиа" запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 17 марта
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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Вопросы благоустройства дворовых территорий и расширения системы зеленых насаждений в г.Минске". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Мы есть то, что едим. Экологическая продукция - новый бренд Беларуси. Стимулирование крупных сельскохозяйственных производств и фермерских хозяйств". Начало в 11.00.
Форум Международного союза электросвязи "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" пройдет в Международном центре коммутаций РУП "Белтелеком".
XXIII Международная архитектурно-строительная выставка "BUDEXPO 2021" пройдет в Минске по 20 марта.
XI Республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект" пройдет по 18 марта в Белорусском национальном техническом университете.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 18 марта
В Республике Беларусь - День внутренних войск.
120 лет назад родилась Гзовская (Исаченко) Татьяна Николаевна, российская артистка балета и балетмейстер, театральный деятель. Преподавала в созданной ею Академии танца в Берлине. Умерла в 1993 году.
110 лет назад родился Дмитерко Любомир Дмитриевич, украинский поэт, драматург, прозаик, критик. Автор романов "Разлука", "Мост через пропасть", "Сквозь дни и ночи". Умер в 1985 году.
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