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Общество
17 марта 2021, 07:00

Картина дня: регулирование цифровой сферы, подготовка к весеннему севу и умные города

ВЧЕРА

Картина дня. 16 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции VI Всебелорусского народного собрания.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №107 "О биометрических документах".

Решения на стыке двух миров - на совещании у Президента обсудили IT и финансы.

Во время совещания
Во время совещания

Администрацию Парка высоких технологий предлагается наделить полномочиями по контролю за деятельностью криптобирж и цифровыми знаками. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания у главы государства. В Беларуси планируется сформировать государственный орган по регулированию цифровой сферы.

Николай Снопков
Николай Снопков

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко потребовал принять меры для своевременного завершения подготовки к весеннему севу. Об этом он заявил на заседании Президиума Совета Министров. Белорусские аграрии в 2021 году рассчитывают получить не менее 8,5 млн т зерна и 5 млн т сахарной свеклы.

Во время заседания
Во время заседания

Андрейченко - молодежи: вы всегда должны быть патриотами своей страны.

Во время вручения паспортов
Во время вручения паспортов

"Наша основная цель - сделать фотографию": завершено расследование дела об организации маршей студентов.

Завершено расследование дела о незаконном обороте запрещенных веществ в отношении Тимы Белорусских.

"Беллесбумпром" прорабатывает возможности наращивания экспорта в Великобританию.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Таджикистан договорились об увеличении квоты разрешений на грузоперевозки.

ВЭБ.РФ предоставил почти $60 млн на финансирование поставки самосвалов БЕЛАЗ в Узбекистан.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси планируется увеличивать потребление электроэнергии в связи с вводом БелАЭС. В этом вопросе важен рациональный подход, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

Беларусь и Россия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки.

В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города. Об этом сказал министр связи и информатизации Константин Шульган на форуме "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития".

Константин Шульган. Фото из архива
Константин Шульган. Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Британский штамм коронавируса в Беларуси: что известно и нужны ли дополнительные меры

Минздрав прокомментировал размещенную в Telegram информацию о "массовом оттоке" медиков из Беларуси.

Ни одного летального исхода после вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V" не зафиксировано. Об этом в ходе онлайн-брифинга сказал директор Центра им. Н.Ф.Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735.

Фото из архива
Фото из архива

Тенденция максимального перехода на электротранспорт в пассажирских перевозках столицы сохранится. Об этом сообщил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

ФОТОФАКТ: Акция по благоустройству мемориала на месте сожженной деревни прошла в Могилевском районе

Во время акции по благоустройству в деревне Дубинка Могилевского района
Во время акции по благоустройству в деревне Дубинка Могилевского района

ФОТОФАКТ: Акция по благоустройству и наведению порядка прошла в мемориальном комплексе "Шуневка"

В мемориальном комплексе "Шуневка"
В мемориальном комплексе "Шуневка"

"Белавиа" возобновляет рейсы в Ригу с 22 марта.

"Белавиа" запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 марта

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Вопросы благоустройства дворовых территорий и расширения системы зеленых насаждений в г.Минске". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Мы есть то, что едим. Экологическая продукция - новый бренд Беларуси. Стимулирование крупных сельскохозяйственных производств и фермерских хозяйств". Начало в 11.00.

Форум Международного союза электросвязи "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" пройдет в Международном центре коммутаций РУП "Белтелеком".

XXIII Международная архитектурно-строительная выставка "BUDEXPO 2021" пройдет в Минске по 20 марта.

XI Республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект" пройдет по 18 марта в Белорусском национальном техническом университете.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 марта

В Республике Беларусь - День внутренних войск.

120 лет назад родилась Гзовская (Исаченко) Татьяна Николаевна, российская артистка балета и балетмейстер, театральный деятель. Преподавала в созданной ею Академии танца в Берлине. Умерла в 1993 году.

110 лет назад родился Дмитерко Любомир Дмитриевич, украинский поэт, драматург, прозаик, критик. Автор романов "Разлука", "Мост через пропасть", "Сквозь дни и ночи". Умер в 1985 году.

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